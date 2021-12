Eduardo Giannetti vem lançar livro e conversar com o público

Autor de oito livros - dois deles premiados com o Jabuti, o economista Eduardo Gianetti estará no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura do Salvador Shopping, nesta terça-feira, às 17h, para um bate-papo com o público sobre identidade nacional, ciência e tecnologia, crescimento econômico e se é possível unir o país em torno de um projeto próprio no mundo globalizado em que vivemos. Após a conversa, o escritor autografará seu último título, Trópicos Utópicos (Companhia das Letras). Um dos intelectuais de maior reconhecimento da atualidade, Giannetti é a bola da vez da mídia brasileira por tratar de temas complexos com clareza e precisão. Formado em Economia e Ciências Sociais pela USP, o mineiro é professor desta instituição.

Toque de recolher

Não bastasse o clima de insegurança nas ruas da capital baiana, os bandidos agora resolveram agir nos shoppings centers. Começaram tendo como alvo as joalherias, agora miram os restaurantes. Se a ação dos criminosos não tiver freio, vai chegar a hora em que não sairemos mais de casa nem para um café.

Cerveja artesanal I

A cerveja artesanal Berenice, criada pelo chef baiano Diogo Pereira, conquistou o segundo lugar no concurso Bier Hub, quinta-feira, em São Paulo. A cerveja, batizada de Berimbrown, na linha brown ale, foi criada por Diogo especialmente para o concurso. "O resultado nos impulsionou a investir em novas criações para este verão", diz o cervejeiro.

Cerveja artesanal II

A próxima edição do Bier Hub vai acontecer em Salvador, no dia 3/9, no Armazém Express. Segundo o paulista Diego Valverde, sócio da aceleradora de nano cervejaria Bier Hub, cinco marcas baianas disputarão o prêmio. "O vencedor terá investimento para produzir 500 litros para iniciar a comercialização em alta escala".

Nanda Lebram fará nova pop up store

A empresária Fernanda Lebram já está preparando a sétima edição do News by Nanda Lebram, evento que reúne moda, decoração, gastronomia e utensílios do lar. O evento acontece de 1º a 3 de setembro, das 12h às 22h, no charmoso Salvador Express Praia Hotel, em Amaralina. Uma das novidades desta edição é a Bike Chic, uma bicicleta que comercializará espetinhos.

Moda na Barra

Sheila Auster vai receber um grupo de convidados hoje à tarde para apresentar a nova coleção verão de roupas e acessórios da sua Abx Contempo, no shopping Barracenter, na Avenida Oceânica, na Barra. O encontro está marcado para as 14h, com buffet assinado pelo Amado e música comandada pela DJ Paula Rocha. Bem relacionada como é a empresária baiana, não há dúvida que sua festa será, mais uma vez, um grande sucesso.

Obra de Carybé no Mar do Rio

Uma obra de Carybé, de 1944, intitulada Alexandrina e sua cidade, integra a exposição Cores do Brasil, que está em cartaz no Museu de Arte do Rio (Mar) até 15 de janeiro de 2017. O quadro, um óleo sobre tela com 1,10 X 0,80 cm, pertence ao colecionador uruguaio Martin Castillo e foi emprestado ao museu para a mostra que tem curadoria de Paulo Herkenhoff e Marcelo Campos. A exposição, feita para o público da Rio 2016, reúne 300 obras dos principais artistas do país.

Uma noite dos Orixás

Mais de 250 pessoas atenderam ao convite do escultor Tatti Moreno para o lançamento de seu livro (escrito em parceria com Claudius Portugal) e abertura da exposição A Arte de Tatti Moreno, quinta-feira, na sede da Odebrecht. O filho, e também artista visual, Gustavo Moreno, foi prestigiar o pai com a mulher Luciana Lobo. Marcelo Lyra, presidente de Relações Institucionais da Braskem, veio de São Paulo prestigiar o artista, e o ator Luís MIranda, do Rio.

Ornare busca novos designers

Para celebrar 30 anos, a Ornare lançou o 1º Design Award Ornare. O prêmio, que visa revelar e destacar profissionais do mercado, tem curadoria do diretor do MADE Mercado, Arte e Design, Waldick Jatobá. Antônio Gatto, que comanda a unidade baiana da marca, está convocando os profissionais locais para se inscrever. Podem participar estudantes de design, arquitetura e artes plásticas e formados há 7 anos.

Palestra com global

Quem chega a Salvador no próximo dia 31 é o jornalista Chico Pinheiro. O apresentador do Bom dia Brasil, da Rede Globo, é um dos convidados da Semana Sebrae de Capacitação Empresarial, que acontece de 29/8 a 3/9. Pinheiro vai apresentar a palestra Atualidades e Tendências do Brasil, às 17h, no Fiesta Convention Center. As inscrições para cada um dos eventos programados para a Semana custam R$ 50, inclusive a palestra do jornalista.

Obra de Amilcar de Castro ganha mostra

Cerca de 50 obras do escultor mineiro Amilcar de Castro (1920-2002) integram a exposição do artista que será aberta no dia 2 de setembro, às 19h, na Paulo Darzé Galeria de Arte, na Vitória. São 20 esculturas - em madeira, em ferro, em aço corten -, seis pinturas sobre papel e vinte e cinco pinturas sobre tela, que formam um panorama dos vários períodos da sua criação. A mostra fica em cartaz até 1º de outubro.

Assim como nos museus Pierre Verger e Carybé, a Casa do Rio Vermelho, de Jorge Amado e Zélia Gattai, também terá entrada gratuita às quartas-feiras. A iniciativa da Prefeitura de Salvador de dar acesso à cultura deve ser aplaudida. Que outros espaços artísticos da cidade sigam o mesmo caminho.

No último final de semana, vândalos destruiram 25 lixeiras na orla. Depredação do patrimônio público é crime. Isso é fato. Mas atos como este trazem aquele sentimento de tristeza por constatarmos que estamos ainda bem distantes de conhecermos o verdadeiro sentido da palavra cidadania.

Hoje é o último dia para assistir à excelente performance do ator e cantor Raphael Gama como Aracy de Almeida, no musical Araca, no Café Rubi, no Sheraton, 20h30

