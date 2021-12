Festa na Itália marca centenário da escritora Zélia Gattai

O centenário da escritora Zélia Gattai será comemorado amanhã na Itália. O evento acontecerá no auditório do Centro Cultural da Embaixada do Brasil em Roma. Estão programadas conferências com a participação da diretora do Centro Cultural Brasil-Itália, Daniela Dornelas Cavalcanti; e da brasilianista, tradutora, escritora e biógrafa da mulher de Jorge Amado, Antonella Rita Roscill. De acordo com a embaixada, haverá ainda o lançamento do livro Memoriale dell´amore (Ed. Nova Delphi), de autoria de Zélia e que, pela primeira vez, ganha uma versão italiana, com tradução de A.R.Roscilli. O embaixador do Brasil na Itália, Ricardo Neiva Tavares, e o da Itália no Brasil, Antonio Bernardini, já confirmaram presença nos festejos.

2nd floor ganha novo embaixador

João Lucas Fernandes, filho do cantor Saulo Fernandes, agora é embaixador da grife 2nd floor na Bahia. Ele vai dividir a função com Camila San Galo, filha da cantora Mônica San Galo.

Conexão

O escritório de arquitetura Manarelli Guimarães, que tem sedes na Bahia e São Paulo, está participando da edição paulista da Casa Cor. A baiana Ana Paula Guimarães e o paulista Thiago Manarelli criaram um espaço repleto de obras de arte. Dentre os artistas expostos está o tarimbado Sérgio Rabinovitz.

Degustação

O charmoso Bovary Restobar, no Rio Vermelho, está com menu degustação às quartas-feiras. O menu, composto por sete pratos, assinados pelo chef Josevaldo Sacramento, sai por R$ 70. A ideia dos proprietários da casam Andrea Brito e Fernando Daltro, é incrementar cada vez mais o bar anexo à casa que tem sido muito solicitado para realização de eventos.

Aniversário concorrido no Corredor da Vitória

Luiz Mendonça, do Grupo LM, ganhou festa de aniversário organizada pela mulher, Janaína, no dia 20, no apartamento do casal, no Corredor da Vitória. Dias depois, enviaram aos convidados um sachê perfumado com cartão de agradecimento pelo comparecimento. Atitude delicada!

Arrocho olímpico

Quem viu a passagem da tocha olímpica pela Bahia deve ter se perguntado como nós, em plena recessão e vivendo um conturbado momento político, vamos bancar uma Olimpíada? Se somarmos os investimentos nos estádios para a Copa e os de agora, com certeza, não precisaria ter cortado recursos da saúde e da educação.

Arte & design

O artista plástico baiano Aldinho Mendonça vai ganhar exposição de suas obras na Tidelli do Caminho das Árvores, na próxima quinta (2). Mendonça foi convidado para expor suas obras durante o lançamento da nova coleção da marca de móveis que está marcado para 11h.

Aniversário

Está com o promoter Ginno Larry a lista de convidados da festa de um ano da marca de calçados Carmen Steffens que acontece nesta quarta (1), na loja da grife, no Salvador Shopping. A franqueada da marca, Cininha Lefundes, agendou para as 19 horas o início do evento que deve contar com clientes, artistas e amigos.

adblock ativo