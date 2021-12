Daniela e Malu Mercury posam para campanha da marca Avon

Foto: Célia Santos | Divulgação

Daniela Mercury e Malu Verçosa Mercury deram uma pausa na agenda de trabalho para a sessão de fotos da Campanha 21 Dias de Ativismo: Pelo Fim da Violência Contra a Mulher. O projeto, que é uma iniciativa do Instituto Avon, tem curadoria do jornalista Vitorio Junior que convidou algumas arquitetas baianas para participar. O casal Mercury está em São Paulo para o lançamento do CD e DVD Daniela Mercury: O Axé, A Voz e O Violão. A ação vai reunir 42 personalidades em uma exposição fotográfica que será aberta entre os dias 21/11 a 10/12, no Shopping Barra.

Celebração do mês da Consciência Negra

Paulinho da Viola vem cantar na Concha Acústica no próximo dia 25, às 19h. O show do artista integra a programação do Mês da Consciência Negra do Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira (Muncab). Além da apresentação do artista, o museu dirigido por Capinam programou duas grandes exposições de artes visuais, uma oficina sobre cor da pele e outros.

Festa exclusiva no Soho celebra os 10 anos do Circuito de Alta Decoração

O Circuito de Alta Decoração, entidade que reúne diversos lojistas da área de decoração, vai comemorar 10 anos com uma festa superexclusiva no Soho, no próximo dia 13 de dezembro. O evento, só para convidados, está sendo preparado com o maior esmero pela diretoria da entidade. Á frente da organização da comemoração, estão o diretor financeiro João Pedro (E), o presidente Paulo Fonseca (C) e o vice-presidente Rodrigo Poegere (D). Vai ter gente brigando por um convite.

Promessa

Ubunto Piva, baiano que nasceu João Gabriel e começou na música como DJ, lança no dia 28, na internet, seu primeiro álbum, Ubunto, com seis faixas, e várias parcerias especiais, dia dia 1/2, no Estúdio Lâmina, em São Paulo.

Editora Caramurê lança o segundo selo editorial

A editora Caramurê, que este ano completa 20 anos de atuação, vai festejar a data com um novo selo editorial. A FB Publicações nasce já com dois títulos dos escritores que também atuam em sala de aula. Travessias Urbanas, de Rodrigo Lima, e Mailon, o cão que late para o espelho, de Saulo Dourado. O publisher Fernando Oberlaender (foto), que comanda a editora, já marcou o evento de celebração e de lançamento dos títulos para quarta-feira (16), às 18h30, na Tropos Café, no Rio Vermelho.

A mostra Santa Ceia, no Pestana Convento do Carmo, ganhou três novas obras do artista baiano Ray Vianna

Poderosas

A jornalista e apresentadora Marília Gabriela anunciou ontem, nas suas redes sociais que na segunda-feira, 11h, estará no seu canal do youtube recitando três poemas da escritora baiana Aninha Franco. No instagram, ela recita um trechinho de Bilhetes Para Deixar Ao Sair. Só pra deixar o público com gostinho de quero mais

Tom na Concha

Tom Zé traz o show Canções Eróticas de Ninar para a Concha Acústica no dia 9 de dezembro. O evento é uma realização do IRDEB - Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, que no mesmo dia promove a premiação do XIV Festival de Música da Rádio Educadora FM - 107.5. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).

Mudança

A eleição de Donald Trump para a presidente dos Estados Unidos já dá sinais de que muita coisa vai mudar. A jornalista baiana Fernanda Santos, que trabalha no The New York Times, desabafou no twiter que estava falando ao telefone em espanhol e quando desligou, um cidadão que a encarava, disse: – fale em inglês. Fernanda, que fala quatro idiomas, confessou nas redes sociais que ficou muito assustada. “Vivendo há tantos anos nos Estados Unidos, nunca tinha vivido algo assim”,

