Exposição de telas com cerveja e muito boa música

O ilustrador e cartunista Bruno Aziz, que deixa sua marca nas ilustrações do A TARDE, expõe até 30 de agosto suas gravuras digitais, no irreverente Seu Pietro, bar localizado na rua Amazonas, na Pituba. Os quadros mostram um lado do artista que não aparecem nos jornais. Ele explica: "As ilustrações e cartuns sempre vêm acompanhados de texto ou nota. Aqui, as gravuras têm que falar por si próprias". O bar funciona de terça a sábado, de meio-dia à meia-noite, e domingo, das 12h às 20h.

Réveillon do Yacht Clube em detalhes

Apresentado na última quinta-feira num almoço para a imprensa, o réveillon do Yacht Clube da Bahia vai homenagear o Rio de Janeiro. No ambiente, que deve refletir a Cidade Maravilhosa, a decoradora Katia Kruschewsky (que assinou a decoração do Ano Novo 2015/2016, que homenageava a italiana Portofino) e seus parceiros Lenardo Salvatori e Ricardo Agapitovai vão abusar das referências às calçadas com pedras portuguesas. Os tecidos utilizados serão misturados: haverá modelos tropicais, como o linho, e outros com tramas rústicas. Os esboços, que já estão prontos, incluem grafismos focados nos pontos turísticos do Rio. As reservas para o evento - que conta com a presença dos artistas Tiago Abravanel e Levi Lima, da banda Jamil - já podem ser feitas na secretaria do clube a partir desta segunda-feira

Novo diretor

Pedro Dantas foi empossado como diretor-presidente da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), pelo conselho de administração. Agora ele tem a missão de promover o desenvolvimento e crescimento das atividades portuárias na Bahia, junto com o governo federal.

Primeira vez?

Já confirmado no show Ele e Elas Cantam Chico Buarque, que será no Teatro Castro Alves no dia 8 de setembro, o cantor Ney Matogrosso vai interpretar, pela primeira vez, o clássico Geni e o Zepelim, do músico e compositor carioca. Ele dividirá o palco com Zizi Possi e Marina de la Riva.

Literatura baiana

Quinta-feira foi dia cheio nas livrarias. A empresária Danielle Magalhães lançou seu primeiro livro, Momentos Fotografados. No mesmo dia, o advogado Ermiro Ferreira Neto lançou Privacidade e Divulgação de Remuneração no Mercado de Capitais.

Nova modelo

Sucesso nas redes sociais, Adriana Régis virou modelo da própria marca, Thereza Priore. Ela segue uma tendência mundial, em que estilistas e donas de marcas próprias emprestam seu estilo e imagem para promover peças e looks.

Amor ao chocolate

Cônsul da Finlândia, Wilson Andrade liderou um grupo de cônsules honorários esta semana em Ilhéus, durante o Festival Internacional do Chocolate e Cacau. Discutiram alternativas de negócios e a prospecção de indústrias para a região cacaueira. Participaram argentinos, turcos, espanhóis, holandeses, cubanos e gregos.

Especialista no samba

Clécia Queiroz faz show de lançamento do seu terceiro CD, Quintais, fruto de uma pesquisa sobre o samba de roda. A apresentação será no Teatro Castro Alves, amanhã, às 20h

Dr Pet: palestra em Praia do Forte

Alexandre Rossi, mais conhecido como Dr Pet, e sua mascote Estopinha, voltam à Praia do Forte no próximo dia 26 para participar de um evento corporativo. A dupla já esteve hospedada no local antes, e voltou porque o ambiente é pet friendly, um diferencial para Estopinha. A casa escolhida foi a decorada pelo arquiteto Antônio Caramelo. A palestra de Alexandre, que é especialista em adestramento, será no Iberostate.

Desorganizados

Não que a Olimpíada no Brasil chegue em boa hora - na verdade, não poderia escolher pior momento político e econômico -, mas um atentado terrorista num país sem tradição em segurança internacional tomaria proporções catastróficas. Que todas as quadrilhas terroristas sejam facilmente desarticuladas!

MAM tem mostra comemorativa

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) inaugura a mostra sobre os 40 anos de Linguagem Contemporânea no museu. A exposição será aberta no próximo dia 28, às 19h, e vai continuar até 11 de setembro. O horário é de terça a domingo, das 13h às 18h. Ao todo, serão expostos trabalhos de 33 artistas que fazem parte do acervo do museu.

César Romero receberá medalha

Artista plástico, crítico e psiquiatra, César Romero foi indicado pela vereadora Kátia Alves para receber a medalha Thomé de Souza, da Câmara Municipal de Salvador. Aprovada por unanimidade pela Casa, a honraria será concedida ao homenageado em solenidade marcada para o dia 12 de agosto, às 18 horas, no plenário Cosme de Farias.

adblock ativo