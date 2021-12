Intimidade revelada

A blogueira fitness Gabriela Pugliese e o modelo Erasmo Viana se entregaram às lentes do fotógrafo Thiago Teixeira (ex-integrante da equipe de A TARDE) para eternizar a fase feliz que estão vivendo desde que passaram a viver juntos, no apartamento dela, em São Paulo. As imagens, segundo revelou o fotógrafo, serão usadas pelo casal nas suas respectivas redes sociais. "Eles sempre me contratam para produzir editoriais, mas este é o primeiro que fazem em sua casa, revelando a intimidade de casal. Eles estão felizes e querem externar isso", conta Teixeira que, gentilmente, cedeu com exclusividade esta belíssima imagem à coluna.

Leonel Mattos quer levar arte a toda parte

Leonel Mattos assina a curadoria do maior projeto de arte já concebido para um shopping center. Ao todo serão 80 artistas expondo sua arte e fazendo intervenções em vitrines do Shopping Salvador, no mês de abril. O Circuito de Arte e Moda terá como um dos destaques a Galeria dos Imortais, que vai reunir obras de oito artistas já falecidos, como Calasans Neto, Carlos Bastos e Mirabeau Sampaio. De acordo com Mattos, a proposta é mostrar o panorama das artes visuais na Bahia, dando espaço aos contemporâneos e também aos emergentes. Nomes conhecidos do público, como Gustavo Moreno, Eliana Kertész e Juarez Paraíso, são alguns já confirmados.

Marinata I

Sobre a nota publicada neste espaço, no último domingo (6), o empresário Antônio Carlos Cortrim, dono da marca Marinata, esclarece que a unidade do Stiep continua funcionando normalmente. E que a da Barra, que foi despejada da Associação Atlética, não lhe pertencia. "Os donos tinham a concessão do uso da marca".

Marinata II

Cotrim informa que o distrato do contrato entre as partes já foi assinado, mas que o imbróglio envolvendo a marca confundiu sua clientela. "Teve gente que pensou que o restaurante acabou. Mas o do Stipe nada tem a ver com o do Barra. Cedemos apenas a nossa marca". Esclarecido: o Marinata do Stiep continua.

Anjo livre

Com uma fortuna estimada em 65 milhões de dólares, a top baiana Adriana Lima, que estava há dois anos separada do marido, o ex-jogador de basquete Marko Jaric, assinou esta semana o divórcio. Tudo foi feito longe dos holofotes. O que se sabe é que a angel da Victoria´s Secrets ficou com a guarda das duas filhas.

Indisponível

O artista visual Gustavo Moreno, retratado na coluna no domingo passado, enviou mensagem à coluna para esclarecer que está sim separado de Luciana Rique, mas que não está disponível. A nova dona do seu coração é agora outra Luciana. No caso, a empresária de moda LUCIANA LOBO.

Baixa no Pelô

O Centro Histórico sofreu mais uma baixa. A agência dos Correios, que funcionava no Largo do Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, fechou as portas na última quinta-feira. Em nota, a empresa diz que o motivo foi problemas estruturais no imóvel e que não há previsão de retorno.

Bagunça

Enquanto o centro do poder se mantém em polvorosa em função da crise política, o país permanece parado. Economia travada, inflação crescente, insegurança para investimentos, empresas fechando as portas e o desemprego avançando. Vamos ver até quando vamos aguentar essa situação. Pelo andar da carruagem, a paciência está se esgotando.

Moda carioca

A partir desta terça-feira, a cidade passará a contar com mais uma unidade da marca carioca Cantão. A loja, que será aberta com um coquetel às 16h, funcionará no Salvador Shopping e já abrirá com sua nova coleção outono-inverno que faz referências aos novos artesãos. Tudo misturado numa paisagem urbana que teve como cenário a cosmopolitaNova York.

Gente de verdade

Acostumado ao luxo das produções americanas, o ator RODRIGO SANTORO redescobriu seu país durante o período que passou gravando sua participação na novela Velho Chico, no sertão. No lançamento do folhetim, o ator ressaltou que o contato com pessoas de verdade, que não estão preocupadas com sua roupa, com quem ele está namorando, foi o que mais me encantou.

Leveza

Especializado em cozinha mediterrânea, o chef Jorge Miguel se rendeu à culinária baiana. A partir da próxima sexta (25), o seu restaurante, o Kikos Marinhos, no bairro do Itaigara, passará a funcionar nos finais de semana com um menu de moquecas. Defensor da comida saudável, o chef quer passar longe do dendê: suas moquecas são cozidas no mais autêntico azeite, mas de oliva.

Duas linhas

Mais um ...

o hotel, próximo ao Centro de Convenções, fechou as portas

Jantar com Música

às sextas, no Sheraton. Nesta, que é Santa não haverá

Sade

em cartaz até hoje, às 19h, no Teatro Martim Gonçalves

Troféu Dodô & Osmar

júri técnico se reúne amanhã, 19h, no Martim Pescador

Gustavo Lacombe

lança novo livro, dia 19, às 17h, no Sport Gourmet, na Graça

Rafaela Meccia

está em São Paulo integrando a equipe do Tomorrowland

Música Além da Conta

projeto acontece hoje, 14h, no Jardim dos Namorados

Ponto de vista

Lutamos para vivermos numa democracia, mas o que temos visto são pessoas impondo, umas às outras, sua forma de pensar. O que acham disso?

Aurélio Miguel Dórea | Advogado

"O que acho é que no momento está em curso um perigoso processo de radicalização. Dogmas substituem o senso crítico e as diferenças estão evoluindo para o antagonismo. Acredito que, nesse cenário, o convívio democrático e até mesmo a civilidade são subjugados pelo sectarismo"

Juliana Sedó | Designer da Vallvé

"Difícil não se revoltar diante de tantos absurdos. A revolta não é partidária e sim moral. Vamos mesmo nos alienar e fechar os olhos? Enquanto existir princípios, existe esperança de um futuro melhor. Temos que expurgar todos os corruptos do governo e reerguer o Brasil"

Fernando Oberlaender | Artista plástico e publisher

"Precisamos deixar de lado as diferenças de opiniões partidárias e lutarmos para garantir a democracia que está em sério risco. Lutar contra corrupção é fundamental, mas de uma forma ampla, procurando todos os culpados, em todos os partidos e todos os setores da sociedade"

