Malvino Salvador no Iguatemi

Quem espera ver o ator Malvino Salvador na tela da TV nos próximos dias vai ter que se contentar com os comerciais. É que o amazonense não tem nenhum projeto na televisão para este ano, além do de garoto-propaganda da campanha de Natal que os shoppings Iguatemi e Boulevard Feira levam ao ar, a partir da próxima segunda-feira. O artista, que diz que frequenta a Bahia desde o ano 2000, posou para as lentes do fotógrafo Saulo Kainuma e vai estampar outdoor, jornais e revistas impressos.

Malvino Salvador (Foto: Divulgação)

Simples e luxuoso

Nas duas vezes em que pisou na passarela do São Paulo Fashion Week (SPFW) esta semana - uma estreando como diretor criativo da marca Animale, na outra desfilando a coleção da marca que leva seu nome - Vitorino Campos saiu ovacionado. Pelo público e pela crítica. Blasé como ele só, o feirense declarou que não planejou esse sucesso todo. "Sempre primei pela qualidade do meu trabalho. O resto aconteceu". Simples assim.

Festival no Ceasa

Licia Fabio e Edinho Engel resolveram inovar na sétima edição do Nordeste Gourmet, que acontece entre os dias 29/11 e 4/12. Desta vez, além do estacionamento do Shopping Iguatemi, o festival gastronômico também terá atividades na Ceasa do Rio Vermelho. A dupla promete muitas novidades para este ano. Só adiantam que terá formato modernizado e mais próximo do consumidor final.

Cardápio musical

A cantora Maria Rita e o marido, o músico Davi Moraes, passaram esta semana por Salvador, a convite da Universal Music, para gravarem com a Orkestra Rumpillez. No intervalo das gravações, o casal foi degustar as criações de Beto Pimentel, no Paraíso Tropical.

Boa ação

Lucie Matalon comanda almoço beneficente no restaurante Veleiro, do Yatch Clube da Bahia, no próximo dia 25, em prol do Lar Harmonia. A ideia é angariar fundos para a construção de uma nova área para os idosos. As reservas estão sendo feitas pelo telefone 9609 5423.

Chef Ana Célia voltará à Casa do Benin

O restaurante da Casa do Benin, no Pelourinho, vai voltar à ativa. Mais uma vez sob o comando de Ana Célia, do Zanzibar. A ideia é que o espaço funcione durante a semana como uma escola de gastronomia. Nos finais de semana, será aberto ao público oferecendo pratos criados pelos alunos. A data ainda não foi definida pela Fundação Gregório de Mattos.

Volta ao Bando

Lázaro Ramos participa hoje, às 20h, no Teatro Vila Velha, da apresentação do espetáculo Cabaré da Rrrrraça, com o Bando de Teatro Olodum. O ator, que começou a carreira no grupo, também participa da exibição do piloto da minissérie Do Outro Lado de Lá, idealizada e dirigida por ele, a partir do roteiro assinado por Elísio Lopes Júnior e Chica Carelli. A produção, ainda sem data de estreia, conta a história de Pitoco, garoto de 10 anos que deseja conhecer o que está fora dos limites impostos aos meninos e meninas da sua idade. As atividades fazem parte da programação da Consciência Negra. No dia seguinte, Lázaro segue para Nova York ao encontro da mulher, Thaís Araújo, onde permanecerão 3 meses.

Seleção para HBO

A O2 filmes, do diretor Fernando Meireles, está selecionando atores de 15 a 25 anos para a série Destino Salvador, que será gravada aqui e vai ao ar pela HBO. A diretora Cecília Amado é quem fará os testes. Currículos devem ser enviados para email elenco.destino@o2filmes.com.

Sucesso

Erickson Brito continua movimentando a Nino Guerreiro Galeria de Arte com a exposição Carne Corpo Cidade, que segue até o próximo dia 15. Ao todo são 30 peças, entre esculturas em aço, objetos e caixas de vidro, que representam diversas fases do artista paraibano.

Verger & Carybé

Está dependendo apenas da aprovação do Ipac para que a prefeitura dê o start no processo de licitação das obras de adaptação dos fortes Santa Maria e São Diogo, na Barra, para que possam receber as exposições permanentes de Carybé e Pierre Verger, respectivamente. Os fortes, que já são tombados, pelo Estado e pela União, não serão transformados em museus, como dizem, mas adaptados para expor os acervos dos artistas.

Glauber & Caymmi

Enquanto Verger e Carybé terão, enfim, espaços garantidos para abrigar suas obras, dois outros importantes acervos de baianos ilustres estão dando sopa por aí. O de Glauber Rocha e o de Dorival Caymmi, ambos mantidos sob o controle das famílias à espera de uma proposta do poder público. De passagem por Salvador, esta semana, Dori Caymmi lamentou o descaso com a memória de seu pai.

Bolsa Félix

O ator Mateus Solano, que viveu o Félix na novela Amor à Vida, esteve esta semana em Salvador para gravar um VT do Educa Mais Brasil, programa de bolsas de estudo com atuação nacional. As gravações ocorreram na Produtora Santo Guerreiro, sob a direção de Jorge Felippi.

