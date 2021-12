Incerteza ronda o Camarote Brahma

O Camarote Bar Brahma corre o risco de não participar do Carnaval baiano em 2017. O espaço, que no ano passado foi um dos de maior sucesso na folia e que funcionou no Atlantic Tower, em Ondina, perdeu o endereço para o grupo do Sfrega, que este ano estreia espaço VIP na festa. A pouco mais de três meses para o Carnaval, o grupo paulista ainda não tem um local na folia para instalar sua megaestrutura. Nos bastidores do trade de entretenimento, empresários do setor garantem que a decisão de não acontecer já teria sido tomada pela Ambev, que este ano está investindo pesado no Carnaval da Bahia com a marca Skol. Portanto, a Brahma estaria melhor representada em outra praça, como São Paulo, por exemplo. A coluna apurou que o grupo cervejeiro teria negociado com a Diverti Eventos, empresa que detém a licença para uso da marca Brahma em grandes eventos, inseri-los num outro projeto grandioso que ainda está sendo desenvolvido. A assessoria de comunicação da Ambev prefere manter o suspense e diz que o assunto ainda está sendo avaliado pelo comando do grupo. Fato é que não existe mais no Circuito Barra-Ondina, nenhum espaço que atenda a super estrutura de um camarote como o Bar Brahma. A Diverti Eventos segue pelo mesmo caminho da Ambev. De acordo com Cairê Aóas, diretor da empresa, há sim interesse em continuar em Salvador e que continuam discutindo a viabilidade com a Ambev. Curiosamente, até agora as vendas para o espaço não foram disponibilzadas nas centrais de comercialização de blocos e camarotes, o que costuma ocorrer logo depois da folia. Esta semana, os executivos das duas empresas se reunirão outra vez para conversar.

Preta nº 2

O restaurante Preta, na Ilha de Maré, vai expandir seus domínios. Até o final do ano, a casa, que virou parada obrigatória para quem gosta da boa cozinha baiana, vai ganhar uma unidade na Ilha dos Frades. Ambos continuarão com as assinaturas de Angeluci Figueiredo e Aurelio Agazzi.

Chá com grife

Andrea e Carlos Otero, da Tea Shop, firmaram parceria com o Mignon. Tudo que é servido lá, com exceção dos chás, claro, vem do buffet Exposição na Tidelli Três esculturas em latão criadas pelo artista visual baiano André Moreno estão sendo disputadas na mostra Art Week que está em cartaz na Tidelli, no Caminho das Árvores. Uma delas, que representa São Miguel Arcanjo, já está praticamente vendida. Terça-feira, André, juntamente com o irmão Gustavo e o colega Aldinho Mendonça, que também participam da mostra, receberam um grupo de amigos e colecionadores para apresentar seus trabalhos e falar sobre o processo de criação de suas obras. André Moreno e sua Iemanjá de latão (Foto: GB Souza | Divulgação)

Temperos diversos

Os baianos Fausto Franco e Luciana Estrellado, da agência paulista Opening Comunicação Integrada, firmaram parceria com o Festival Tempero do Forte, que acontece em dezembro na Praia do Forte. Franco, que é marido da apresentadora Astrid Fontenelle, planeja dar um up no evento. Fogo baixo

Keka Almeida não tem mais o quiosque Oke Ka Baiana Tem, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio. A empresa que passou a administrar os quiosques naquela área, exigiu uma reforma e padronização e a baiana não teve como bancar. Mas ela não acabou com sua marca. Está em busca de um ponto.

Cores e tons que vêm do Oeste

Vem do rico oeste baiano a inspiração da empresária de moda e digital influencer Vanessa Horita para suas criações. Depois de assinar uma coleção de óculos de sol,ela firmou parceria com a rede regional de cosméticos Igabeleza e lançou uma linha de esmaltes com seu nome. São nove cores, entre clássicas e mais audaciosas, além de um fortalecedor de unhas e de um finalizador extra-brilho. Os produtos foram lançados no mercado de lá, mas brevemente estarão em outras regiões. Vanessa vem de uma tradicional família de agricultores de algodão daquela região. Cabeleireiro das estrelas ministra curso em Salvador Cabeleireiro do Studio W, um dos mais badalados de São Paulo, e co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT), Rodrigo Cintra estará em Salvador, amanhã para ministrar o curso Cortes e Visagismo em parceria com a Olenka Cosméticos, no Gran Hotel Stella Mares

