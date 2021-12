Fotógrafo baiano ganha edital de Furnas e vai expor no Rio

A exposição Faces, que o fotógrafo baiano Álvaro Villela apresentou no Museu de Arte da Bahia, em novembro passado, e que atualmente está em exibição no Museu da Fotografia Pierre Verger, no Porto da Barra, vai para o Rio de Janeiro. O trabalho do fotógrafo foi um dos 27 projetos selecionados pelo Espaço Furnas Cultural no Rio. As imagens que integram a mostra retratam os quilombolas de hoje nas comunidades de Barra e Bananal, duas localidades de negros e descendentes de escravos que fugiram de um navio negreiro naufragado na Costa Sul da Bahia e que vivem às margens do rio Brumado, no município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina.

Dramaturgo estreia nova peça

João Sanches é o autor e encenador do espetáculo Egotrip - Ser ou não ser: eis a comédia, que estreia no dia 7 de julho, no Teatro do Sesi, Rio Vermelho, sempre de quinta a domingo. O texto traz um humor bem refinado.

Os mais mais

O publicitário e publisher baiano Ênio Carvalho está produzindo a nova edição do Anuário de Arquitetura e Decoração, que planeja lançar em novembro próximo. Antes, em outubro, ele coloca no mercado o inédito Anuário Empresarial, que sairá em três versões: impresso, site e aplicativo para celulares.

Mulheres no poder

A Feira Literária de Cachoeira (Flica) nem bem começou e já gerou polêmica. Uma mesa criada pela organização para debater o empoderamento feminino foi composta exclusivamente com homens. As mulheres bradaram e derrubaram o debate. Agora, as empoderadas aguardam a nova composição.

Chocolate quente

Está marcado para os dias 21 a 24 de julho o 8º Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Bahia, que acontece em Ilhéus sob o comando de Marcos Lessa. A programação inclui show de Djavan e palestras com autoridades internacionais como a antropóloga Carla Martin (Harvard) e a francesa Chloé Doutre-Roussel.

Mais

A decisão de um empresário de investir no Centro Histórico é motivo para comemorar. O Café Deltaexpresso, que abriu esta semana na Ladeira da Praça, é a porta para novos negócios na região. Mas, para isso, precisamos prestigiá-lo.

Menos

Grandes eventos, com palcos gigantescos e estruturas pesadas não são a solução para revitalizar o Pelourinho. A área precisa de projeto autossustentável que atraia novos negócios, mas também moradias. Com a palavra Ipac e Iphan.

Férias

A partir do próximo sábado, 9, a coluna será assinada, interinamente, pela jornalista Juliana Lisboa. Aos domingos, durante todo o mês de julho, não será publicada, devendo retornar no começo de agosto com o titular, que ganhará um mês de descanso, prometendo voltar com tudo, em agosto, se assim Deus permitir.

adblock ativo