Irmãos Mandelli preparam semana de artes em Salvador

Os irmãos Mandelli (Roberta, Luciano e Tatiana) vão movimentar o showroom da Tidelli, no Caminho das Árvores, no próximo dia 13 de setembro, com um evento para promover a arte. Batizado de Tidelli Art Week, o projeto ainda está em segredo, mas sabe-se que artistas como Aldinho Mendonça (telas), Fátima Camelyer (almofadas), André e Gustavo Moreno (telas e esculturas), Kelba Varjão (bijoux home) já estão confirmados. Em formato de mostra, o evento marca também os novos lançamentos da marca de mobiliário. Dentre as novidades está a linha de acessórios e móveis, assinada por Luciano e Tatiana Mandelli, que inclui tapetes, bancos de corda, lanternas para áreas externas, poltrona etc. Embora tudo ainda esteja em segredo, uma coisa é certa. O trio está preparando uma superfesta para a abertura.

Arte e cultura no Rio Vermelho

Bel Borba, Ruy Santana, Cau Gomez, Guache Marques, Zivé Guidice e Hans Peter são alguns dos artistas que participarão hoje, a partir das 9h, do projeto Revivendo o Rio Vermelho - uma iniciativa da Escola Baiana de Arte e Moda (Ebam), idealizada pelo artista plástico Ruy Santana, para promover na comunidade momentos de lazer, entretenimento, arte e socialização. A ação contará com uma intervenção artística, programação musical e atividades lúdicas.

Humor 100 regras

Sucesso total o novo stand up comedy do humorista baiano Guga Walla, com apresentações somente às quartas-feiras, 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho. Mas corra pra ver, porque só fica mais duas semanas em cartaz: nas quartas 24 e 31 deste mês.

The best

Alfredo Martini, diretor do Hospital São Rafael, foi quem recebeu, em Recife, na última quinta-feira, o prêmio de Instituição do Ano - Hospitais Privados. A escolha foi com base em pesquisa de público realizada pelo Grupo Mídia de revistas da área de saúde.

Debate no Glauber

O cineasta Kleber Mendonça, que causou rebuliço em Cannes, não pelo seu filme Aquarius, que saiu sem prêmio, mas por ter posado com o elenco com placas de Fora Temer, vai discutir seu filme com a plateia no dia 3/9, às 21h, no Cine Itaú-Glauber Rocha.

Edição de luxo

O coreógrafo Vavá Botelho autografa o livro Balé Folclórico da Bahia, Patrimônio Cultural do Brasil, quarta-feira, às 20h, no Pestana Convento do Carmo. O evento é exclusivo para convidados e o livro está um luxo, como, aliás, também o é o Balé Folclórico.

Beleza no Sheraton

A rede Maison da Beleza, que tem três unidades em Salvador, vai comandar o salão de beleza do Sheraton Hotel da Bahia, no Campo Grande. A abertura do novo espaço da marca, segundo as sócias Sheila Lima e Vanessa do Amor, será no dia 3 de setembro.

Mosteiro vai lançar coleção de livros

Um coleção de seis volumes será lançada pelo Mosteiro de São Bento da Bahia, no próximo dia 29, às 15 horas, no Centro. A obra, batizada de Livros do Tombo, pelo Programa Memória do Mundo da Unesco, reúne o acervo de documentos de grande valor histórico do primeiro mosteiro beneditino das Américas, que estão guardados no Arquivo Histórico do Mosteiro desde o ano de 1548. A obra reflete o desenvolvimento da Bahia e do Brasil, pois neles estão inscritos os bens móveis adquiridos ou recebidos, ao longo dos séculos, pelos monges.

Cobrança

Uma roda de conversas reunindo artistas visuais tem acontecido com frequência na Triângulo Galeria de Imagem, no Pelourinho. Esta semana eles fizeram uma carta ao governador, na qual exigem de volta conquistas históricas como o Prêmio Pierre Verger e os Salões Regionais de Artes Visuais. A carta foi levada ao secretário Jorge Portugal.

adblock ativo