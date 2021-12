Dendê virtual

A Associação das Baianas de Acarajé está preparando um aplicativo para smartphones que permitirá ao usuário localizar os pontos de baianas, os melhores acarajés da cidade, onde tem o melhor abará, qual a que prepara a melhor passarinha etc. Interativo, o aplicativo registrará a avaliação dos próprios usuários. O lançamento está previsto para dezembro e o projeto tem o apoio do Iphan, que tornou o bolinho, símbolo da Bahia, em patrimônio cultural do Brasil.

A Praça da Piedade, uma das mais bonitas da cidade, está totalmente tomada pelos ambulantes. Quem passa por lá não consegue enxergar o belo gradil de Carybé, tampouco a fonte luminosa datada de 1931. Do lado direito da Avenida Sete de Setembro, sentido Praça da Sé, os transeuntes têm que andar pelo meio da rua porque os camelôs tomaram conta do passeio. Caos total!



Baianos e turistas terão que conviver mais um verão com o monstrengo que se tornou o antes aprazível Barravento, no Farol da Barra. Adquirido pela marca Bar Brahma, em 2013, o imóvel foi parcialmente demolido e até hoje não recebeu um único tijolo. A promessa dos sócios era de que as obras começariam logo após o Carnaval. Não se sabe qual. Com a queda da cobertura do Camarote da Brahma, que funcionou dois anos consecutivos no local, um dos sócios, Cairê Aoás, assegurou que o cronograma seria mantido e que as obras iniciariam em junho último. Nada. Agora, a previsão é começar em setembro, parar em novembro para montar o camarote, e recomeçar após o Carnaval. Tudo à la Chico Buarque: Quando o Carnaval Chegar.



O sócio Cairê Aoás diz que o problema foram ajustes feitos no projeto arquitetônico. O arquiteto Sidney Quintela diz não ter conhecimento dos ajustes. Pelo visto, o Bar Brahma se resumirá a camarote. As vendas, inclusive, já começaram.



Após 23 anos em Itapuã, o restaurante Mistura vai ganhar uma filial. O terraço do Cloc Marina Residence, na Avenida Contorno, foi o local escolhido por Paolo Alfonsini e Andréa Ribeiro para abrigar a nova casa que está prevista para abrir em novembro próximo. Com projeto de Sidney Quintella, o restaurante terá 70 lugares, todos com vista para a Baía de Todos-os-santos. Com área total de 270 m² - sendo 160 m² destinados ao salão -, estacionamento coberto e gratuito, e serviço de levar e buscar o cliente em casa, o Mistura vai agitar ainda mais a cena gastronômica daquela região.



Luizinha Brandão ainda nem anunciou oficialmente o imóvel que abrigará a Casa Cor e já está envolvida numa polêmica. É que o casarão escolhido por ela, no Campo Grande, que foi sede das Voluntárias Sociais, pertence ao Estado. Questionado, o governo declarou, através da Secretaria de Comunicação, que a empresa que realiza o evento fará, em contrapartida, a reforma de duas creches.



O restaurante Villa Bahia, que fica no térreo do hotel de charme que leva o mesmo nome, abocanhou dois prêmios Veja 2015. O principal, de chef do ano, foi para Guto Lago, que há pouco mais de um ano comanda a cozinha da casa. O outro também tem a ver com ele: o de melhor menu do dia, criado pelo próprio. Feliz com o reconhecimento, diz que a premiação só aumenta sua responsabilidade. "O que me surpreendeu mesmo foi o fato de termos sido lembrados, estando no Centro Histórico, área pouco frequentado pelos soteropolitanos". Na quarta última, a casa esteve lotada. De estrangeiros. Os daqui não sabem o que estão perdendo.



A repórter Tatiana Mendonça e o fotógrafo Fernando Vivas ganharam o Prêmio CNI de Jornalismo, quinta-feira, em Brasília, pela reportagem Revolução Silenciosa, publicada na edição 356, do dia 5/4/2015, na revista Muito



O diretor de operações da rede de restaurantes Madero, Rafael Mello, veio acompanhar a abertura da 53ª unidade da marca paranaense. Depois de treinar a equipe, Mello passou o bastão para o sócio-gestor local, Diego da Silva Santos



Nas próximas semanas, o diretor de arte Pico Garcês estará dedicado à montagem do DVD da cantora Mariella Santiago, gravado na semana passada, no TCA, sob sua direção. O trabalho será feito num estúdio em São Paulo. A previsão é lançar em outubro.



Em e-mail carinhoso enviado à coluna, o jornalista e poeta Florisvaldo Mattos comemorou a decisão do empresário Antônio Mazzafera de manter o nome Adamastor, da antiga loja da Rua Chile, no bar e restaurante do Palace Hotel. É que o Adamastor, dono da loja, era o pai do saudoso cineasta Glauber Rocha.



José Padilha não virá mais para festa de Narcos. Problema de agenda

Wagner Moura está confirmadíssimo no red capert do restaurante Amado

Trousseau marca de enxovais inaugurou loja, quinta, na Espatódeas

