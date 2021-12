Lounge da Fonte Nova terá praça de alimentação com 6 marcas

Depende somente de um alvará da Vigilância Sanitária para começar a operação da praça de alimentação da Arena Fonte Nova. O espaço, que vai funcionar no lounge premium, vai abrigar as marcas Aice Zushi, Baby Beef, Bobs, Seven Café, Farid e Mon Crepe.

Todos os produtos, de todas as marcas, serão produzidos numa única cozinha que foi montada pela Food Team - concessionária que explora o setor de alimentos e bebidas do estádio - e que será comandada pelo jovem chef Rafael Hataya.

O modelo de negócio capitaneado pela Food Team foge do convencional. A empresa adquiriu o licenciamento das marcas, juntamente com as fichas técnicas de cada produto, para produzir ela mesma todos os alimentos. A ideia é que o espaço funcione apenas nos dias de jogos e nas festas, shows e outros eventos na arena.

A Food Team, que tem a concessão deste segmento também na Arena Pernambuco, em Recife, vai lançar em breve uma marca própria de hot dog para operar nos dois estádios. A empresa também busca um parceiro para instalar um restaurante à la carte, na Fonte Nova.

Revival

Os saudosistas dos anos 1980 poderão voltar no tempo. Está marcado para o dia 23 de maio, a partir das 21h, a 11ª edição da Festa Ploc - 11 anos, na Arena Fonte Nova. De novo, só o lançamento do registro em DVD da festa. De resto, é se jogar nos embalos de artistas que ficaram lá naquela década como Silvinho Blau Blau, Dr. Silvana e a agora, nada deusa, Rosana. Ah, uma novidade: vai ter a Blitz também.

O mar e o violão

Coube a Gustavo Moreno a missão de criar o troféu do Prêmio Caymmi de Música que será entregue aos agraciados no dia 30 de abril, no Teatro Castro Alves. O artista baiano, que vive entre o Rio e Londres, conta que se inspirou no mar para produzir o troféu. "A peça será em metal dourado, lembrando a cor do pôr do sol, e a imagem é inspirada no mar e na música e violão de Dorival Caymmi", disse.

Uma gracinha para Salvador

A Levi's criou uma camiseta exclusiva para celebrar os 466 anos de Salvador. O projeto mundial, que se chama Levi's City Tees, já homenageou diversas metrópoles mundo afora. No Brasil, apenas o Rio e São Paulo foram contemplados. A iniciativa local foi do franqueado baiano da marca, Luis Mercês Junior. A peça está nas lojas da Levi´s e custa R$ 79.



Super Dodda

Depois da top Carol Ribeiro, agora é a vez da atriz e apresentadora Andressa Suíta estampar a campanha do Shopping Barra que será lançada no dia 8/4, durante o Barra Fashion Days. Para deixar a modelo ainda mais bonita, a produção recorreu ao supertalentoso Dodda Guedes que caprichou no cabelo e maquiagem antes de entregá-la ao fotógrafo Saulo Kainuma.



O Petróleo é nosso

O projeto MPB Petrobras está anunciando o lançamento de uma plataforma digital onde poderão ser vistos alguns dos shows que passaram pelo evento. Até aí, uma boa iniciativa. O que não dá para entender é o por que da iniciativa, que é tocada por uma produtora baiana, ter tirado Salvador da turnê. O projeto percorre sete cidades do Nordeste e exclui Salvador. Será que não temos mais petróleo aqui?

Sem destino 1

O Museu da Cidade, no Pelourinho, foi fechado. O acervo, que inclui obras de diversos artistas baianos e objetos pessoais do poeta Castro Alves, foi levado para um prédio da prefeitura, na Rua Chile, para ser "requalificado" (Sabe-se lá o que isso significa). Certo mesmo é que a Prefeitura de Salvador está procurando um novo espaço para reabrir o museu. Um casarão, ao lado da Coelba, na Sé, está na mira.

Sem destino 2

Quem também está numa situação crítica é o Arquivo Público de Salvador. Os documentos que contam a história da primeira capital do Brasil estão no prédio da Fundação Gregório de Mattos, onde funciona o arquivo, em condições inadequadas. Como o prédio, que era alugado, foi vendido pelo proprietário, ninguém sabe informar para onde vai o arquivo. Espera-se que seja para um lugar mais apropriado.

Festa no lançamento da Caramurê

Fernando Oberlaender, da Editora Caramurê, faz pose com Chico Sena, um dos autores do livro Salvador, uma Iconografia Através dos Séculos, lançado quinta, na Cultura do Salvador Shopping

Comida no Candeal

Um time de chefs vai cozinhar de graça no Candeal para quem aparecer por lá durante o projeto Candyall e Tal que acontece nos dias 11 e 25/4 e 2 e 9/5, a partir das 17h30. Leka, Beto Pimentel, Tereza Paim e Gabriel Lobo se juntarão a cozinheiros locais para comandar a cozinha-show que será montada pela Associação Pracatum, organizadora do evento, que terá música e arte durante quatro sábados.

Noite de rap

Quem vai aportar no Pelourinho no próximo dia 10, às 18h, é o rapper MV Bill. Ele vem participar do Festival da Música Ilimitada e aproveita para comemorar os 15 anos do seu primeiro CD. Na mesma noite, se apresentarão no festival três bandas classificadas para o primeiro dia da final do evento. O rapper promete agitar o Centro Histórico cantando seus sucessos e outras inéditas.

Farra das joias

Foi um entra e sai de mulheres ricas, na tarde de quinta-feira, no Apipema Center. É que a designer Emar Batalha veio de São Paulo carregada de rubis e safiras brancas de sua nova coleção de joias para "entreter" a mulherada. A farra durou a tarde toda e deixou, tanto a designer quantos suas franqueadas na Bahia, Andressa Ferreira e Ticyana Carvalho, felizes da vida.

Nhoque da Sorte

Amanhã, a partir das 19h, na Torre de Pizza. Imperdível

Inscrições abertas

Até 12/4 para Festival de Música Instrumental da Bahia

CR Su Misura

Fez lançamento da nova coleção, na quinta, na Barra

