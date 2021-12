Gal Costa celebra 70 anos no TCA com o show Estratosférica

O show marca os 50 anos de carreira da artista baiana (Foto: Mila Cordeiro | Ag. A TARDE)



A cantora Gal Costa volta a Salvador no próximo dia 27 de setembro para comemorar, no palco, seus 70 anos. O aniversário da artista é no dia anterior, 26, mas ela fez questão de festejar na sua terra natal.



Gal vai apresentar o show Estratosférica que celebra os seus 50 anos de carreira. Tudo leva a crer que os baianos serão os primeiros a assistir ao espetáculo que tem estreia da turnê prevista para o dia 10 de outubro, no Viva Rio, no Rio de Janeiro, para depois seguir para São Paulo.



O show, baseado no álbum Estratosférica (produzido por Moreno Velloso e Kassim - Sony Music), tem no repertório canções de compositores da nova geração como Marcelo Camelo, Mallu Magalhães, Céu e Criolo e Arnaldo Antunes.



Para fazer os cenários Gal recorreu ao premiado Zé Carratu, que fez a cenografia do último espetáculo do Criança Esperança (Globo). A cantora está tão entusiasmada com o resultado que tem acompanhado o cenógrafo na escolha das imagens dos grafiteiros que serão mostradas no telão. O preço do ingresso ainda não foi definido.

