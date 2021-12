Filme baiano será exibido em Harvard

Depois da França, Portugal e Canadá, o documentário A Loucura Entre Nós, da cineasta baiana Fernanda Fontes Vareille, inspirado no livro homônimo do psicanalista Marcelo Veras, chega aos EUA, no próximo dia 29. E com prestígio. O filme será exibido na Universidade de Harvard numa sessão especial que contará com a participação da comunidade internacional de pesquisadores, estudantes e profissionais das áreas e humanidades e ciências da saúde. Após a sessão, Marcelo Veras coordenará um debate sobre as questões exploradas na obra. Para quem não sabe, o filme foi produzido na Bahia.

Isenção

Donos de bares e restaurantes estão em polvorosa. A Assembleia Legislativa aprovou projeto que suspende a isenção fiscal de 10% para empresas que tinham esse benefício. De acordo com empresários, isso vai acrescer preços de bebidas e inviabilizar a comercialização destes produtos, resultando em fechamento de espaços e desemprego.

O sotaque baiano de Luíza Brunet

A convite do Instituto Avon, Luiza Brunet participou em Juazeiro, quarta-feira, de um evento com 150 revendedoras da marca. Luíza aproveitou para treinar o sotaque da personagem Madá, a prostituta que está interpretando na novela global Velho Chico.

Embaixador

O publicitário baiano Nizan Guanaes ficou todo envaidecido por ter sido escolhido como o novo embaixador do Movimento Paralímpico Brasileiro. "Recebo a missão com orgulho e emoção. O Brasil é o país da superação, e o sucesso de nosso time paralímpico serve de exemplo para o país".

Dois de Julho

O historiador Álvaro Dantas Jr. lança, amanhã, às 8h30, no Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, o livro Dois de Julho - Independência da Bahia e do Brasil. A obra terá tiragem de 4.000 exemplares e será distribuído na rede estadual de ensino e nas universidades públicas da Bahia.

Lado B

Quem conhece o fotógrafo PAULO SOUSA apenas das coberturas de eventos sociais e corporativos precisa conhecer seu trabalho artístico. O sócio de Jaques de Beauvoir no site Bahia Vitrine inaugurou uma página pessoal na internet onde expõe parte das suas belas imagens artísticas. Segundo o fotógrafo, que está no batente desde o começo dos anos 1990, quem quiser adquirir uma de suas obras assinadas, deve acessar o site https:/paulosousafotografia.com.

Concurso de louras

A Brazil Kirin abriu mais uma edição do concurso Mestre Cervejeiro Eisenbahn. Os interessados de qualquer localidade do país podem realizar sua candidatura até o dia 30 de junho ou até atingir 1.000 inscritos, pelo site https://mestrecervejeiro.eisenbahn.com.br.

Expansão

O chef Rui Carneiro resolveu diversificar o espaço do Chez Bernard, na Gamboa. Agora, o primeiro andar da casa foi transformado na Risotteria do chef Rui. O menu é composto de saladas, massas artesanais e, claro, risotos. O Chez Bernard continua ativo e em alta.

Duas linhas

Oficina de Pipas

hoje, a partir das 15h, no Palacete das Artes. É de graça

Réveillon

Christiane e Mario Bruni preparando pacotes para Lisboa

Shopping Itaigara

promove arrasta-pé até o dia 29, sempre às 17 horas

Música no Parque

hoje tem show da Scambo, às 11h, no Parque da Cidade

