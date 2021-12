Márcia Castro vai cantar com Mayra Andrade no Pelô

Foto: Alessandra Nohvais | Divulgação

Márcia Castro (D) vai lançar seu terceiro disco, Das Coisas que Surgem, quase que simultaneamente em São Paulo e Salvador. Na capital paulista, ela faz show no dia 13. Dois dias depois ela se apresenta, às 20h, na Praça Teresa Batista, na companhia da cantora e compositora Mayra Andrade (E). A ideia é lançar aqui o clipe da canção Na Menina dos Meus Olhos, que gravou em parceria com a cubana radicada em Cabo Verde.

Tidelli vai abrir filial na Califórnia

Depois do restaurante Soho, que abriu sua primeira filial nos Estados Unidos, agora é a vez da Tidelli tentar conquistar os exigentes americanos. Líder no mercado nacional de móveis externos, a empresa está montando um empreendimento na Califórnia, nos EUA. A ideia é abrir escritório e galpão, que serão a base para suas estratégias comerciais e distribuição naquele país. A unidade será comandada por Tatiana Mandelli, que planeja levar seus produtos para as feiras internacionais.

Mundo das joias

Cerca de 300 joalheiros do mundo todo estão sendo esperados, a partir de domingo, no Sheraton da Bahia. Os empresários do setor de joias e gemas virão participar do Encontro da Confederação Internacional de Joalheria (CIBJO). O evento vai até quarta.

Entre os bons

Fabrício Lemos é o único baiano entre os cinco concorrentes a chef revelação da revista Prazeres da Mesa. Esta é a primeira vez que um baiano concorre na categoria nacional. O Amado, hoje comandado por ele, é indicado melhor restaurante na categoria regional.

Homenagem

Um dos maiores pecuaristas da Bahia, Antônio Adarico Limoeiro, vai receber, amanhã, em Uberaba (MG), durante a 81ª ExpoZebu, a Comenda ao Mérito da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, entidade que reúne 20 mil associados no Brasil e exterior.

Novo canal

Após sete anos no Jornal da Band, Ticiana Villas Boas deixou a emissora. No mesmo dia, assinou com o SBT, onde comandará um programa de culinária. "Foi uma decisão difícil, mas estava na hora de arriscar", disse à coluna, antes de embarcar para a Itália.

Além mar

Ana Paula Guimarães e Aline Cangussu foram as duas arquitetas baianas premiadas no Programa Talent da HunterDouglas Luxaflex. Elas viajam no dia 10 para Lisboa com outros contemplados do país. Francisco Xavier, representante da marca, segue junto.

Festa para o Bando

Lázaro Ramos passa os próximos dias na Bahia. O ator veio participar da festa de 25 anos do Bando de Teatro Olodum, que acontece amanhã, no Pelourinho. No dia seguinte, reúne o bando para dirigir o espetáculo comemorativo que deve estrear em agosto.

