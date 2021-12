Ivete Sangalo vai comandar o Réveillon na Praça Cayru

Nada de Farol da Barra. O Revéillon de Salvador será outra vez no Comércio. Embora a prefeitura continue escondendo tanto o local quanto a grade de shows, a coluna apurou que a festa da virada permanece na Cidade Baixa e que será comandada pela cantora Ivete Sangalo (foto), como queria o prefeito ACM Neto desde o primeiro que realizou. O chefe do executivo municipal planeja anunciar essas novidades ainda este mês, a tempo de garantir ao trade turístico local tempo hábil para venda de pacotes.

Cidadania

Parece difícil para algumas pessoas entender o que é um bem público. A impressão que passa é que alguns acreditam que sendo público, não pertence a ninguém, portanto pode quebrar, destruir, sujar. Está na hora da prefeitura criar uma campanha de esclarecimento e educação para a cidadania. Quem sabe assim passaremos a cuidar do que é de todos. Assim como fazemos com o que é só da gente.

Cia Antonio Gades de dança flamenca se apresenta no TCA

Referência mundial da dança flamenca, a companhia criada pelo coreógrafo espanhol Antonio Gades continua firme e forte 10 anos depois da morte do seu fundador. No dia 3 de outubro, às 21h, o grupo encerra a turnê brasileira do espetáculo Fuego, depois de passar por várias capitais.

Feira fashion

Paulo Borges, Glória Kalil e Vitorino Campos comandaram um talk show, na quarta, para uma plateia de 400 feirenses no Boulevard Shopping.

Dupla jornada

Por falar em Vitorino, o estilista anda a mil preparando os desfiles de sua marca e da Animale que desfilam no SPFW, agendados para novembro.

Bela criação

A bela Letícia Spiller desembarca em Salvador no próximo dia 27. Às 20h, a atriz participa da sessão de exibição do filme Tudo que Deus Criou, onde faz a personagem principal. O filme integra a VII Mostra Possíveis Sexualidades, que acontece na Caixa Cultural.

Cozinha catalã

A cozinha mediterrânea é o tema da oficina que será ministrada pelo chef catalão Ed Buacoski, no próximo dia 15, às 19h30, no Ateliê Tereza Paim, no Rio Vermelho. A quem interessar, o custo é de R$ 150 e as inscrições já estão abertas na sede da escolinha de Paim.

Ensaio grego

Carlos Rodeiro convidou o fotógrafo Fernando Torquato para fotografar a nova campanha de sua marca de joias. O ensaio foi em Mykonos, na Grécia, e teve como modelo o ator Osmar Silveira, que entre seus trabalhos protagonizou a peça Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz.

Tênis

Depois do sucesso do Brasil Summer Golf, o empresário Alexandre Bacelar, da Ápice Bahia, anuncia mais um evento. Desta vez é o Inter Business Tennis 2014, que será realizado no Tivoli Praia do Forte, de 26 a 28 de setembro. O ex-tenista Fernando Meligeni estará lá.

Espanhol

Dois grandes grupos nacionais da área de saúde estão interessados em assumir a gestão do Hospital Espanhol. Segundo um dos gestores, as negociações evoluíram depois que o governador desapropriou o complexo. "As construtoras estavam na pressão", contou a fonte.

Aula-show

A atriz e poeta Elisa Lucinda vai fazer uma aula-espetáculo no próximo dia 19, às 20h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, no Pelourinho. A artista vem a convite do Cria que está completando duas décadas de atuação. O acesso será através de senhas distribuídas com antecedência.

Patrimônio

Fechada há 18 anos, a Igreja do Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, no Centro Histórico, será restaurada. Na terça, o superintendente do Iphan, Carlos Amorim, assina a ordem de serviço. O diretor nacional do PAC Cidades Históricas, Robson de Almeida, confirmou presença.

Duas linhas

La Massima

Leva suas massas para o Hotel Portal no Festival de Lençóis

City Magazine

Sheila Siqueira não representa mais a publicação na Bahia

Shopping Salvador

Croasonho pilota jantar para convidados dia 22, às 20h

Paradoxus

Traz a estilista Paula Aziz, da Fabulous, para evento dia 17.

Para convidados

Don Sushi festeja 1 ano com jantar privé. Dia 16/9, às 19h

