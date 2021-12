Hospital Martagão Gesteira leva know how pediátrico à Itália

Nem só de dificuldades vive o Hospital Martagão Gesteira. A instituição, referência na área de ortopedia pediátrica, enviou para o 37º Sicot - Orthopaedic World Congress, em Roma, o coordenador do Serviço de Ortopedia e Traumatologia da instituição, o ortopedista Fernando Garcia, para apresentar 17 trabalhos científicos desenvolvidos no Martagão, abrangendo as diversas áreas da Ortopedia Pediátrica. Histórias como essa demonstram o quanto a instituição é importante para a cidade. O serviço de ortopedia do Martagão realiza cerca de 3 mil atendimentos mensais e 200 cirurgias/mês, todas através do SUS (Sistema Único de Saúde). O Martagão, que também é hospital escola, é fonte de diversos trabalhos científicos apresentados mundialmente.

Esperteza

A corrupção no Brasil parece endêmica. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) descobriu vários servidores públicos que se candidataram a cargos eletivos com o objetivo de ganhar seis meses de licença do trabalho. Tem gente que nem disfarça uma campanha. Mas tem outros mais "sabidos" que se candidatam para "vender seu eleitorado" a outro candidato. Inacreditável.

Tela gigante para a Tidelli

Gustavo Moreno criou uma supertela (3 x 2m), em que é possível contemplar figuras humanas veladas entre fotografia, pintura e desenho de forma realista para a Tidelli Art Week, que será aberta no dia 22 de setembro, com coquetel para convidados, 19 horas, no showroom da marca, no Caminho das Árvores.

Tentáculos

A dupla de arquitetos Ana Guimarães e Thiago Manarelli acabou de inaugurar uma filial de seu escritório baiano em São Paulo. O Manarelli Guimarães Arquitetura já vinha flertando com a clientela paulistana desde que participaram da última Casa Cor SP.

Life Style

A estilista Gabriella Negromonte vai lançar, segunda-feira (12), às 16h30, no Bistrô du Vin, um guia de estilo com sua assinatura. A proposta do Style Guide é um site no qual a estilista baiana divide com o público sua experiência profissional construída, boa parte do tempo, fora do país.

Cozinha ao ar livre no Rio Vermelho

Gabriel Lobo, que comanda o Sagaz, vai levar sua cozinha de guerrilha para a edição especial do Bahia Food Park no Festival da Primavera 2016, entre os dias 21 e 30/9, no Rio Vermelho

Novos baianos

A cantora baiana Márcia Castro convidou Aneliz Assunção e Curumin para homenagear os Novos Baianos com um show na Praça Pedro Arcanjo, no Pelourinho, no próximo dia 7 de outubro, às 20h. O trio promete passear pelo repertório da antológica banda respeitando suas interpretações originais.

Novo Brown

O show Antônio Carlos Brown - Um Popular Brasileiro, que Carlinhos Brown estreou em São Paulo em julho, chega ao Teatro Castro Alves nos dias 8 e 9 de outubro, respectivamente às 21h e 20h. O espetáculo, segue a trilha do que o diretor Paulo Borges criou no Sarau du Brown, no verão passado.

Arte & design

A Básica Home inaugurou ontem, na Alameda das Espatodeas, no Caminho das Árvores, uma mostra de arte contemporânea que inclui móveis de design e obras de arte assinadas por artistas como Bel Borba, Juraci Dórea, Murilo Ribeiro, Paulo R. Coelho. A curadoria é de Leonel Mattos.

A aprovação da Lous e do PDDU é para comemorar. Isso traz esperança para que áreas como a construção civil volte a crescer e gerar empregos na cidade. Espera-se com isso que o setor avance e a economia local cresça

Reivindicar salários justos e melhores condições de trabalho é mais do que compreensivo, é muitíssimo justo. Mas paralisar serviços importantes, como os bancos, prejudicando toda a população, é osso!

Ambev propõe o consumo consciente de bebida alcóolica

Bernardo Paiva, presidente da Ambev, está convocando para o dia 16 todos os funcionários e parceiros da companhia para uma mobilização do consumo moderado, prevenção da bebida com direção e proibição da venda de bebidas para menores de 18 anos. Em Salvador, um ônibus vai circular de bar em bar divulgando a campanha. Viva o marketing!

A saída do cortejo de trios da 15ª Parada Gay da Bahia está marcada para amanhã, às 15h30, no Campo Grande

