Daniel Boaventura elege Salvador para abrir a nova turnê

O cantor baiano voltará à cidade para fazer dois shows (Foto: Divulgação)

A sala principal do Teatro Castro Alves será palco da primeira parada do show da turnê Your Song 2016, com a qual o cantor Daniel Boaventura planeja percorrer as principais cidades do país a partir de abril. O artista, que se apresentou pela última vez em sua cidade natal no último Réveillon, no Yacht Clube, volta para cumprir uma agenda de dois shows, nos dias 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo), respectivamente às 21h e 20h.

Além dos clássicos italianos e americanos, Boaventura incluiu no repertório uma homenagem a Roberto Carlos. Canções como Como Vai Você, Olha e Como é Grande Meu Amor Por Você são apenas alguns dos hits do rei que o artista entoará. A surpresa deste novo show é uma versão de O Meu Sangue Ferve Por Você, de Sidney Magal.

Desfile marca um ano da Iódice em Salvador

Os produtores baianos Almir Júnior e Marcelo Gomes, que acabaram de se lançar no mercado de consultoria para eventos, não conseguem abandonar a moda. A dupla estará à frente da produção do desfile que a Iódice está preparando para comemorar um ano da marca em Salvador, com direito a lançamento da sua nova coleção outono-inverno. O evento, que será pilotado por Gino Larry, está marcado para o dia 12 de abril, na loja da marca, no Shopping da Bahia.

Medo

O clima de insegurança que se instalou na capital baiana nos últimos anos tem levado a população a evitar bares, restaurantes e afins. Nem mesmo nos finais de semana esses espaços têm ficado lotados. Proprietários dos estabelecimentos falam numa queda em torno de 30%. Para eles, a culpa não é da crise, mas do medo que as pessoas têm de sair de casa à noite. É brabo!

Cozinha de Dona Canô a domicílio

Netas de Dona Canô, Lala e Jú Velloso estão resgatando as receitas da avó. A dupla está produzindo e comercializando pratos famosos da matriarca dos Velloso, como a frigideira de maturi, e entregando em domicílio. Tudo com a supervisão da escritora e cozinheira de mão cheia Mabel Velloso.

Para poucos

A partir das 11h30 de hoje, Tereza Paim desembarca com seu paneleiro na concessionária da Land Rover, a Rota Premium, no Horto Florestal. A chef vai ministrar uma aula de gastronomia a clientes escolhidos a dedo pelo gerente Eduardo Castro.

Produção de Cartola vai selecionar atores

A produção do musical Cartola - O Mundo é um Moinho, com estreia prevista para setembro, em São Paulo, está recrutando atores e cantores negros para integrar o elenco. As inscrições podem ser feitas pelo email: produção@musicalcartola.com.br. As audições serão em maio, em Sampa.

O retorno

A grife de calçados Datelli vai voltar ao mercado baiano. A loja, que será oficialmente inaugurada na primeira semana de abril, vai funcionar na Alameda das Grifes do Shopping da Bahia. A marca, que está prestes a completar 40 anos, retorna à praça de Salvador através dos franqueados Ricardo e Gisele Bertolini.

Bel Borba lança um olhar material para sua arte

O artista visual Bel Borba reuniu amigos, clientes e parceiros na exposição Olhar Material, que foi aberta quinta-feira, no Shopping da Bahia. Bem humorado, ele comemorou com Carol e Sérgio Rabinovitz o novo espaço criado pelo superintendente do shopping, Fernando Cairo, dedicado a receber grandes eventos culturais.

A força do cacau do sul da Bahia

Raimundo Mororó, produtor e especialista em amêndoa de cacau fino, vai deixar a barcaça descansar hoje para mostrar aos paulistas que o cacau de Ilhéus continua sendo referência mundial na linha gourmet. Logo mais ele vai contar à clientela do chiquérrimo Eataly por que é um dos maiores especialistas nesta área.

Vá, mas volte!

Três instrumentos musicais da coleção de Walter Smetak foram emprestados à Rede Globo. As peças estão sendo utilizadas pela produção da novela Velho Chico. De acordo com João Carlos de Oliveira, diretor do IPAC, o empréstimo dos instrumentos-esculturas não interferirá na mostra permanente do Solar Ferrão.

O Parque Nacional da Chapada Diamantina pode ganhar uma zona de amortecimento que vai torná-lo mais protegido. A decisão é do Ministério Público Federal, que recomendou ao Instituto Chico Mendes publicar a portaria com a delimitação. A proposta visa minimizar os impactos negativos em torno do parque.



O Senado aprovou, na última quinta-feira, a PEC que garante a isenção de IPTU para imóveis alugados para templos religiosos. Nada contra os espaços para as pessoas professarem sua fé, independente da religião, mas isentá-los de tributos enquanto acocham os cidadãos com uma carga de impostos altíssima é um pouco demais.

Marina Nery faz presença VIP no Shopping Cidade

A top baiana Marina Nery, que deixou temporariamente Nova York para ser o par romântico de Rodrigo Santoro em Velho Chico, fez um pit stop, antes de embarcar de volta para os EUA, quinta-feira, no lançamento da linha de produtos da designer Bianca Coelho, no Shopping Cidade.

adblock ativo