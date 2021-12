Lava Jato atinge a arquitetura baiana

A crise que se abateu sobre as principais construtoras baianas após a deflagração da Operação Lava Jato atingiu em cheio os maiores escritórios locais de arquitetura. É que os grandes projetos costumam ser encomendados pelas construtoras, por isso, famosos arquitetos baianos estão sendo obrigados a reduzir a jornada de trabalho de suas equipes e até a enxugar o quadro funcional. Com o fechamento de sua sede local, a OAS chegou a abortar projetos contratados com um renomado escritório baiano. O mercado, que já sentia os primeiros sinais de retração quando da judicialização do PDDU, está quase parado. Nos escritórios parceiros da Odebrecht, as demissões já começaram.

Na crise, área de interiores se adequa

Luis Cláudio Motta & Marcus Lima (Foto: Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE)

Como o segmento de arquitetura trabalha em cadeia, o pessoal que atua na área de decoração de interiores resolveu se antecipar à crise e está preparando uma ação com o objetivo de atrair uma nova clientela. Batizada de Ação Decor, a iniciativa será lançada nas redes sociais ainda este mês, oferecendo serviços de consultoria por R$ 1.500. O projeto reúne cerca de 30 profissionais renomados como Luis Cláudio Motta & Marcus Lima, Nágila Andrade, Zezé Gantois, Ana Paula Magalhães, Márcia Meccia, dentre outros. O trabalho consiste em três encontros do profissional com o cliente: visita à casa, compras nas lojas e a arrumação do ambiente.

Novo comodoro do Yacht, Sacramento vai administrar orçamento de R$ 35 milhões

100 anos de Zélia

Os netos de Zélia Gattai, Jonga, Maria João e João Jorge, estão preparando um documentário para celebrar o centenário da escritora que será comemorado ano que vem. O filme já começou a ser rodado na casa do Rio Vermelho, na última segunda-feira, com Danilo Caymmi, que relembrou canções e momentos passados por lá. Uma série de fitas de 14 mm com imagens inéditas do casal, encontradas durante a catalogação do acervo, integrarão o filme.

Novos negócios

Em tempos de crise, a prefeitura de Salvador resolveu encampar, em parceria com a Fieb e a Fecomércio, um projeto de atração de investidores para melhorar o ambiente de negócios. Para viabilizá-lo, ACM Neto foi buscar no mercado financeiro o executivo Roberto Calumby para a diretoria de negócios que captará os investimentos.

Obra resgatada

Uma tela de José Joaquim da Rocha, pintor barroco baiano do século 18, foi encontrada durante o restauro da igreja de São Domingos, no Terreiro de Jesus. A autenticidade demorou de ser comprovada porque ele não assinava suas obras.

Direto do balneário

O litoral norte está fervendo neste feriadão. Nos domínios de Carla e Mito Calabrich, na Praia do Forte, as noites têm sido agitadas com muitos amigos. Também por lá, Paulo César e Moema Ribeiro têm pilotado lautos almoços que, não raro, varam a madrugada. Já a empresária Ozana Barreto curte o sossego em família no seu casarão de Interlagos.

Marcelo Sacramento já assumiu o timão do Yacht (Foto: Fernando Amorim | Ag. ATARDE)

Embora a posse solene aconteça somente quinta-feira, Marcelo Sacramento já assumiu o timão do Yacht Club da Bahia, templo da elite baiana. Ex-diretor da entidade, o novo comodoro vai gerir um orçamento anual de R$ 35 milhões com a missão de reaproximar o clube da sociedade, fortalecendo os eventos sociais e os espaços náuticos (razão de sua existência). De cara, anuncia a volta do Réveillon, com Daniel Boaventura e Alexandre Peixe, a festa de 2 de fevereiro e reformas no restaurante Veleiro, que inclui a troca de chef. O clube tem 4 mil sócios.

Entre o caminhão e a enoteca

Alessandra Hattori (Leka) vai assumir a cozinha da Paula Gaya Enoteca. A chef, que já passou pelo Corney & Barrow Wine Bar, em Londres; pelo Amado, em Salvador, e que atualmente está à frente do projeto Leka Food Truck, vai assinar todos os eventos enogastronômicos da casa. A estreia será nesta terça, durante o projeto Embaixador do Vinho que, nesta edição, receberá Michel Cohen, da produtora Diva.

Abre caminhos

Anacy Paim será a primeira mulher a assumir a presidência do Rotary Clube da Bahia. Ex-reitora da Universidade Estadual de Feira de Santana e ex-secretária estadual de Educação, ela toma posse para o biênio 2015/2016, na próxima quinta-feira, às 19h30, na Pupileira, em Nazaré.

adblock ativo