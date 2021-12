Maria Bethânia canta no aniversário de Salvador

Maria Bethânia cantará no próximo dia 28, no Farol da Barra, no aniversário de Salvador. As negociações entre a cantora e a prefeitura demoraram de se concretizar porque Bethânia queria dar o show de presente para a cidade (sem cobrar cachê), como fez em Santo Amaro, mas a Prefeitura não acha justo já que todos os artistas que se apresentarão nos cinco palcos armados nos bairros na Barra, Boca do Rio, Periperi, Cajazeiras e Centro (Praça Castro Alves) durante o Festival da Cidade serão pagos pelos patrocinadores. Outros nomes confirmados na festa são os de Márcia Castro e Edson Gomes, em Periperi, dia 27, e É o Tchan, na Boca do Rio, dia 28.

Difícil

Fazer evento em Salvador está complicado. O Feirão da Caixa (marcado para 8 a 16/6) pode não se realizar por falta de espaço. O evento, que tradicionalmente acontece no Centro de Convenções, não poderá receber o feirão porque o pavilhão de feiras está fechado para reforma, segundo informou a direção à Caixa. A instituição está procurando outro lugar. Consultada, a Bahiatursa não se posicionou sobre o assunto até o fechamento da coluna.

Toque da Casa apresenta coleção

Com vitrine assinada por Eliane e Laís Kruschewsky, a Toque da Casa fez festa para mostrar as novidades na tarde da última quarta-feira, no Caminho das Árvores. Tatiana Amorim e Leandro Reis receberam arquitetos, decoradores e clientes.

Obras de Caymmi ganham mostra no TCA com show de Danilo

Pouco conhecida do grande público, a obra de Dorival Caymmi como ilustrador será mostrada no próximo dia 30, no Foyer do Teatro Castro Alves. A exposição Aos Olhos de Caymmi contará com 10 das muitas ilustrações que o cantor criou em homenagem aos personagens que cantou, como esta de Marina. No dia 31, o filho Danilo Caymmi faz palestra cantada na sala principal da casa de espetáculos.

Modernismo

O Palacete das Artes inaugura no dia 17, às 17h, a mostra Narrativas Poéticas - Coleção Santander Brasil. Ao todo 52 obras, de artistas modernistas como Candido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti, Alfredo Volpi, Iberê Camargo, Tomie Ohtake serão expostas.

O bom filho à casa torna

Nelson Vilalva está de volta à Propeg, agência onde começou sua carreira. O baiano assumiu a direção de projetos do Grupo PPG, holding que controla as agências Propeg, Revolution Brasil, Menta, Invent e iNFavela. O publicitário continuará em Brasília de onde desenvolverá ações na área de live marketing e prospecções de novos canais e projetos.

Prato para japonês

Tereza Paim vai criar um prato oriental a partir dos ingredientes que usa na sua cozinha para o programa Mousou Nihon Ryouri (Imaginando a culinária japonesa). O programa é da emissora de TV NHK - Nippon Hoso Kyokai, do Japão.

Estrangeira

Carioca radicada na Bahia, Cristina Franco agora integra o conselho de honra da Amem (Associação Mineira das Empresas de Moda). A consultora de moda foi empossada no final deste mês. "Sou a única "estrangeira" do conselho".

Arte do Sagrado

Paulo Dourado estará mais uma vez à frente do Festival Artes do Sagrado que será entre os dias 1º e 5/4. O evento terá a clássica encenação de A Paixão de Cristo, no Farol da Barra, além da Feira Artes do Sagrado e do Ciclo de Danças Sagradas, concertos etc.

Vinhos na ladeira

Paula Gaya inaugurou na última quinta-feira a Enoteca Gaya, na Ladeira da Barra. Cerca de 120 convidados foram conhecer o novo espaço dedicado a vinhos e outros produtos importados e nacionais como azeites, queijos, pães, carnes nobres, chocolates e massas.

Duas linhas

Valéria Simões

Segue com exposição até o dia 29, na SaladeArte-Cine Paseo

Valéria Figueira

Lança o livro A Incrível Falível, dia 14, na Casa Castro Alves

