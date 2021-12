Laila Garin trará Gota D'Água para o Teatro Castro Alves

Festejada pelo público e pela crítica por sua atuação em Elis - O Musical (2014), a baiana Laila Garin ficou devendo aos conterrâneos a apresentação deste espetáculo aqui. Para compensar, ela trará ao Teatro Castro Alves, nos dias 12,13 e 14 de agosto, a montagem Gota D'Água, que estreou no mês passado, no Rio. O musical, de autoria de Chico Buarque e Paulo Pontes e que está completando 40 anos, foi escrito em verso, de maneira compacta, para ela e o Alejandro Claveaux, que interpretarão Joana e Jasão. Dirigida por Rafael Gomes, a adaptação para apenas dois atores, virou Gota D'Água [a seco] um espetáculo novo, que tirou de cena 13 personagens. As três horas da montagem original foram reduzidas a uma hora e meia.

Férias em Nova York

A cantora Márcia Castro está passando uma temporada em Nova York. "Fico até 21/6, meio de férias, meio a trabalho", contou a artista, que faz pausa no descanso no dia 13 para se apresentar com a banda Forró in The Dark, no Le Poisson Rouge, no Greenwich Village. Na volta, Márcia vai se dedicar à gravação do novo álbum, que ela mantém sob segredo total.

Troca-troca

A Colcci do Salvador Norte Shoping mudou de franqueado. Agora, quem assume a loja da marca catarinense é Aline Magalhães e Ricardo Valois, empresários que já comandam uma franquia da grife no Shopping Boulevard, em Feira de Santana. Para marcar a mudança, a dupla reuniu clientes para um coquetel, na sexta.

Poesia concreta

A Associação dos Moradores da Pedra do Sal resolveu, por conta própria, restaurar a escultura de concreto feita pelo artista plástico Carlos Bastos, morto em 2004. A obra, instalada na praça que leva o nome do pintor - e que está longe de ser uma das suas obras-primas - ganhou cores fortes. Será que ele aprovaria?

Espeto trocado

Não é a churrascaria Fogo de Chão que está com a promoção de 30% no rodízio. Quem reduziu o preço para R$ 79,90, de segunda à sexta, foi o Boi Preto. Na Fogo de Chão, a promoção é um desconto de R$ 75 na conta de dois rodízios, válida até o dia 9/6.

Corujice

A arquiteta Cristina Arcoverde está que não se aguenta de felicidade. O filho Bruno Arcoverde Cobas concluiu o curso de Medicina na Faculdade Bahiana. "Ele é um excelente aluno", garante a mãe coruja, que está finalizando a obra de um belo bistrô à beira-mar.

Passo a passo

Surfando na onda gourmet, o velho hambúrguer voltou com força ao cardápio brasileiro. Nesta quarta, das 16h às 18h, Jimmy, o Ogro, do programa global Mais Você, ensina como fazer essa iguaria, os molhos e até os pães. O curso é uma iniciativa da COZ2 Garage, no Rio Vermelho, onde o evento acontece. O custo é R$ 60 e o Ogro contará com a participação do sócio Alan.

adblock ativo