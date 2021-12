Lícia Fábio ri à toa

De volta aos holofotes do mercado de eventos, Licia Fabio lançou a festa de Ano Novo que leva sua assinatura. Réveillon do Mar será no Iara Beach Hotel, em Itapuã, de frente para o mar, e promete resgatar a mística de Vinicius de Morais. Para isso, Licia pensou num clima informal, mas com requintes. De certa forma, é uma maneira de diminuir os custos e tornar o evento acessível em tempos de crise. O arquiteto Marcelo Borges, que assina a decoração, disse que os tons serão de amarelo (riqueza!) e o ambiente contará com muitas velas. O primeiro lote de ingressos vai à venda a partir de segunda a R$ 400 (lounge) e R$ 460 (mesa).

Contenção

De olho em 2017 Já podemos traçar uma tendência para o réveillon: contenção. As festas mais tradicionais de Salvador estão apertando os cintos e oferecendo pacotes mais em conta e eventos menos luxuosos. Faz parte. Hoje me despeço dessa coluna e passo o bastão para o Ronaldo 'original', que volta de merecidas férias. Foi um prazer!

Chef Gabriel Lobo inaugura seu restaurante, Sagaz

O Sagaz Tapas e Pintxos, que funciona em esquema de soft open no Rio Vermelho, será inaugurado oficialmente na terça-feira para amigos e a imprensa. O projeto é do chef Gabriel Lobo, que reuniu suas vivências na Espanha e as receitas de família para montar um cardápio atraente. Uma dessas delícias é a sua tradicionalíssima paella, assim como os calamaris a la Romana e o Polvo a lá Gallega. Vale conferir!

Musical sobre Aracy de Almeida em Salvador

O ator paulista Raphael Gama dá vida à cantora carioca Aracy de Almeida, mais importante intérprete do sambista Noel Rosa e uma das mais emblemáticas da música popular brasileira, no espetáculo Araca. A convite do Café-Teatro Rubi, no hotel Sheraton, e sob a direção de Elias Andreato, o espetáculo será nos dias 19 e 20 de agosto às 20h30. Uma oportunidade rara de conhecer o humor, a sagacidade, a força e o samba de Aracy, além da história dessa artista.

Boa ação

Priscilla Diniz, dona da confeitaria que leva seu nome, e Tatá Canhedo, promovem o Chá de Doçuras, evento beneficente que será realizado amanhã em prol do Hospital Martagão Gesteira. O evento arrecadará fundos através da solidariedade das convidadas.

Jamm Burgers quer dominar fim de festa

Com um menu suculento que aplaca os famintos mais vorazes, a hamburgueria quer atender, também, os baladeiros de plantão. Aberta até as 4 da manhã e localizada no antigo Mercado do Peixe, "rota" das festas, parece acertado!

O sommelier e consultor Antônio Lago dá curso de degustação de vinhos no hotel Resortinho Escola, de 26 a 28 de agosto

Nova exposição

Inspirado pela movimentação das pessoas nas metrópoles, o artista plástico Waldo Robatto reuniu seus trabalhos na mostra Janelas Urbanas. A exposição será aberta ao público a partir das 14h dessa terça-feira, na sala contemporânea do Palacete das Artes.

Casa Cor não terá edição neste ano

Tal qual antecipado por essa coluna há dois meses, a crise econômica atingiu o setor de arquitetura e design de tal forma que grandes eventos, como o Casa Cor Bahia, não serão realizados nesse ano. Nessa semana, os empresários Maria Luisa, Alexandre e Chico Brandão, em consonância com a Abril S.A, comunicaram a decisão de não realizar o evento Casa Cor Bahia 2016. Entretanto, o grupo está programando, para outubro, novo evento (naturalmente com outro formato), voltado para a área. Ao mesmo tempo, garantiram que estão trabalhando intensamente no projeto da Casa Cor Bahia 2017. Parece que ano que vem tem!

Show participativo

O próximo show de Márcia Castro, no Pelourinho, será abrilhantado por duas participações especiais: Karina Buhr e Larissa Luz. Misturando eletrônica com a pegada tropical baiana, Eletrobailada será na Praça Tereza Batista, às 21h, no próximo dia 12.

Última chance

Para quem ainda não conferiu a exposição da artista plástica Maria Kruschewsky no Palacete das Artes, esse é o último fim de semana. As pinturas e gravuras ficam expostas das 14h às 19h, tanto no sábado como no domingo. A entrada permanece gratuita.

