Designer de interiores tem a profissão reconhecida pelo Congresso Nacional

Após mais de 30 anos de luta, os designers de interiores e ambientes de todo o país conquistaram o direito de assinar seus projetos de decoração. A lei que regulamenta a profissão foi publicada no Diário Oficial da União, no último dia 12, e em seguida sancionada pelo presidente da República. Para a designer de interiores e dona da primeira escola de formação destes profissionais (Escola Baiana de Arte e Decoração – Ebade), Nágila Andrade, essa foi uma grande conquista. “Lutamos muito, sofremos pressão, mas agora conquistamos um direito que é nosso”, diz. À frente da escola, que começou como curso livre, Nágila conseguiu, há 15 anos, tornar o curso profissionalizante e, há 10, os alunos passaram a sair de lá com o diploma de curso técnico.

Ebade deixa o Rio Vermelho e vai para o Caminho das Árvores

E por falar na Escola Baiana de Arte e Decoração (Ebade), a sede que funciona há 35 anos no Rio Vermelho vai mudar para o Caminho das Árvores, a partir de março. A escola, que é pioneira na formação de designers de interiores e ambientes – também conhecidos como decoradores – vai ganhar mais espaço e agora parte para conquistar mais um passo, transformar o curso técnico em tecnólogo. “A partir do ano que vem, esta será a nossa meta”, diz a empresária Nágila Andrade.

Baianos expõem em Los Angeles

Um grupo de artistas baianos ligados à temática africana e as diásporas participarão de uma mostra no Fowler Museum, em Los Angeles, em outubro de 2017. Nádia Taquary vai levar uma peça batizada de Béère, que quer dizer primeira filha.

Parceria natalina

Marcelo Kruschewsky e Melina Ollandezos estarão a postos hoje, das 10 às 18h, na Zen Garage, no Farol Praia Center, na Barra, para receber os amigos e celebrar o Natal. A dupla aproveita o encontro para fazer a apresentação de suas novas coleções. Melina com seus kaftans e Kruschewsky com suas joias orientais, pufes e objetos garimpados pelo mundo afora. A tarde será agitada.

Talento referendado

A cantora Teresa Cristina é uma veterana. Daí soar estranho o nome da turnê que ela e Caetano Veloso vêm fazendo pelo Brasil e o mundo: Caetano apresenta Teresa. Pelo sim pelo não, esse show é imperdível e baixará por aqui no dia 20 de janeiro, às 19h, na Concha Acústica. Para quem conhece, ou não conhece, a cantora.

Circuito de Alta Decoração festeja 10 anos no Soho

Não bastasse o belíssimo pôr-do-sol da Baía de Todos-os-Santos, a cozinha japa do Soho e o show animado de Jau, a Associação Circuito de Alta Decoração colocou mais ingredientes na festa que celebrou seus 10 anos, terça última no Soho da Bahia Marina. Uma recepção impecável aos arquitetos e decoradores convidados. Marcus Lima e Luis Claudio Motta bateram ponto.

Verão tropical

Margareth Menezes e Jaqueline Azevedo estão preparando uma feijoada para receber convidados e imprensa, amanhã, na Sala Tidelli, no Mercado Iaô, na Ribeira. Além de confraternizar com a imprensa, a dupla vai falar sobre os projetos de verão como o Noites Tropicais, na Praia do Forte.

Loura Devassa

Jussara Calife, gerente de Marketing da Devassa, vai apresentar, na próxima terça-feira (20), 17h, no Baby Beef Alvarez, as ações da marca de cerveja para o verão baiano. Na programação, tem patrocínio para o Camarote Salvador e a plataforma de festas Devassa Tropical Sunset.

Caras de pau

Enquanto a maioria da classe trabalhadora brasileira sofre com as perdas salariais proveniente da falta de reajustes nos últimos anos, a Câmara de Vereadores de Salvador se articula para aumentar os proventos deles próprios. A justificativa é de que eles só têm aumento de mandato em mandato. Por isso querem 24%. Eta povo sem noção, meu Deus!

Mais

Boas iniciativas de ocupação dos espaços públicos têm surgido na cidade. Uma delas é a feira que acontece hoje e amanhã, no Jardim do Palácio da Acalmação que reúne arte, paisagismo e impressos. Boa opção.

Menos

Um dos pássaros que integra a escultura O cetro da ancestralidade, do mestre Didi, localizada na Praia da Paciência, no Rio Vermelho, foi roubado. Até agora, ninguém se manifestou sobre a restauração da obra.

