Laila Garin vai cantar no Teatro Castro Alves

Laila Garin, a premiadíssima intérprete de Elis Regina no espetáculo Elis, a musical, é a atração principal da cerimônia de entrega da Comenda de Mérito Cultural que acontece no próximo dia 5, às 20 horas, no Teatro Castro Alves. A atriz vai dividir o palco com o cantor Saulo e já preparou dois números musicais para encantar a plateia. A princípio, Laila cantará João Valentão (Dorival Caymmi) e Refavela (Gilberto Gil). Laila, que há tempos não vem à sua terra natal, vai aproveitar para matar as saudades dos amigos e conversar com o diretor Djalma Thürller sobre a opereta que farão juntos e que estreará no próximo ano.

Curiosidade - Como perguntar não ofende, onde foram parar os relógios e os termômetros digitais que existiam na Barra antes das obras de requalificação? Sabe-se que as peças foram retiradas para a realização dos trabalhos e até agora não foram recolocadas no lugar ou substituídas por outros. O público tá sentindo falta.

Joias do designer Carlos Rodeiro vão parar no cinema

Regina Casé escolheu uma medalhinha desenhada por Carlos Rodeiro para compor o figurino da sua personagem no filme Made in China, dirigido pelo marido Estevão Ciavatta, que estreia nos cinemas no dia 6 de novembro. Com a joia no pescoço, ela posa com Ciavatta e Xande de Pilares

Em família



Este pode ser o último ano em que o Camarote Salvador se instala na Praça de Ondina. O contrato entre a Prefeitura e a empresa que promove o espaço termina em 2015. A renovação vai depender de um entendimento entre os primos ACM Neto e Duquinho Magalhães.

Paulo Gustavo faz show na Fonte Nova



Os teatros ficaram pequenos para o sucesso do humorista Paulo Gustavo. Depois lotar as quatro sessões do TCA, no último final de semana, com a peça 220 volts, o queridinho do Multishow volta a Salvador no dia 27 de novembro com a comédia Hiperativo. Desta vez, a apresentação será na Arena Fonte Nova.

Itacaré fará Festival Gastronômico



A rica cozinha do sul da Bahia será apresentada no Festival Gastronômico Sabores de Itacaré, que acontece entre os dias 11 e 21 de dezembro, no Restaurante Sabor da Terra, naquela cidade que é quase um paraíso. O evento será apresentado à imprensa no dia 18 em local ainda indefinido. A chef Rosa Gonçalves fará a curadoria, enquanto Júlio Oliveira comanda a organização.

Novela angolana



A TVE vai fazer uma grande festa nesta segunda-feira (3), a partir das 19h, no Forte da Capoeira, no Santo Antônio, para lançar a novela angolana Windeck, que estreia no dia 10, às 22 horas, na TVE/TV Brasil. O ator Rocco Pitanga, irmão de Camila Pitanga, está no elenco.

Balé e lona nova para o Circo Picolino



A campanha de financiamento colaborativo para a compra de uma nova lona e reforma do Circo Picolino vai ganhar o palco principal do Teatro Castro Alves, no próximo dia 9, às 17 horas, com apresentações do Balé do TCA, Orquestra infantil do Neojiba e Cia Picolino de Artes do Circo. Os ingressos já estão à venda.

Duas linhas



Preta Gil/Margareth

Baile da Preta no Museu du Ritmo com M. Menezes. 5/12.

Luiza Possi

Canta no próximo dia 21, às 21h, no Teatro Castro Alves.

adblock ativo