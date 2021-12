Dona Flor e Seus Dois Maridos: Maria Gal comenta remontagem

Familiarizada com o texto de Jorge Amado, a atriz Maria Gal é um dos integrantes baianos do elenco do novo filme do clássico Dona Flor e Seus Dois Maridos - os outros são Ana Paula Bouzas, Evelin Buchegger e Fábio Lago. Dona Flor foi a primeira peça da qual Maria participou quando mudou-se para o Rio de Janeiro, por isso a felicidade ao ser escalada para viver Magnólia, moça que se interessa pelo desinteressante Teodoro (segundo marido de Dona Flor).

As gravações em Salvador começaram há uma semana e seguem até terça-feira. "É uma experiência fantástica gravar no Centro Histórico da minha cidade! A equipe é muito experiente e está sendo uma diversão enorme", disse. O elenco de peso conta com Juliana Paes, Leandro Hassum e Marcelo Faria, e a direção é de Pedro Vasconcelos.

Representatividade

Foi ao ar nesta semana a primeira cena de amor entre pessoas do mesmo sexo numa novela da Globo. O mundo não parou, a família brasileira não terminou. O que se pôde ver foi um take muito bem feito, sem exageros, com atores excelentes. E, como consequência, muitos casais se sentiram representados

Mostra inédita no Convento do Carmo

É no restaurante do Convento do Carmo, comandado pela chef Tereza Paim, que vai acontecer a Santaceia, mostra visual e culinária inédita com trabalhos de 13 artistas baianos, e propõe um verdadeiro "despertar de sentidos". A iniciativa é de Maria Luedy, que também terá trabalhos expostos, e Sandra Galef. A mostra começa no dia 23 deste mês e vai até setembro, nos horários de funcionamento do restaurante: de segunda a domingo, das 7h às 10h30 e das 19h às 23h.

SuperIvete

A musa do axé fechou a quarta temporada com o Superbonita, do GNT. As gravações dos 13 episódios já começaram, e sabe-se que entre os convidados estão as atrizes Bruna Marquezine, Cláudia Raia, Fabiana Karla e Letícia Sabatella. A estreia será em 22 de agosto, às 21h30.

Vitorino Campos, collab da Melissa

A parceria entre o designer baiano e a marca de sandálias traz Íris, uma rasteirinha esportiva e futurista. Para compor os looks, uma versão de plástico do acessório carro-chefe do designer: a Pupila, bolsa-lancheira térmica e impermeável em versões preta, azul, branca e vermelha.

50 anos no Café Teatro Rubi

A dupla musical Antonio Carlos e Jocafi celebra suas bodas de ouro de carreira na nova temporada do Café Teatro Rubi, no Hotel Sheraton. Os autores da clássica Você Abusou se apresentam nos dias 5 e 6 de agosto, às 20h30

Lulu Santos na Concha

O cantor e sua banda Estrelar chegam em Salvador em 27 de agosto, às 19h, na Concha Acústica do TCA. O show mistura clássicos e músicas do último álbum, Luiz Mauricio

Espaço suíço nos Jogos Olímpicos

Para quem vai conferir a Olimpíada no Rio de Janeiro, uma boa opção é passar pelo Baixo Suíça, espaço criado pelo governo suíço para turistas e atletas. A estrutura, aberta ao público, tem 4.100 m² divididos em três casas e um parque, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Entre as atrações (gratuitas) destaca-se a patinação de gelo (sintético, naturalmente). O material não derrete no calor, e os visitantes poderão usar equipamentos disponíveis para empréstimos no local.

Transatlântico para os superexclusivos

A Regent Seven Seas, companhia de cruzeiros marítimos de luxo, apresentou o mais novo navio de sua frota, o Seven Seas Explorer. O gigante faz sua viagem inaugural no dia 20 próximo - de Monte Carlo a Veneza -, e conta com o cantor Andrea Boccelli e a princesa Charlene de Mônaco como madrinha. O navio tem capacidade para 750 passageiros, cabines com varanda, suítes de 28 a 260 m² e seis restaurantes. As tarifas são cobradas em reais e até o final do mês podem ser parceladas no cartão. Até mesmo para os milionários o mar não está pra peixe...

Eric Assmar lança Morning em show



O trio formado por Eric Assmar, Rafael Zumaeta e Thiago Brandão lança o segundo álbum autoral, Morning, em show aberto ao público nesta quarta-feira, às 20h, no Teatro do Irdeb, no bairro da Federação. A apresentação será gravada pela TVE Bahia, e fará parte de um especial de televisão exibido para todo o estado. De acordo com o grupo, o álbum tem uma pegada mais puxada para o blues, com pitadas de rock e soul.

Danillo Barata lança projeto reflexivo, analítco e imagético



O artista visual e pesquisador Danillo Barata lança o projeto Narrativas em Fluxo: Corpo-Imagem, livro e DVD. Ele analisa o discurso na relação entre corpo, performance e expressão artística. O lançamento será no dia de aniversário do autor, 10 de agosto, em Cachoeira, e terá a Mostra Corpo-Imagem e, também, apresentação do Coletivo Xaréu.

Culinária lusitana ganha festival



O Lampião, restaurante do Bahia Othon Palace, realiza o Festival de Comida Portuguesa nos próximos dias 22 e 23. O chef Marcos Brito assina pratos típicos da culinária, como o polvo a lagareiro, bacalhau a gomes de sá e arroz de pato de palmela. Sobremesas e vinhos também são típicos, para que a experiência seja portuguesa com certeza do início ao fim. E para que todo mundo se sinta no Velho Continente, o Lampião terá decoração especial e música ambiente.

