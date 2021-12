Lila Lopes é a nova superintendente do Instituto Iris

Lila Lopes (Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE | 20.03.2014)

Nem bem lançou sua nova empresa, a AU Marketing, a executiva Lila Lopes foi convidada pelo Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (Iris), braço social do Grupo Aliansce ao qual pertence o Shopping da Bahia, para o cargo de superintendente da instituição. Lila, que já comandou a área de marketing do shopping baiano do mesmo grupo quando este tinha o nome de Iguatemi, retorna aos negócios da família Rique após passagem pela Licia Fabio Produções, empresa da qual foi sócia. A baiana chega ao Iris com a missão de impulsionar projetos exitosos desenvolvidos por sua antecessora Izabel Portela, que deixou o cargo para assumir o comando do Park Shopping Belém, no Pará, que também integra o Aliansce. De longe, Portela continuará acompanhando o Iris. Agora como diretora do conselho.

Novas experiências

O cantor e compositor baiano Alexandre Leão vai virar apresentador de TV. A partir do dia 26 de abril, às 19h30, ele comandará, direto do Teatro SESI Rio Vermelho, o programa Sala de Som, na TVE Bahia. "Será um programa de entrevistas musicais", explica o artista que terá como convidados, nos primeiros episódios, Margareth Menezes e Armandinho.

MEC aprova cursos da Escola Pracatum

A Associação Pracatum conseguiu aprovar no MEC dois cursos técnicos (profissionalizante de nível médio) na área de música: percussão e processo fonográfico. Feliz da vida, a diretora da associação, Selma Calabrich, já abriu processo seletivo para as primeiras turmas. Interessados já podem se inscrever no site da escola.

Balada eletrônica

A piscina do Iara Beach Hotel, em Itapuã, vai virar pista de dança para receber a dupla mineira Woo2Tech, a nova sensação da música eletrônica no Brasil. A pool party acontece no dia 2/4, das 14 às 22h. Além da estreia da dupla em solo baiano, o line up terá ainda Matheus Silveira, Toko, Roots, Luca Buzanelli e Bouzon.

Protesto

Algumas lojas de decoração do Caminho das Árvores estão exibindo em suas fachadas uma bandeira do Brasil nas cores preto e cinza com a palavra "luto" no lugar de Ordem e Progresso. As associações de lojistas garantem que a campanha não é orquestrada. Pelo visto, a decisão é individual.

Telefone grampeado

Sempre antenado com temas da atualidade, o professor Nelson Pretto promove amanhã, às 19h, na Faculdade de Educação / Ufba, mais uma edição do projeto Polêmicas Contemporâneas. A temática da vez é a interceptação de conversas telefônicas, que terá especialistas de diversas áreas.

Reverência

O ator baiano Mário Gusmão (1928-1996) é o grande homenageado do Festival de Cinema Baiano, que será realizado em três cidades: Juazeiro (8 a 10 de abril), Feira de Santana (13 a 15 de maio), e Itabuna (9 a 11 de junho). Em todas as cidades serão exibidos filmes protagonizados por este ícone do cinema baiano.

Expansão

O Estacionamento I do Shopping da Bahia, onde está em cartaz a exposição Olhar Material, do artista plástico Bel Borba, será usado para o próximo projeto de expansão do shopping. A informação é do superintendente do centro de compras, Fernando Cairo. As obras ainda não têm data prevista para começar.

