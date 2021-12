Maria Bethânia abrirá a Concha Acústica dia 13 de maio

Maria Bethânia será a grande atração do projeto "Eu sou a Concha" que marca a reabertura da Concha Acústica, após três anos de obras que consumiram cerca de R$ 80 milhões. O show da diva baiana está marcado para o próximo dia 13 de maio e terá a participação da cantora Margareth Menezes, que interpretará três músicas com a santoamarense que, no ano passado, completou 50 anos de carreira.



Bethânia era a atração que faltava para fechar a grade da programação prevista para durar três dias. A ideia inicial do Governo do Estado era abrir o espaço com o show de Caetano e Gil, mas foi atravessado pela Prefeitura de Salvador que contratou a dupla para se apresentar no aniversário da cidade, no mês passado.



Guardado a sete chaves, o nome de Bethânia como principal estrela da festa, foi confirmado por duas fontes ligadas à coluna. A direção do TCA não confirma e diz que a grade ainda não está fechada.



Sem contar com o cachê de Maria Bethânia, que ainda não foi divulgado, o governo do Estado gastará R$ 720 mil com as atrações que se apresentarão de 13 a 15 na casa de espetáculos.



Somente com o show "Encontro com os Novos Baianos", o custo foi de R$ 500 mil, que serão pagos em duas parcelas à empresa Baby do Brasil Produções Artísticas, conforme publicado no Diário Oficial do último dia 19 de abril. Além destes, a Concha terá ainda a banda Baiana System (R$ 50 mil), Carlinhos Brown (R$ 150 mil), e a participação de Margareth que faturará apenas R$ 20 mil por tratar-se apenas de uma participação especial.



A grade, portanto, ficará assim: Maria Bethânia e Margareth, no dia 13/5; Carlinhos Brown e Baiana System, no dia 14/5; e Novos Baianos, no dia 15 de maio.

