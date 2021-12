Margareth Menezes vai voltar com ensaios de verão na Praia do Forte

Margareth Menezes vai voltar a realizar os ensaios de verão. Desta vez, a cantora escolheu a Praia do Forte para fazer esse retorno que batizou de Noites Tropicais e que estreia na primeira sexta-feira de janeiro (6). A ideia é trazer um convidado especial a cada sexta-feira, até 3 de fevereiro. Luís Melodia, Ivete Sangalo, Carlinhos Brown, Luci Alves e Toni Garrido estão na mira da produção de Maga. A proposta, que tem as produtoras cariocas Paula Rezende e Leandra Carneiro na dianteira, inclui um repocionamento da carreira da artista que engloba uma nova identidade visual, figurinos, cenários e até as peças publicitárias - estas duas últimas, assinadas pelo artista visual carioca Rogério Pedro que já está trabalhando a todo vapor.

De olho no tempero

Que ascendam os botões da excelência os chefs de cozinha que estão participando do festival Tempero do Forte, que acontece até o dia 11, na Praia do Forte. A respeitada, exigente e, às vezes temida, crítica gastronômica do jornal O Globo Luciana Fróes, está na área. Com as pupilas gustativas e, claro, a caneta bem afiadas.

Desfile fashion revive glamour

Quem transita no mundinho fashion local sabe que, em tratando-se de desfile e produção de style, Tininha Viana é o nome . Na terça última, a consultora de moda e estilo arrasou na escalação do cast e na produção do desfile de lançamento da marca Camisas da Bahia, na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. Parecia que a Bahia revivia os tempos áureos das semanas de moda.

Nova carreira

E por falar em moda, a baiana Lica Argolo está despontando neste universo do jeitinho atual. Com um perfil no Instagram, a consultora de imagem e estilo vem dando dicas aos cerca de quatro mil seguidores. No dia 13, às 17h, ela realiza um workshop, na loja Novo Projeto, na Pituba.

Delegado coloca as barbas de molho na Centenário

O delegado Arthur Gallas (E) virou empreendedor. Quarta-feira, ele inaugurou, em sociedade com o filho Guilherme, a primeira loja URB118 – que reúne barbearia, moda urbana e estúdio de tatuagem – no Casarão Centenário, que pertence a sua mulher Mônica Gallas, que comanda ali o delicioso Meu Bistrô. Luís Mendonça (D), presidente do Grupo LM, foi lá prestigia-los.

Bastos, Calazans e Saulo: “de boa”

O compositor Ronaldo Bastos, dono da gravadora Dubas, já marcou para 4 de janeiro o inicio da temporada em sua casa baiana. Ontem, foi lançado o single De Boa, que ele fez para Saulo, em parceria com Luciano Calazans. A música, segundo ele, pretende “trazer de volta ao suingue baiano, o romantismo algo ingênuo de outros carnavais”.

Disco novo

Chico Buarque lançará disco de inéditas, pela Biscoito Fino, em 2017. O artista, que já compôs sete canções

Resistência

Apesar do abandono do Centro Histórico é nesta região da cidade onde se encontram dois dos dez hotéis mais bem avaliados do país pelo respeitado site de turismo Trivago. Na categoria 4 estrelas, a capital baiana aparece duas vezes: na sétima posição com o Casa do Amarelindo, no Santo Antônio, e no décimo lugar com o Villa Bahia que completou 10 anos esta semana, no Pelourinho.

Mangue beat

Quem também será dirigido por Fernando Guerreiro em 2017 é o ator baiano Fábio Lago, que atualmente mora no Rio de Janeiro. Lago vai encenar um espetáculo solo em homenagem a Chico Science, que criou o movimento mangue beat. A escolha do ator não foi à toa. Ele foi revelado em Os Cafajestes, musical de Aninha Franco dirigido por Guerreiro e que foi um sucesso.

Fernando Guerreiro vai voltar aos palcos

Há quatro anos à frente da Fundação Gregório de Mattos, o diretor teatral Fernando Guerreiro vai voltar ao teatro. Desde o começo desta semana, o artista ensaia a nova montagem do espetáculo Abismo de Rosas, que colocará em cena os atores Rafael Medrado e Mariana Borges. A surpresa do elenco do musical é a estreia da cantora Ana Mametto como atriz. “Se não era, vai virar”, garante Guerreiro, mestre em revelar novos talentos. O personagem de Medrado foi o mesmo que deu o primeiro prêmio ao ator Wagner Moura que tinha como par em cena, a atriz Nadja Turenko, recentemente falecida.

Meninas na folia

As "meninas" mais animadas do Carnaval, o bloco As Muquiranas, vai reunir a imprensa nesta terça-feira, às 18h30, no Sheraton da Bahia para apresentar as novidades para a folia de 2017. No evento, a direção promete apresentar a tão aguardada fantasia e uma coleção de roupas, limitadíssima, a Uh! É Muquirana.

No forno

O escritor baiano Gonçalo Júnior, autor de obras com a biografia de Assis Valente, mergulhou no universo da música brega dos anos 1970 para contar a história do cantor Evaldo Braga, morto aos 27 anos. A biografia será lançada no primeiro trimestre de 2017 por uma nova editora que, segundo o autor, dará o que falar.

MAIS

O prefeito ACM Neto foi eleito o Homem do Ano pela respeitada revista GQ Brasil. A escolha considerou a boa avaliação de seu mandato

MENOS

A onda de violência não tem poupado nem os destinos turísticos. Os empresários de Morro de São Paulo pedem socorro

Palhaçada

O Brasil é o país que mais cria regras e o que mais as ignora. Esta semana , o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) suspendeu a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças de até sete anos e meio em veículos de transporte escolar. Isso depois de muitos donos destes veículos terem adquirido o acessório, caro, por exigência do mesmo Contran. Fazem o que com isso agora? Palhaçada!

