Festival de Lençóis terá noite dedicada ao jazz

A harpista e compositora de jazz latino Patrice Fisher (foto) é a atração internacional do Festival de Lençóis, que acontece de 9 a 11 de outubro, na Chapada Diamantina. A musicista, considerada uma virtuose no gênero e presença habitual nos famosos festivais de jazz de New Orleans (EUA), e que tem 15 álbuns gravados, se apresenta na sexta-feira e virá com seu grupo Latin Jazz Ensemble. A ideia de Marcos Pedreira, um apaixonado pelo gênero, é criar um clima jazzístico na praça. O Festival tem apoio de A TARDE.

Dúvida

Enquanto diversos novos negócios, especialmente na área de bares e restaurantes, estão sendo anunciados na Barra, os antigos comerciantes do bairro continuam reclamando de prejuízos causados; primeiro pelas obras de requalificação, e agora pela falta de estacionamento. Das duas uma: ou os novos empreendedores estão dando um tiro um pé ou esse chororô não faz sentido.

Confraria de café

Tereza Paim inventou mais uma novidade. Depois de mapear e provar dezenas de cafés na cidade, decidiu montar uma confraria com um grupo de dez interessados na bebida. A primeira edição será no dia 26, às 19h, na Casinha-Ateliê de Tereza Paim, no Rio Vermelho.

Margareth no circo

Margareth Menezes entrou de cabeça e coração na campanha de financiamento colaborativo que será lançada pelo Circo Picolino. A cantora, que já era a madrinha da escola, agora será também da campanha #SomosTodosGuerreiros, por uma nova lona e reforma do circo.

Hell & Heaven

Fernando Scarpi continua firme realizando suas warm ups mundo afora para divulgar o festival de música eletrônica Hell & Heaven, que acontece pela sexta vez na Bahia. Este ano, a festa que dura quatro dias será de 20 a 23 de novembro, no Vila Galé Marés, em Guarajuba.

Joias de verão

Em parceria com a Paradoxus e Arezzo, Carlos Rodeiro apresenta sua coleção de joias de verão, terça (23), no Shopping Barra. As pedras coloridas ganham destaque e formam maxi-joias, como pede a estação.

Guia de arquitetura e decoração

Adriane Lins e Juliana Patury, da Lins Patury Arquitetura, lançaram na última terça, no Pereira, a segunda edição do Guia de Bolso de Decoração e Arquitetura. O livro, organizado pela dupla, reúne dicas, tendências e fotos de projetos realizados pelo escritório

Ética e poder

O ministro Joaquim Barbosa está de volta à vida pública, mas desta vez como palestrante. No próximo sábado (27), às 19h, ele estará em Feira de Santana, no Olimpo Eventos, falando sobre A Ética e Poder. O evento é promovido pela ATA Palestras, de Thales de Azevedo Leite.

Boutique de marketing e de prêmios

O DJ Thiago Mansur, ex-modelo da Armani e Gucci, vai comandar o som da superfesta, exclusiva para convidados, que a agência Kontik está preparando para o dia 28/9, no Unique. Toda a produção está a cargo da Arandas Marketin Boutique.

Por falar na Arandas Marketing Boutique, a empresa faturou quatro ouros no Prêmio Colunistas 2014 por duas ações para a Natura que, por sinal, levou o prêmio de anunciante de marketing promocional. Ponto para Sheila Arandas e Christian Baes.

Caruru do Zanzibar

A chef Ana Célia mantém a tradição do Zanzibar de saudar os santos gêmeos e promove nesta terça-feira (23), a partir das 19h, seu caruru de Cosme & Damião. Durante a comilança, ela apresentará a programação de comemoração de 36 anos do antológico bar.

Reencontro

O terceiro encontro de Angela Maria e Cauby Peixoto registrado em disco virou mais um show que a dupla apresenta nos dias 9 e 10 de outubro, às 21h, no Teatro Castro Alves. Em Reencontro, eles interpretam canções conhecidas, mas nunca gravadas em dueto.

Duas linhas

Parada Gay

Amanhã, às 11h, no Campo Grande, com 10 trios elétricos

Big Piquenique

Amanhã, às 8h, no Rio Vermelho, com a La Roquestra

Elementais

Desfila coleção de verão, terça, 20h, no Cimatec/Senai

Álvaro Assmar

Lança The Old Road, sexto CD, quinta, 21h, no Teatro Irdeb

Arlindo Cruz

Comanda o samba no Cais Dourado, no dia 12/10, às 12h

