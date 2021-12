Férias baianas com muito trampo

O verão deste ano não será como o verão passado. Pelo menos para o criador da SPFW, e agora diretor artístico Paulo Borges, que costuma tirar férias na Bahia. Em novembro, ele dará expediente no Museu du Ritmo como encenador do Sarau du Brown. No dia de Santa Bárbara, 4 de dezembro, traz de volta ao TCA Alyce Caymmi com o show Rainha dos Raios, que ele dirigiu. Nas folgas, ficará na ponte aérea SSA-SP acompanhando as apresentações do novo show de Fafá de Belém cuja concepção artística ele assina.

Letícia Muhana prepara megafesta para celebrar os 30 anos da axé music



Diretora-geral do Canal Viva, a baiana Letícia Muhana delegou ao gerente de marketing da emissora, Fernando Schiavo, a missão de produzir uma megafesta em Salvador para festejar a estreia do programa Globo de Ouro, que foi totalmente gravado na semana passada no Teatro Castro Alves. A festa, para 500 convidados, será no dia 19 de outubro, segunda-feira. A equipe já visitou alguns espaços, mas ainda não bateu o martelo. Além de poder acompanhar a transmissão ao vivo do programa —que estreia na mesma noite — os convidados assistirão a pockets shows de alguns dos artistas que participaram da gravação. Embora mantenham tudo em segredo, a coluna apurou que todos os artistas que participaram do programa serão convidados.



Tirando proveito da crise



Alguns restaurantes estrelados já começaram a se ajustar à realidade econômica que estamos vivendo. O Amado, considerado o mais exclusivo da cidade, criou um menu fixo que inclui entrada, prato principal e sobremesa por R$ 50. Que os outros sigam o exemplo. Fui lá, experimentei e aprovei.



Glamurama



Karina Brito recorreu a Joyce Pascowitch para organizar a próxima edição do Barra Fashion, que acontece a partir do dia 2 de setembro. Parceria firmada, a nova edição do evento de moda do Shopping Barra trará a assinatura do site da jornalista, o Glamurama.



Para poucos



Dono da vinícola Quinta do Crasto, em Portugal, Tomás Roquette chega a Salvador amanhã para promover os rótulos da marca. O viticultor, que já morou no Rio, vai promover degustação dos vinhos e comidinhas, na terça, na Paula Gaya, na Ladeira da Barra.



Estratosférica

Três meses depois de apresentar o show Ela Disse-me Assim, em homenagem a Lupicínio Rodrigues, Gal Costa voltará ao TCA no dia 27 de setembro para mostrar, em primeira mão, o show Estratosférica. A artista festejará seus 70 anos, no dia anterior, em solo baiano.



Crise econômica se enfrenta com peito



Se há um segmento que não anda sofrendo as agruras da crise econômica é o de implante de silicones. Peito e mercado crescem a cada dia. No semestre passado, a venda de implantes mamários no Brasil cresceu 15% em relação ao mesmo período em 2014. A média utilizada pelo mulherio para turbinar a comissão de frente é de 285 ml. E a procura aumentou 84%. Haja peito!



Noite elegante no Palacete das Artes



Foi um luxo a festa de Mirela Machado, Tina Lima e Mônica Lima, quinta, no Palacete das Artes, para lançar o site Salvador em Um Click. No elegante casarão, que foi da família Martins Catharino, alguns convidados reviveram o glamour do passado



A Regra do Jogo exibirá Rabinovitz



O artista plástico Sérgio Rabinovitz, que teve duas obras expostas em Babilônia, terá dois novos trabalhos exibidos na próxima novela da Globo. O artista autorizou a produção a usar duas outras telas na casa do personagem de Du Moscovis



Duas linhas



Arezzo - a coleção de verão da marca de calçados já está nas lojas

Are You The One? - BR MTV abriu inscrições para o reality. Pra quem procura par

Cinema 6 D - virou sensação do Outlet Premium. De adultos a crianças

