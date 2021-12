Camisa de Vênus e Ira! se apresentarão juntas na Concha

A Concha Acústica vai sacudir no próximo dia 17 de setembro. No palco sagrado da música, estarão juntas duas das bandas mais emblemáticas do rock no Brasil: Ira! e Camisa de Vênus. Em comum, os dois grupos têm o DNA rocker e o fato de estarem de volta à cena musical brasileira depois de um longo jejum. Com turnê que comemora a volta da banda aos palcos, o show apresenta um set list recheado com os maiores sucessos da carreira. Marcelo Nova e sua trupe estão exultantes com a volta da banda criada há 35 anos e têm percorrido o Brasil com uma turnê comemorativa de toda a sua história. Hits como Eu Não Matei Joana D'arc, Só o Fim, Bete Morreu, Hoje, Simca Chambord e Silvia não poderiam faltar no repertório.

Saudade

Augusto César Lacerda partiu esta semana, aos 68 anos, para o andar de cima. Ele comandava há 30 anos o Ilê Omorodé Axé Orixá N'Lá, em Lauro de Freitas, onde atendia artistas como Claudia Raia, Maria Zilda e personalidades como a socialite carioca Lilibeth Monteiro de Carvalho e Flora Gil. Feito babalorixá por Mãe Meninha do Gantois, esse sacerdote filho de Logun Edé vai deixar saudade.

Brinde para Jacques de Beauvoir

O colunista Jacques de Beauvoir ganhou festa de aniversário requintada do amigo Ticiano Santana, representante da Ellus, na terça, em Ondina. Com comidas deliciosas do buffet Quatro Chefs, a noite se alongou com convidados animados como os empresários Zoíla Andrade, Gabriela e Diego Santana, filhos do anfitrião, e o artista visual Alberto Reis.

A volta de Pancetti

A partir do dia 16 de setembro, o público baiano poderá conferir a exposição Pancetti na Bahia - Coleção BBM /Clemente Mariani, que fica em cartaz no Museu da Misericórdia até 28 de outubro. A mostra retrata paisagens baianas da década de 1950 pelo olhar do artista modernista e marca as comemorações pelos 10 anos do Museu da Misericórdia. A exposição é composta por 22 telas que foram produzidas no período de sete anos.

Encontro da música com o teatro

O ator Duda Woyda, do Ateliê Voador Companhia de Teatro, vai encenar o solo O Outro Lado de Todas as Coisas, escrito por Djalma Thürler, em setembro. O cantor Léo Fressane compôs Canção Para não Voltar, que integrará a trilha do espetáculo.

Gadu, Bosco e Moraes no Palco

Maria Gadú abre a segunda edição do projeto Palco Brasil na Caixa Cultural. Ela canta nos dias 17 e 18 de setembro. Depois é a vez de Moraes Moreira (24 e 25 de setembro) e João Bosco (nos dias 1º e 2 de outubro) com ingressos a R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Balada

Considerado um dos líderes do movimento que fez explodir a cena eletrônica brasileira, o belga Olivier Grégoire, conhecido mundialmente como DJ Kolombo, é a principal atração da próxima edição da festa Sollares, que acontece no Alto do Andu, no dia 6 de setembro. A produção, assinada pela Amsterdam Pop Club e Rodrigo Bouzon, promete 12 horas de música. Vai das 22h às 10h com os DJs Fabrício Peçanha, FlexB e Fran Bortolossi.

No hall da fama

Sócio-presidente da Morya, Cláudio Carvalho foi eleito pela Academia Brasileira de Marketing como novo integrante do Hall da Fama.

Curtas

Em meio a tanta coisa ruim, ouvir uma pérola como o novo álbum de Roque Ferreira nos faz acreditar que nem tudo está perdido. Nascente, álbum gravado ao vivo no Teatro da Caixa Cultural de Curitiba, no Paraná, em abril último, é dedicado a Maria Bethânia, a quem ele chama de "minha Iabá preferida". O disco traz 18 canções autorais.

Criado para intermediar mão-de-obra entre trabalhador e cliente, o Serviço de Apoio ao Trabalhador (Patra) poderia ser melhor estruturado. Quando o cidadão recorre ao serviço e agenda sua execução, ele espera que este seja cumprido pelo profissional indicado ou, na sua impossibilidade, por um substituto. Não é assim.

