Após dois anos separados, a quituteira DADÁ e o empresário Rodolphinho Tourinho, da Novo Palco Eventos, retomaram a parceria. O resultado é a volta do Feijão VIP da Dadá, com a grandiosidade dos tempos em que eram sócios. Ano passado, a cozinheira mais famosa da Bahia ensaiou uma volta do evento, mas a edição ficou aquém do que era esperado. A festa de 2017 vai acontecer no dia 11 de fevereiro no Espaço Unique, um dos cerimoniais mais badalados da cidade com a proposta, segundo Tourinho, de resgatar o glamour do passado. "Vamos receber 1.200 pessoas com o mesmo serviço impecável de sempre, em um lugar totalmente climatizado, buffet completo de feijoada, frios e sobremesas, tabuleiros de baianas de acarajé e abará e serviço de bar com whisky, cerveja, roskas, refrigerante e água. Além de barraquinhas com espetinhos e caldinhos da Dadá", diz. A Feijoada terá seis horas de serviço All Inclusive e já tem o grupo Psirico como uma das atrações. No novo contrato de parceria, Dadá inaugura nos próximos dias um canal no Youtube onde conversa com personalidades sobre a relação que existe com sua comida. A primeira convidada é a jornalista e escritora Rosana Jatobá, para quem Dadá fará um dos ícones de sua cozinha, bobó de camarão.

Dadá retoma parceria e anuncia seu feijão VIP no Espaço Unique

Mais um baiano assina a Casa Jaguar

A Casa Jaguar, em São Paulo, que no ano passado foi projetada por Gustavo Jansen, elegeu Marlon Gama, outro arquiteto baiano, para criar o ambiente VIP que funcionará no restaurante Capim Santo e que, durante 10 dias, promoverá diversos agitos para apresentar os modelos exclusivos da marca de luxo aos seus seletos convidados. Por falar no restaurante Capim Santo, cuja matriz é em Trancoso, na Bahia, tem no comando a chef Morena Leite, que abriu recentemente duas novas unidades, uma nos Jardins, em São Paulo, onde está a Casa Jaguar, e outra no Rio, cuja sócia da chef baiana é a atriz Mariana Ximenes.

Baianos exportam farra para São Paulo

A edição de hoje do Biergarten, no Trapiche Barnabé (Comércio), tem sabor especial para os empresários baianos Bruno Boscolo e Guilherme Paupério. O evento completa um ano de estrondoso sucesso. Como se não bastasse, a dupla de promotores foi convidada pela melhores marcas de cerveja da Ambev, patrocinadoras oficiais, para replicar o evento em duas cidades paulistas: Campinas, no dia 27/11 e Ribeirão Preto, no dia 3 de dezembro. Em janeiro a festa ganha um novo endereço e uma edição especial na Praia do Forte, no litoral norte.

Debutante

Antonio Gatto (D) e Daniel Andrade vão reunir um grupo de amigos e clientes para um jantar no próximo dia 8 de novembro a fim de celebrar os 15 anos da Ornare na Bahia. O encontro será no Horto Florestal com direito a parabéns.

Imagem

O fotógrafo baiano Bruno Ribeiro foi selecionado para participar do 22° Concurso Latino Americano de Fotografia Documental Los Trabajos y Los Dias, em Medellin, na Colômbia. O artista vai levar para o concurso a obra Pescador Solitário. A mostra vai reunir 92 fotógrafos de todo o mundo.

Verão no ar

E por falar em Marta Góes, ela e a chef Leka Hattori farão participação no programa Food Truck - A Batalha (GNT), nos dias 29 e 30/10. As duas ainda ciceronearão os apresentadores Márcio e Adolpho pelo Mercado Modelo, Museu de Gastronomia do Senac e pela feira de food truck´s para a temporada de verão.

Tempero forte

A Chef Tereza Paim já marcou a próxima edição do Festival Tempero no Forte. Será de 1º a 11 de dezembro, na Praia do Forte. Paim, que é curadora do festival, e a empresária Djanira Dias, produtora do evento, escolheram a mandioca como o tema desta que é a 11ª edição do evento que reúne chefs de várias partes do Brasil.

Réveillon da alegria no Zank

Marta Góes vai comandar uma superfesta de Réveillon no Zank Boutique Hotel, no Rio Vermelho. Segundo a promoter, cada detalhe foi pensado pela produção, a cargo da Agência Studio F, para fazer história. O serviço será assinado por Marta e os convites, que custam R$ 600,00, já estão à venda.



Em alta

A desembargadora Maria das Graças Boness (E) e a juíza Léa Maria Ribeiro Oliveira receberam, da Associação de Magistrados da Justiça do Trabalho, a Comenda Fátima Stern do Mérito Judiciário, quarta, no Sheraton da Bahia.

Happy hour

Os artistas plásticos Gustavo Moreno, André Moreno e Aldinho Mendonça vão receber um grupo de convidados para falar de suas participações na Tidelli Art Week, durante um descontraído happy hour, terça-feira, às 18 horas, no Caminho das Árvores.

Audiovisual

O Núcleo Ondina Filmes, liderado pelo cineasta Orlando Senna e que tem Diana Gurgel e Cláudia Lima (Janela do Mundo) como produtoras, reuniu um time de baianos esta semana no Rio para discutir quatro longas e duas minisséries que produzirão. Dentre os participantes, Wagner Moura, Lázaro Ramos e Sérgio Machado.

Duas linhas

Sol Nascente

novela da Globo tem a cantora baiana Illy na trilha sonora

Leoni

faz show nos dias 25 e 26/11, às 21h, na Casa do Comércio

