Espetáculo da Paixão de Cristo corre o risco de não acontecer este ano

O diretor Paulo Dourado e a equipe de atores e técnicos envolvidos no espetáculo A Paixão de Cristo, que ano passado, aconteceu no Farol da Barra, estão apreensivos, já que ele corre o risco de não acontecer este ano. Segundo Dourado, até agora, nenhum patrocínio foi fechado. “Nem a Prefeitura, nem o Governo do Estado e nem a iniciativa privada confirmaram conosco”. O diretor teatral está preocupado. É que nos anos anteriores os patrocínios eram firmados com bastante antecedência já que este é um projeto grande que envolve cerca de 300 profissionais. Sem a confirmação do patrocínio, ele não consegue fechar contratos com os envolvidos e teme que isso inviabilize as apresentações que já entraram no calendário de eventos da cidade.

Feijão à beira-mar

Longe do Rio Vermelho, mas perto do mar, o restaurante Amado vai reeditar a parceria de sucesso com a Vem Entretenimento, com quem promoveu na Lavagem do Bonfim uma feijoada festiva. Dia 2 de fevereiro, quinta próxima, o espaço sediará a Feijoada de Iemanjá, que vai acontecer a partir das 12h. Os convidados, além de desfrutar da vista para a Baía de Todos-os-Santos, terão à disposição um buffet de feijoada assinado pelo chef Edinho Engel. Os convites já estão à venda.

Leo Freitas canta no Yacht Clube

Há dez anos na estrada, Leo Freitas, que vive entre Aracaju e Salvador, vai apresentar o show Violão e Sanfona, com repertório sertanejo, para os sócios e convidados de sócios do Yacht Clube da Bahia, no dia 17 de fevereiro, às 18h. Cantor e compositor, Leo é neto da colunista Janete Freitas, e tem algumas de suas composições gravadas por artistas como João Pedro Borges, do The Voice Brasil.

Ladeira abaixo

E o Brasil continua descendo a ladeira. Corrupção, falta de investimentos, inflação e crescimento da taxa de desemprego. Por aqui, mais precisamente na Região Metropolitana de Salvador, o índice cresceu. Entre os meses de dezembro de 2015 e de 2016, passou de 19,9% para 25,2%. Os dados são da Pesquisa de Emprego e Desemprego, realizada pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). Tá difícil!

Alto-mar

Direto do alto-mar, na costa do Panamá, o navegador ucraniano Aleixo Belov, radicado na Bahia, manda notícias à coluna. “Nossa próxima parada será em Galápagos”. De lá, o veleiro-escola Fraternidade segue viagem até chegar ao destino final, o Alasca, previsto para atracar por lá entre os meses de junho e agosto.

Bico seco

E o recém-inaugurado Barravento, na Avenida Oceânica, se rendeu à folia. O bar, que já foi o Camarote Brahma, fará seu próprio camarote. O preço da mesa, para quatro pessoas, na área externa, varia de R$ 800 a R$ 1350, a depender do dia. Para quem optar pelo salão interno, o valor da mesa para quatro cai para R$ 500 a R$ 800. De bico seco. Bebida e comida, é cobrada a parte.

Coração baiano

A consultoria multidisciplinar paulistana Yopper quer provar que tem o coração baiano. A empresa vai estrear no circuito de festas populares de Salvador no dia 2 de fevereiro. Para isso, firmou parceria com um nativo, o Boteco do França, onde promete feijoada completa no sistema all inclusive. Exclusivo para convidados.

Toque da Casa prepara nova coleção para maio

O arquiteto Paulo Melo prestigiou o almoço promovido pelos empresários Tatiana Amorim e Leandro Reis, na semana passada. O evento, foi um preview do que a dupla está aprontando para o lançamento da próxima coleção da Toque da Casa, que será apresentada em maio próximo.

Reconhecimento

Um das honrarias mais importantes do segmento de Farmácia no Brasil foi concedida ontem a Edza Brasil, sócia da Singular Pharma. A baiana recebeu a Comenda ao Mérito Farmacêutico do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília, pelos 25 anos de carreira dedicados ao setor. A Singular Pharma tem 4 lojas na Bahia.

Gourmetização

O Clube Gourmet Bahia vai lançar sua quarta edição nesta terça-feira, no Restaurante Du Chef, no Farol da Barra, em Salvador. A publicação exibe um roteiro gastronômico com 30 restaurantes das mais diversas culinárias, situados na capital baiana, incluindo o do chef Lucius Gaudenzi, onde será lançada a revista.

