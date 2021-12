Jornalista de A TARDE vira colaboradora fixa da Globo

Devido ao sucesso alcançado depois de ser convidada quatro vezes para participar do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, a jornalista Maíra Azevedo, que integra a equipe de A TARDE, foi convidada pela apresentadora para se tornar colaboradora fixa da atração. Além de fazer ao vivo o seu consultório sentimental, onde dá dicas sobre relacionamento, Maíra, através de sua personagem Tia Má, que é um sucesso também na internet, vai comentar sobre os temas abordados no programa. A partir desta semana ela passará a viver na ponte-aérea SSA-Rio de Janeiro.

Famosos pelos hambúrgueres gourmet que costumam atrair multidões nas feiras e praças onde estacionam seu food truck com a marca COZ2, o casal de chefs Rafael Stavale e Camila Crichigno resolveu abrir um espaço fixo na Rua da Paciência, no Rio Vermelho. A casa abriu para testes na sexta e encerra essa fase hoje, às 22h, retornando definitivamente no próximo dia 18, às 16h. "Foi só este final de semana para testar equipe e a operação", conta Camila. Segundo ela, a hamburgueria vai funcionar num esquema bem informal para garantir a rotatividade. Agora, além dos cinco tipos de burguers, a dupla vai oferecer milk shakes, hot dogs e, claro, batatas fritas. Tudo produzido no local e com a assinatura da dupla.

Novo Mistura

Depois de muita expectativa e capricho nos detalhes, o restaurante Mistura vai abrir sua nova unidade na Avenida Contorno, debruçado para a Baía de Todos os Santos, sexta-feira (13), para o jantar. A chef Andrea Ribeiro optou por fazer uma inauguração discreta para testar a operação e os novos pratos do menu, que mantém a linha da cozinha mediterrânea da casa de Itapuã.

Matisse no centro

Vinte pranchas originais impressas com a técnica au pochoir, feitas especialmente para o livro Jazz, que reúne desenhos e textos do pintor Henri Matisse (1869-1954), integram a exposição Henri Matisse - Jazz , do artista francês que, a partir desta quarta-feira (11), poderá ser vista pelo público na Caixa Cultural, na Rua Carlos Gomes. A mostra segue em cartaz até 3 de julho.

Noite para celebrar aniversário

Dono e chef do charmoso Toro Tapas Bar, no Porto da Barra, o chef português Vítor Hipólito e sua sócia Andréa Couto preparam jantar de aniversário de um ano da casa, terça, 19h

Chef australiano abre café na Pituba

Rafael Zacarias, da hamburgueria Bravo, foi prestigiar a abertura do Café Belo Rústico, que funcionará na padaria do australiano Richards James, quinta-feira, na Pituba

Obras públicas Há poucos dias, uma ciclovia, ainda não inaugurada, não resistiu à força das ondas do mar da baía de Guanabara e desabou no Rio. Esta semana, ventos leves derrubaram a cobertura do antigo Mercado do Peixe, no Rio Vermelho, 32 dias após ser inaugurado. Essa é a qualidade das obras públicas feitas com nosso dinheiro!

Festa no shopping

Regina Weckerle agitou os corredores do Shopping Barra na noite de quinta-feira com o coquetel que ofereceu a sua fiel e chiquérrima clientela da Paradoxus em homenagem ao Dia das Mães. A nora Aline e o marido Buba ajudaram a recepcionar as convidadas.

Animação

Será a Caixa Cultural Salvador, de 12 a 15 de maio, a sede do festival Anima Mundi, reconhecido como um dos mais importantes festivais de animação do mundo. Os baianos poderão conferir gratuitamente a versão itinerante que está na 24ª edição.

Festa no mar

O comodoro do Yacht Clube da Bahia Marcelo Sacramento recebeu homenagem da diretoria e dos conselheiros do clube na noite de quinta-feira. Marcelo foi surpreendido com um jantar surpresa no Veleiro com direito a abraços e o carinho da mulher, Mônica Bacelar.

Mais

A força e a vitalidade da cantora e atriz Bibi Ferreira em cena, na última quinta-feira, no Teatro Castro Alves, impressionaram a plateia. Lindo de ver a paixão com que ela, aos 93 anos, se entrega ao que faz e enfrenta com elegância e muito bom humor a maratona de uma turnê nacional. Exemplo de vida e de amor pelo que faz.

Menos

E o turismo na primeira capital do Brasil continua amargando prejuízos. Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - seções Bahia e Brasil revelam que, em abril, a rede hoteleira de Salvador apresentou taxa de ocupação de 41,18% e diária média de R$ 247,63. Tá aí a explicação para a debandada das redes de hotéis.

