Iguatemi volta aos eventos de moda com Paulo Borges (SPFW)

Paulo Borges assinará o projeto FFW Mag Fashion Tour (Foto: Estadão Contéudo)

O Iguatemi vai trazer de volta os eventos de moda assinados por Paulo Borges, da São Paulo Fashion Week. Depois do Iguatemi Collection e da Semana de Moda Iguatemi, agora será a vez do FFW Mag Fashion Tour que acontecerão em Salvador e no Boulevard Feira de Santana. A direção do shopping faz mistério sobre o formato, mas admite que Glória Kalil e Alexandre Herchcovitch participarão. Além de Salvador, onde o evento acontece no final de setembro, o FFW Mag Fashion Tour também seguirá para Belém e Maceió, em shoppings do grupo Aliansce.

Ceasa do Rio Vermelho

Meses depois de ter sido inaugurado, o mercado da Ceasinha continua com uma enorme quantidade de boxes fechados. A maioria não se sabe a quê se destinará. Nos corredores do mercado comenta-se que tem muita gente graúda na parada. E que estes estariam aguardando o negócio engrenar para passar adiante o ponto e faturar em cima do que nada lhe custou.

Circuito

O enólogo Euclides Penedo Borges aperta o start para o Circuito Enogastronômico da Casa Malbec, segunda-feira, 19h30, na Fogo de Chão.

Luxo

Com direito a bufê do chef Bartô, do Soho, as produtoras Forte e Viramundo irão reeditar o Réveillon Simplesmente Luxo, na Praia do Forte. Desta vez, a festa vai durar três dias, começando no dia 28 de dezembro com a festa Trilogia Divina. Nesta quinta-feira (21), os produtores fazem o lançamento oficial da empreitada no 496 Bar & Grill.

Fanzine da cidade

Os jornalistas Eron Rezende e Iansã Negrão lançam, na sexta (23), a partir das 16h, na Galeria RV, no Rio Vermelho, um fanzine sobre a cidade contemporânea. Lâmina reúne crônicas, relatos e ensaios fotográficos. Trabalhos do escritor italiano Alberto Moravia e do fotógrafo norte-americano Bruce Davidson integram a publicação da dupla.

Reserva planeja duas novas lojas na Bahia

Rony Meisler, presidente do Grupo Reserva, quer abrir duas novas lojas da marca em Salvador. Uma no Shopping Barra e outra na Ladeira da Barra. Esta última, nos moldes da descolada unidade dos Jardins, em São Paulo, com direito a hamburgueria. "Só depende de encontrarmos o ponto certo", disse o executivo que passou a semana em Salvador onde inaugurou, na quinta-feira, a segunda loja da marca na capital baiana. Desta vez, no Iguatemi. A festa de abertura contou com pocket-show de Saulo.

Hotel eletrônico

O Pestana Convento do Carmo, no Centro Histórico descobriu um novo filão: o de festas de música eletrônica. Dia 23 recebe a Kiss & Fly, de New York.

Revival

Outro espaço que vem sendo descoberto pelos produtores de festas é a Arena Fonte Nova. É lá que acontece a décima edição da Festa Ploc, sábado (23).

Oratório de Maré

No antigo Oui, na Bahia Marina, acontece nesta quarta-feira (20), às 19h, o lançamento do Oratório Eco Club & Spa, que será inaugurado no dia 6 de dezembro, na Ilha de Maré. O empresário Fabio Chemmes, da Doss, planeja contar tudo e vai anunciar o projeto de verão.

Sotaque francês

Instalados na Barra, Maria Carmem Barros e Fred Barreto de Araújo apresentam o novo espaço do restaurante Oui, já em funcionamento para formadores de opinião na terça (26), às 20h. O chef Severino Silva está elaborando o menu para deliciar os convidados.

Duas linhas:

Troféu Prime 2014

Festa de premiação será no dia 20/8, 20h, no Unique Eventos.

Orquestra de SP

Grupo CCR patrocina a estreia da Turnê Brasil, domingo, no TCA.

adblock ativo