Juliana Rabinovitz assina nova coleção do Projeto Tamar

A designer JULIANA RABINOVITZ assumiu a coordenação de estilo da área de vestuário do Projeto Tamar. A coleção 2017 já está nas lojas de todo o país com sua assinatura. O convite partiu da direção do projeto que queria dar um up na marca. “Há dois vinha redirecionando minha carreira porque percebi que, embora minhas coleções tivessem boa aceitação, entendi que o produto que as pessoas queriam era eu, então comecei a trabalhar para outras marcas e a coisa fluiu”, conta. O desejo do Tamar casou com o momento da designer, tanto que a coleção chama Resignificar. Multimídia, ela transita dentre outras linguagens, pelas artes gráficas e pela animação. Com as peças vendendo bem, ela já trabalha na coleção de 2018.

Carnaval

Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada recentemente, revela que as atividades turísticas ligadas ao Carnaval em 2017 movimentarão cerca de R$ 5,8 bilhões. O Rio de Janeiro sairá na frente com R$ 2,4 bilhões, seguido de São Paulo com R$ 1,5 bilhão e a Bahia com aproximadamente R$ 308,7 milhões. O restante será a soma de outros estados. Crise? Que crise?

Camarote também gera empregos

Binho e Guto Ulm, da Produtora 2GB, responsável pela produção e execução do Camarote Skol, em parceria com a Ambev, já contabilizaram o número de colaboradores diretos para a folia deste ano. Nada menos que 631 empregos gerados.

Liberdade

Vivendo período sabático na Bahia desde o ano passado, a ex-diretora dos canais GNT e Viva, Letícia Muhana, planeja voltar ao trampo com um documentário sobre os anos 1970 na Bahia. Tomara.

Contracultura

Por falar nos anos 1970 na Bahia, o livro que está sendo organizado por Sergio Siqueira e Luis Afonso sairá em março pela editora Corrupio. Mais de 200 pessoas cederam fotografias para ilustrar a obra.

Decoração

A Point, empresa alagoana do grupo Portobello, lança, quinta-feira, às 10h, no Hotel Fiesta, a coleção Morada Brasileira: Cotidiano, desenvolvida pelos arquitetos Marcelo Rosenbaum e Paulo Biacchi.

Menu noturno

O Barbacoa está com um menu light no jantar. A partir das 18h, o restaurante preferido dos executivos e políticos baianos oferece um menu completo, incluindo proteína, saladas e sobremesa por R$ 59,90.

Primeira mão

A LG apresenta nesta quarta para a imprensa a nova linha K de celulares. O lançamento, que será feito em parceria com as Lojas Guaibim, acontece no Amado, na Avenida Contorno, a partir das 11h.

Obra de Gustavo Moreno é premiada

O artista plástico Gustavo Moreno faturou mais um prêmio para sua galeria. O baiano, que voltou a fixar residência na Bahia, levou o 1º lugar no 15º Salão de Arte Contemporânea de Guarulhos, em São Paulo. A obra premiada concorreu com artistas de nove estados brasileiros. “É bom esse reconhecimento”, diz Moreno, cuja obra premiada ficou um mês exposta no salão.

Ponte aérea

Gustavo Jansen não sai mais de Guaibim, em Valença. O designer baiano, radicado em São Paulo, está trabalhando na decoração das casas e restaurantes que integrarão o empreendimento Ponta dos Currais, cujo projeto master é do arquiteto carioca Miguel Saint-Yves.

Bahia-Berlim

O cineasta Claudio Marques é o representante do Brasil no Festival de cinema Berlinale que está acontecendo em Berlim. O baiano foi convidado pelo governo alemão, através do Goethe Institut, para participar do evento que reúne cineastas e produtores de cinema de diversas partes do mundo. “A proposta deles foi trocar experiências sobre cinema”.

Música na rua

Marquinhos Ferreira, socio da Putzgrillo Cultura, já anunciou a data da terceira edição do Recôncavo Jazz Festival, em Cachoeira, no Recôncavo baiano. O evento, que vai reunir diversos artistas locais e nacionais do gênero, vai acontecer entre os dias 6 e 8 de abril. Não dá pra perder.

Duas linhas

Boneca Tia Má

será lançada no dia 15, quarta-feira, no Rio de Janeiro

Itaipava investe na folia

e informa que assinou parceria com vários camarotes

Ko Ade - Construindo Coroas

lança coleção de turbantes hoje, às 15h, no MAM-Bahia

adblock ativo