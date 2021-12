Eduardo Kobra fará a abertura do evento de arte do Salvador

Considerado um dos maiores muralistas do país, Eduardo Kobra fará a abertura da terceira edição do Circuito de Arte e Moda (CAM) do Salvador Shopping, que acontece de 19 a 30 de abril. Um dos expoentes da neovanguarda paulista, Kobra começou a ser reconhecido pela arte urbana na periferia de São Paulo. Hoje ele desenvolve o projeto Muros da Memória, que busca transformar a paisagem urbana através da arte e resgatar a memória da cidade e tem obras espalhadas ao redor do mundo. No evento baiano, além de Kobra haverá a participação de dezenas de artistas que farão intervenções nas vitrines, mostras individuais, recitais e shows. Haverá ainda a Galeria dos Imortais, com nomes como Calasans Neto e Carlos Bastos, etc.

A cor da saudade

A cena artística local ficou mais triste desde a última terça-feira com a morte do artista plástico Eduardo Carvalho. O baiano que, segundo Jorge Amado, era um "pintor de evidente vocação e real talento", ficou conhecido pela série de pombos e maçãs que ganhou o país pelas novelas globais. No auge da carreira deu as costas ao mercado de arte e ficou recluso. Mas nunca longe dos pincéis. Em 2009 expôs, pela última vez, na Praia do Forte.

Produção em alta

O mercado internacional tem sido o caminho dos chocolates produzidos no sul da Bahia. O empresário Marcos Lessa, da ChOr - Chocolate de Origem, segue esta semana para Portugal, onde participa da 14ª edição do Festival Internacional do Chocolate de Óbidos. Lá, além de expor seus chocolates de primeira linha, fará palestra sobre a produção baiana de cacau e seus derivados. O evento segue até o dia 24, num castelo da cidade medieval.

De festa em festa

Ainda em São Paulo, onde integra a equipe do Tomorowland, Rafaela Meccia já tem trabalho agendado para a volta. Em parceria com a Oquei Entretenimento e Gino Larry, ela pilota a festa Casino Royale, na Pupileira, no dia 13 de maio.

Descaso

Semana passada registramos aqui o descaso de órgãos de proteção ao patrimônio arquitetônico com o Centro Histórico. Esta semana, fomos visitar o bairro do Santo Antônio Além do Carmo e ficamos estarrecidos com o que vimos por lá. Obras ilegais em vários dos belos e mal tratados casarões. Afinal, qual o papel do Iphan?

Tarde festiva na Beterraba by Home

Moema Ribeiro foi uma das convidadas de Ana Bullos, na quarta-feira, para conferir as novidades da Beterraba By Home, na Pituba. Foi Adriana Barreto quem assinou o mailling.

Água de coco para Bruno Astuto

O colunista Bruno Astuto voltou para casa, quarta, com vários produtos da Obrigado! na bagagem. O mimo foi entregue pela RP da agência Morya, Marcela Brandalize. "Amei", disse ele.

Plano C

Depois de firmar o plano B, a pousada A Capela, a escritora Claudia Giúdice partiu para nova empreitada. Seu agora plano C, mais uma vez em parceria com a sócia Nil Pereira, é uma loja de artesanato e serviços de casa. Coisas da Ninoca já iniciou as obras e a ideia da dupla é inaugurá-la no segundo semestre, no Litoral Norte.

Conexão francesa

Irá Carvalho está em Paris. A produtora baiana foi acertar os detalhes da próxima edição da Lavage de la Madeleine, que acontece no dia 4 de setembro na capital francesa e que este ano, segundo seu idealizador, Robertinho Chaves, vai homenagear o centenário do samba. A festa integra o festival de cultura brasileira.

Barba & bigode

Desde que os homens decidiram deixar a barba crescer, o número de barbearias moderninhas cresce na velocidade dos pelos do rosto. No geral elas unem serviço de cabelo e barba ao de bar. Esta semana, é a vez do bairro de Ondina ganhar a sua. Batizada de Sinhozinho, a bar(bearia) funcionará no Apipema Center.

Conexão portuguesa

Estudantes de Mata de São João terão a oportunidade de conhecer Portugal e, durante dez dias, reviver os caminhos da família real e da corte portuguesa antes da chegada ao Brasil. O município é a sexta cidade a integrar o projeto de arte-educação Era uma Vez... Brasil, que ganhou apoio do Tivoli Praia do Forte.

Duas linhas

Cães & gatos

feira de filhotes de 30/4 a 1/5, no Hotel Sol Vitória Marina

Inquisição na Bahia

palestra de Luiz Mott, dia 12, às 17h, no Instituto Geográfico

Escola Pracatum

prorrogou inscrições para cursos técnicos de música

Mundo Livre S/A

faz show dia 15, às 20h, no Largo Tereza Batista, no Pelô

Juju Luz

ganhou almoço de aniversário, quinta, no Bistrot du Vin

Karla Borges

recebeu a Comenda Maria Quitéria, ontem, na Câmara

20 anos do Raimundos

banda faz show no dia 16/4, 21h, no Armazém Hall, Vilas

adblock ativo