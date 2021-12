Governo recolhe 800 obras de Mário Cravo de Pituaçu

Em estado de quase total abandono, o Memorial de Mario Cravo, no Parque de Pituaçu, está com os dias contados. O Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural - Ipac, decidiu retirar de lá 800 obras que pertencem ao acervo do Estado da Bahia. As obras serão transportadas para o Palacete das Artes e, algumas das esculturas maiores, expostas nos jardins do museu, na Graça. De acordo com Murilo Ribeiro, diretor do espaço, algumas das peças passarão por um processo de limpeza e a previsão é que, após o Carnaval de 2017, sejam expostas.

Esperança

A Prefeitura anunciou que conseguiu parte dos recursos para viabilizar o tão aguardado BRT. Se isso de fato acontecer, esse meio de transporte, associado ao metrô, que está indo de vento em popa, o trânsito na capital baiana poderá ficar um pouco mais aliviado. Neste momento tão conturbado, boas noticias precisam ser comemoradas.

Outback tem nova sócia-proprietária

Aynâ Luiz Fausto é a nova sócia-proprietária do Outback Steakhouse do Shopping da Bahia. Na última quarta-feira, a carioca, que há oito anos integra a equipe da rede australiana como colaboradora, recebeu um grupo de formadores de opinião para apresentar os novos itens do cardápio e aproveitou para se apresentar e falar dos planos da rede para a Bahia. Dentre as delícias incorporadas ao menu está o boneless parmesan crusted chicken.

Baiana expõe em castelo na Áustria

A baiana Liane Katsuki, radicada em Madri, está expondo em Gmünd, na Áustria. O vernissage contou com presenças ilustres como a prefeita Helga Rosenmayer e o arquiduque Andrés Salvador de Habsburgo-Lorena que adquiriu seis obras para seu castelo, cujo grandioso acervo é aberto à visitação.

Baiano no Rio Moda Rio

Natural de Paulo Afonso, no sertão da Bahia, o estilista Guto Carvalhoneto foi aplaudido de pé após apresentação de sua coleção no Rio Moda Rio, quarta, no Pier Mauá. Radicado na capital carioca, Guto levou à passarela looks ousados, inspirados no sertão nordestino.

Cristo

Do acervo que se encontra no Parque de Pituaçu estão quatro esculturas de Cristo em grande dimensão que deverão ser distribuídas entre o Palacete das Artes, o Museu de Arte da Bahia e o Museu de Arte Moderna.

Reforma

A ideia do Governo do Estado da Bahia é que o Parque de Pituaçu passe por uma ampla reforma. A data para que isso aconteça, porém, ainda não foi definida. Até lá, o espaço segue como está, mas sem as obras do artista.

Acervo

Dentre as obras que integravam o núcleo destinado ao artista que, segundo Murilo Ribeiro, há muito não aparece por lá, estão desenhos, estudos, pinturas e, claro as esculturas, carro-chefe de várias de suas fases artísticas.

Autosserviço

A rede de lojas Etna está mudando o seu conceito de homestore. Todas as lojas da marca, incluindo a de Salvador, passarão por uma restruturação visando oferecer o autosserviço de móveis. O projeto piloto foi implantado na unidade da Berrini, em São Paulo e, segundo a direção da rede, o novo modelo se espalhará por todas as lojas da rede ainda este ano.

Só para os íntimos

Buba e Regina Weckerle abriram os salões de sua casa, no Rio Vermelho, para festejar, nesta quinta-feira, o aniversário da amiga Licia Fabio. A festa, que contou com a presença do staff da promoter, liderado pelas fiéis escudeiras Sylvia Gladys e Helaine Schindler, reuniu artistas e personalidades locais, todas muito ligadas a homenageada. O tema da festa foi o Arraiá de Licia.

Baiano é o Profissional de Propaganda 2015

Lucas de Ouro faturou mais um prêmio para a grande coleção de sua agência, a Tuppi Criatividade. Lucas foi eleito o Profissional de Propaganda do Ano 2015, pelo Prêmio Colunistas Norte/Nordeste, durante cerimônia esta semana, no Rio de Janeiro. A premiação, uma das mais importantes do país, é da Associação Brasileira dos Colunistas de Marketing e Propaganda (Abracomp).

RV Lounge faz abertura concorrida

Há pouco mais de um mês operando em sistema de soft open, o RV Lounge abriu oficialmente as portas na semana passada, na Vila Caramuru, antigo Mercado do Peixe, no Rio Vermelho. O espaço, assinado pelo escritório Sidney Quintela, pertence a Cintia Muricy e a Eduardo Andrade, o chef Dudu.

Mais

O Cafelier, no Carmo. Um dos poucos lugares onde se pode tomar um bom café e apreciar o pôr-do-sol, no Centro Histórico, ouvindo uma música de excelente qualidade. Bom demais!.

Menos

O descuido do poder público com o Centro Histórico. Do Pelourinho ao Santo Antônio Além do Carmo, é grande o número de proprietários que desistiram de seus espaços. Uma pena!

