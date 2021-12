Gal Costa volta ao TCA com show inédito

Gal Costa vai apresentar o show "Espelho D'água" (Foto: Divulgação)

Acompanhada apenas do violonista Guilherme Monteiro, Gal Costa se apresenta no Teatro Castro Alves, dia 8 de novembro, às 21h. Batizado de "Espelho D'água", o show tem direção da própria e de Marcos Preto. A proposta é revisitar clássicos da cantora que há muito não entram no seu repertório e aquecer a voz para o novo CD que está preparando com produção de Moreno Veloso e Kassin.

Humor & música

Um dos maiores showmen do Brasil, Miele vai ocupar o palco do Café-Teatro Rubi - Sheraton da Bahia nos dias 24 e 25 próximos, às 20h30. O artista promete cantar e contar muitas histórias dos bastidores da MPB. Tudo com a picardia que é sua marca há mais de 60 anos. Em Humor & Música, Miele apresenta suas canções preferidas.

Esquenta

O Governo do Estado decidiu cumprir a rigor a Lei Orgânica do Município de Salvador. Especialmente no que se refere ao Parágrafo Único do Artigo 261, que estabelece que a organização do Carnaval deve serentre Governo, Prefeitura e Conselho do Carnaval. Em 2015, Rui Costa não quer o papel de coadjuvante, mas de coautor.

Prestígio

Ivete Sangalo surpreendeu os convidados de Carol Sousa na festa de 15 anos da academia Vila Forma, no Rio Vermelho, na última terça. A cantora chegou pela porta dos fundos para não chamar atenção, mas claro que não conseguiu. Além de festejar, Ivete ainda deu uma canja no palco, que teve também Adelmo Casé e Armandinho.

Conquista vai ganhar loja da Calvin Klein

Fábio Vasconcelos, presidente da Calvin Klein do Brasil (D), fez um rasante na cidade na última quarta. O big boss da marca recebeu 30 convidados do mailling de Rafaela Meccia (C) para um brunch na casa do arquiteto Marlon Gama (E), na Vitória. O encontro foi para estreitar os laços da grife com formadores de opinião, já que desde abril a CKJ assumiu o controle das sete lojas que possui na Bahia: cinco em Salvador e duas em Feira de Santa. Vasconcelos revelou que Vitória da Conquista deve ser o próximo endereço da grife.

Poesia croata

A pequena, porém representativa, comunidade croata, incluindo Marcelo e Mito Calabrich, vai se juntar nesta quarta, a partir das 18h, no Palacete das Artes, na Graça. A festa é para celebrar o lançamento da edição bilingue do livro de poesias Céu no Poço, do embaixador da Croácia para o Brasil, Venezuela e Colômbia Drago Stambuck.

Prejuízo

O Atlantic Tower, em Ondina, onde Claudia Leitte e Ronaldinho Gaúcho já montaram seus espaços VIPs em outros carnavais, pode ganhar um novo camarote em 2015. O contrato que a produção do camarote do craque havia firmado com o prédio, que era de três anos, foi rompido. O prejuízo para o condomínio beira R$ 1 milhão.

Letras & cozinha

O chef Alicio Charoth vai comandar a cozinha da pousada e restaurante Identidade Brasil, em Cachoeira, durante a Flica, que acontece de 29/10 a 2/11.

Joias & viagens

A H.Stern vai lançar nesta terça (21), 14h, a coleção de joias As Viagens, no Salvador Shopping. O embaixador da marca, Christian Hallot, será o anfitrião.

Charme

O Hotel Zank by Toque, no Rio Vermelho, se juntou ao Vila Bahia, no Pelourinho, na seleta lista de Roteiros de Charme.

De olho nas pequenas top models

O prefeito ACM Neto fez uma pausa na agenda, na véspera do Dia das Crianças, para tietar as filhas Lívia e Marcela, que estrearam na passarela de um desfile no Shopping Barra

ACM Neto fez questão de estar ao lado das filhas (Foto: Marcelo Gandra | Coperphoto)

