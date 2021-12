Claudio Simões vai estrear como novelista na TV Globo

O ator, diretor e dramaturgo baiano Claudio Simões está de mudança para o Rio de Janeiro. Ele vai integrar a equipe de colaboradores do novelista João Emanuel Carneiro, na novela "Favela Chique" (TV Globo), que tem estreia prevista para novembro de 2015.

Simões, que já escreveu para a teledramaturgia da Record, está concluindo o período de estágio na emissora carioca. Favela Chique (título provisório), que será dirigida por Amora Mautner, substituirá "Babilônia", a sucessora de "Império".

Ele escreveu peças de sucesso como Quem Matou Maria Helena? (Foto: Fernando Vivas | Ag. A TARDE)

Claudinho, como é conhecido em Salvador, está ansioso para trabalhar com João Emanuel, a quem considera um mestre. O baiano diz que já está procurando apartamento no Rio, mas não quis adiantar nada à coluna antes de assinar o contrato definitivo, o que deve acontecer em janeiro do próximo ano.

Licia Fabio e Lila Lopes rompem a sociedade

Chegou ao fim a sociedade entre as empresárias Lila Lopes e Licia Fabio. As duas resolveram seguir caminhos distintos. Licia permanece na Licia Fabio Produções, enquanto Lila leva a 8Bisz.

Camarote

Licia Fabio comandará seu camarote no Carnaval de 2015

Lila Lopes garante que a separação é amigável e que agora as duas estão unidas para fazer acontecer o Camarote Licia Fabio no Carnaval 2015. "Quero manter a ótima relação que temos. Meu foco agora é esse ", diz Lila. Licia não retornou nossa ligação.

Redesenho

O processo de separação já vinha sendo desenhado desde que Lila começou a reestruturar as empresas do grupo, enxugando o quadro e mudando para uma sede menor. Outra perda foi a saída da produtora Pagana Carvalho, que agora está "frilando" para o Festival de Verão.

Baiana na semifinal do BBC MasterChef

A baiana Luciana Berry, 34 anos, disputa o título de Master Chef da TV britânica no canal BBC, nesta terça-feira (2). A chef vem encantando os jurados do programa MasterChef - The Professionals com pratos da cozinha nordestina como moqueca e farofa. Luciana mora em Londres desde 2004, onde tem seu próprio buffet que já fez jantares para os príncipes Edward e Charles.

Surpresa no Iberostar

Maria Bethânia foi a surpresa da noite de quarta-feira que a Natura reservou para seus colaboradores na convenção anual que está realizando no Iberostar Praia da Forte. A cantora fez um belíssimo show que encantou a todos os participantes.

Premiadíssimo

A peça Quarteto, de Gil Vicente Tavares (com Marcelo Praddo e Bertrand Duarte), levou cinco Prêmios Cenym, terça-feira, em Aracaju. O Grupo Teatro NU, de Gil Vicente, foi eleito como melhor grupo, iluminação, produção, maquiagem e cartaz.

Marta Góes abre Boteco na Ceasa

A banqueteira Marta Góes estará ao lado do filho Manfred

A partir de segunda-feira (1º), o Boteco Marta Góes vai abrir as portas, em soft opening, na Ceasa do Rio Vermelho. O espaço, que será gerido pela banqueteira Marta Góes, em parceria com o filho Manfred, terá cardápio com comidas criadas pela própria e que foram batizados com nomes de seus amigos. Alguns deles famosos, como Ivete Sangalo, Bell Marques e Fernando Guerreiro. A ideia de criar o bar surgiu depois que ela resolveu trocar o nome do camarote que pilota no Carnaval, de Brasil Folia para Boteco Marta Góes: "Queria um lugar permanente para celebrar a vida".

Festas de luxo

Leonardo Damiani e Marcelo Disser vão estrear o selo de festas Orange na tarde do dia 6/12, na Quinta de Sauípe. A pool party que traz um time de DJs, que inclui o catarinense Doozie, aposta no conceito de festas de luxo e tem o apoio da Veuve Clicquot, Osklen e BMW.

Fortuna cearense

Eleito pela Forbes como um dos homens mais ricos do Brasil, com um patrimônio estimado em U$ 4,1 bilhões, o empresário cearense Francisco Dias Branco (79), do Grupo M. Dias Branco, vai receber na quinta-feira (4), o título de Cidadão Baiano, no Plenário do Palácio Luís Eduardo.

adblock ativo