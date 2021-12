Inauguração do Palace é adiada e festa de Réveillon fica para 2017

Anunciado para este mês, o Fera Palace Hotel, adiou a abertura para o próximo ano. Assim, a festa de Réveillon que marcaria a inauguração oficial ficou para 2017. De acordo com Antônio Mazzafera, dono do empreendimento, o motivo é a obra de requalificação da Rua Chile, a cargo da Conder, que ainda em curso, e o atraso na ligação da água do prédio . “Não podemos abrir sem, no mínimo, 45 dias de operação soft opening”, diz o empresário. Segundo ele, metade dos apartamentos já estavam reservados para as festas de dim de ano, mas prefere não correr riscos. Em nota, a Embasa diz que a ligação não foi feita porque ainda não recebeu o certificado de conclusão da obra do hotel. Já a Conder, informou à coluna, através de sua assessoria de imprensa, que a obra pública não impede que o hotel seja aberto. Mas como diz o ditado, “melhor prevenir que remediar”. Afinal, abrir um empreendimento do porte do Fera Palace para, dias depois, ver uma obra pública na porta, não é nada atraente para os hóspedes e, claro para o negócio.

Comer & beber

O sommelier Vevé Bragança vai pilotar o Cook Experience, uma experiência enogastronômica, no próximo dia 11, na Escola Baiana de Arte e Moda no Rio Vermelho. As inscrições já podem ser feitas na sede da instituição.

Artistas engajados

Um time de 14 artistas resolveu chamar a atenção da campanha de prevenção do câncer de próstata do jeito que sabem, promovendo a arte. A mostra A Diversidade Azul, com curadoria de Leonel Mattos, será aberta hoje, às 19h, no Salvador Shopping. Dentre os participantes, Ricardo Franco, Gustavo Moreno, Juraci Dórea e Almandrade.

Inédito

O cineasta português Sérgio Tréfaut, vem acompanhar a primeira exibição do filme Treblinka no Brasil. Após as sessões dos dias 12 e 15/11, ele conversará com o público do Panorama Coisa de Cinema, sobre o tema: o Holocausto

Rei dos troféus

O dono do restaurante Origem, Fabrício Lemos está concorrendo ao prêmio Dolmâ, de melhor chef do nordeste. Enquanto o resultado não vem é leva sua mágica cozinha para a abertura do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré.

Festa faz reverência aos anos 1970

Simone Sampaio colocou todo mundo pra dançar os hits dos anos 1970 na festa de aniversário de Ticiano Santana, da Ellus, sábado. Após o show, o DJ Ariel Freitas, que veio de São Paulo para festejar o amigo, assumiu a mesa de som

Os mais mais da arquitetura

A arquiteta Cristina Calumby está no time de jurados que vai eleger os colegas de profissão que receberão o Prêmio Núcleo Destaque, realizado pelo Núcleo de Decoração da Bahia, que chega a sua 12ª edição. A votação acontece nesta terça (8/11).

Cinema no Pelô

A sala de arte Cine XIV, no Pelourinho vai reabrir as portas no próximo dia 10. O espaço, que está fechado a alguns anos, Volta à cena reformada e com novo sistema de ar-condicionado e de projeção digita. De acordo com Marcelo Sá, dono da marca, agora é buscar parceiros para viabilizar o negócio.

Destinos de sonho

O fotógrafo e diretor de arte, Pico Garcez, embarca amanhã para a Polinésia Francesa a convite do departamento de Turismo da França. Durante 10 dias, Garcez percorrerá o Tahiti, Bora Bora, Papete e outros destinos fotografando tudo. Na volta, ele publicará suas imagens nas revistas do grupo Joyce Pascowitch

Duas linhas

Carlota Hamburgueria vai virar restaurante a partir de dezembro, na Pituba

Madero apresentou novo cardápio à imprensa na última quinta Perini Challenger torneio de tênis, dia 19/11, 9h, no Clube Bahiano de Tênis

Praia do Forte será palco de show do Alavonté, no dia 12/11, às 16h

Chef Alício Charoth palestra no dia 30/11, 14h, na Biblioteca Manuel Querino

Aussi time no Outback oferece preços especiais de 2ª a quinta, das 15 às 18h

A escritora Isabel Guimarães faz palestra sobre envelhecimento no dia 26/11, no hotel América Towers

