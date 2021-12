Festival de Lençóis terá Baby, Zizi Possi e Jorge Vercillo

Zizi Possi é uma das atrações do Festival de Lençóis (Foto: Divulgação)

Baby do Brasil, Jorge Vercillo e Zizi Possi são as três principais atrações do Festival de Lençóis, que acontece entre os dias 9 e 11 de outubro, na "capital" da Chapada Diamantina. O evento, que está na 16ª edição, vai reunir ainda a banda Alavontê, a cantora baiana Claudia Cunha e uma banda de jazz que a produção está mantendo em segredo. É Vercillo quem abre o festival na quinta-feira. No dia seguinte, será a vez de Zizi Possi apresentar seu repertório de grandes sucessos. No encerramento, no sábado, será a vez da telúrica Baby do Brasil ecoar sua poderosa voz pela Chapada. Marcos Pedreira, dono do Portal de Lençóis, onde os artistas se hospedarão, e mentor do evento, montará mais uma vez seu seleto camarote vip em frente ao palco. O festival, que costuma reunir entre 12 e 15 mil pessoas na praça principal da cidade, e é gratuito, tem o apoio do Grupo A TARDE.

Artes e mais artes

Nino Nogueira volta esta semana ao batente. De pronto, já encara a primeira das quatro exposições da galeria que leva seu nome, no Rio Vermelho, programadas para este ano. A primeira, de Ana Castro, será aberta dia 18. Depois é a vez de Mônica Sangalo, dia 9/10.

Bienal do Livro

A escritora Darcy Brito lançou seu último livro, Os Dois Mundos de Prudêncio, na semana passada, na Bienal do Livro de São Paulo. A obra, que saiu pela Garcia Edizioni, reúne diversos contos da autora que tem outros cinco livros publicados. Darcy já está com outra obra no prelo.

Aposta

Mais um empreendedor da área de gastronomia está investindo na Barra. Desta vez, quem aporta por lá é o chef espanhol Juan Vidal, ex-comandante da cozinha do Lafayette. A Casa Vidal já está funcionando em pleno vapor na Rua Afonso Celso. Essa, com certeza, é pra conferir.

Oceania

O segundo andar do Oceania (foto do predio abaixo), no coração do Farol da Barra, onde já funcionou camarotes e casa de eventos, está vago. A área de 1.750 metros quadrados está disponível para quem se dispuser a pagar R$ 60 mil de aluguel, R$ 6.400 de IPTU e R$ 2.100 de condomínio.

Novidade

A família Pavetto anda se dividindo entre a Pituba e a Graça. Tudo para acompanhar os primeiros passos da nova Rocca Forneria, aberta quarta, na Rua Humberto de Campos. Á frente, a herdeira, Isabelle.

Virou pizza

Por falar na forneria, Fernando Guerreiro vai celebrar a mudança de idade amanhã, com um caruru para os mais chegados na unidade da Rocca da Pituba. Aliás, o nome do presidente da Fundação Gregório de Mattos batiza uma das pizzas da casa.

Apaixonado

Zezé de Camargo aproveitou a passagem por Salvador, ontem, quando seguia para Alagoinhas, para almoçar no Bargaço, na Boca do Rio. O ex de Zilu, estava com a namorada, Graciele Lacerda. "Eles não desgrudam um só instante", confidenciou um dos produtores.

Handmade

Cristina Franco é a curadora da mostra de biojoias produzidas por artesãos do Pará que aporta no Armazém 5, do Pier Mauá, no Rio de Janeiro, de 11 a 14/9. A exposição integra o Salão de Design e terá cenografia assinada por Clécio Regis, nome premiado no Rio de Janeiro.

A casa é sua

Cansados de montar e desmontar o La Taperia todas as noites, o chef José Morchon e a mulher dele, Juli Holler, agora têm uma casa para chamar de sua. A nova La Taperia continua na Rua da Paciência, no Rio Vermelho, e abre as portas hoje, no fim da tarde, para um happening.

Duas linhas

Caruru solidário

É hoje, a partir de 12h, no Nossa Senhora!. Renda vai pro Nacci

Riz Bistrot & Risotos

O chef Richard James apresenta sua nova casa, dia 10, às 19h

Lalá Multiespaço

Andrea May apresenta 50 peças em expo até final de outubro

Feicon Batimat

Feira de construção será lançada, terça, 12h, no Barbacoa

Rosa Chá

Loja da marca foi inaugurada terça-feira, no Shopping Barra

