Festival leva arte, música, artesanato e gastronomia ao bairro do Candeal

Com receio das chuvas que costumam cair no mês de maio, a empreendedora cultural Selma Calabrich, que comanda a Pracatum, adiantou para este mês a segunda edição do Candyal & Tal. O evento, que tem como objetivo promover o intercâmbio entre a comunidade do Candeal Pequeno e o resto da cidade, vai acontecer entre os dias 27 e 29 deste mês. O cantor LENINE é quem abre a programação do festival na sexta-feira, cantando seu repertório, na batida dos ritmos do bairro. “Uma banda formada por alunos da Pracatum vai acompanhar os artistas convidados”, diz Calabrich. No sábado, será a vez do cacique do Candeal, Carlinhos Brown e Luís Caldas se apresentarem. No domingo, é a vez da dupla Mestrinho e Nicolas Krassik.

Reencontro

Nove meses depois de se apresentar na Concha Acústica com ingressos esgotados, o Novos Baianos volta ao espaço para show no dia 11 de fevereiro, 19h. Quem quiser ver, ou rever, o encontro de Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Moraes Moreira, Paulinho Boca e Luiz Galvão, deve correr. Ingressos estarão à venda a partir desta segunda-feira.

Projeto pioneiro será mostrado em Davos

Diretora-presidente do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (ICEP), CYBELE AMADO embarca hoje para Davos, na Suíça, para participar do encontro anual do Fórum Econômico Mundial. A baiana, que já recebeu diversos prêmios nacionais pelo trabalho de empreendedorismo social, será a única educadora brasileira presente no encontro. Amado irá participar das discussões no campo da educação e habilidades. A ideia é compartilhar a experiência exitosa do Instituto Chapada que atua na Bahia, Alagoas e Pernambuco. O projeto, que começou na Chapada Diamantina e hoje está na escolas municipais de Salvador, está completando 20 anos de inovação na área de educação.

Engodo

O governo federal anunciou o novo piso salarial dos professores que ganharam um aumento de 7,64%, a partir deste mês. Se governos estaduais e municipais cumprissem a lei, o salário-base da categoria passaria de R$ 2.135,64 para R$ 2.298,80. Mas isso não acontece na prática. Segundo o próprio ministro da educação, o MEC não tem obrigação de fiscalizar se isso está sendo cumprido. Ou seja, fica o dito pelo não dito.

Trupe baiana na Alemanha

Os atores baianos Aicha Marques, Daniel Becker Denovaro, Fabio Vidal e Lulu Pugliese, da Cia Caratapa, participarão do projeto em comemoração dos 27 anos companhia Harlekin Theater, na Alemanha. Em Salvador, o espetáculo As 27 Horas de Tübingen, que será apresentado lá, será transmitido ao vivo no próximo dia 28, às 20h, no Forte do Barbalho.

Juca Chaves em temporada na Bahia

E quem chega para temporada na Bahia é o menestrel do Brasil, Juca Chaves. O humorista, que tem casa em Itapuã, onde já morou, vai aproveitar para fazer shows às sextas-feiras, no Teatro Jorge Amado, Juca em Ritmo de Lava-Jato estreia no dia 20/1, às 21h, e segue até 17/2. Mas só às sexta-feiras.

Duas linhas

Heitor Pedra Azul

lança livro no dia 20/1, 19h, no Museu de Arte da Bahia

Edgar Assis de Carvalho

palestra no Encontro de Culturas (20 a 29/1), Imbassaí

Santa Casa de Misericórdia

nova diretoria será empossada segunda-feira, 16, 19h, em Nazaré

