Caio Castro vira escritor

O ator Caio Castro, que já confessou que nunca leu um único livro em toda a sua vida, resolveu escrever seu próprio livro. Claro que, sem nenhuma pretensão literária. A obra é um relato de suas viagens ao longo de um ano por países da Europa e dos Estados Unidos. Editado pela Globo Estilo, É Por Aqui Que Vai Pra Lá ganha lançamento em Salvador, com a presença do galã, que fará sessão de autógrafos, na próxima terça-feira, 27, a partir das 17h30, na Livraria Saraiva do Shopping da Bahia.

Cachaça

Somos mesmo um povo "bom de bico", como se diz no interior. O mercado de cachaças, a mais brasileira das bebidas, faturou, em um único ano, quase R$ 6 bilhões, quando foram produzidos mais de 500 milhões de litros do líquido. Destes, apenas 1% foi exportado. O resto, ou quase a totalidade, foi consumido aqui mesmo!

Marcelo Kruschewsky lança coleção de joias produzida no Turquemenistão

Radicado em Nova York há cerca de três décadas, o artista plástico e designer baiano Marcelo Kruschewsky desembarca hoje em Salvador para preparar o lançamento de sua coleção de joias inspiradas no Turquemenistão, um dos mais inexplorados e misteriosos países da Ásia Central. Batizada de Dagdan, a coleção será apresentada aos baianos no próximo dia 29, às 17h, na sua loja Zen Garage, no Farol da Barra. Produzidas pelos artesões daquele país, as peças, segundo Kruschewsky, não são meros adereços para enfeitar as mulheres. "As joias têm significado mágico de proteção, pois aqueles que as usam, diz a crença, serão protegidos do mau olhado e das doenças. Para os artesões são talismãs", explica.

Celebração à moda baiana

O Forum Turistic Brasil vai comemorar o Dia Internacional do Turismo à moda baiana. A entidade vai promover um caruru no próximo dia 27, dia de São Cosme e São Damião, ao meio-dia, no restaurante Casa de Tereza, no Rio Vermelho. Tereza Paim já encomendou os quiabos.

Tarde festiva na Schutz do Salvador

Cristiana Arcangeli é a convidada da Schutz para um bate-papo descontraído com as clientes baianas, na próxima quinta, 29, às 17h, na loja do Salvador Shopping. O evento, capitaneado pelas empresárias Raquel e Mariane Regueira, franqueadas locais da marca, disponibilizará apenas 40 lugares. Quem chegar depois, terá que disputar um lugar no espaço livre do mall que abrigará o restante do público.

Jazz gourmet

Não bastasse a cozinha criativa da chef Andrea Nascimento, as duas unidades do restaurante Solar agora serão embaladas pelo bom jazz. O quinteto Bago de Jazz vai animar as terças no Solar do Unhão, na Avenida Contorno, e às quintas, o Solar do Rio Vermelho.

Petland no Caminho das Árvores

Marcelo e Adriana Kutter estão à frente da primeira franquia americana Petland no Nordeste. Com 45 dias de funcionamento no Caminho das Árvores, os empresários (e a mascote Clair, uma Golden Retriever de 7 meses) vão promover em outubro a primeira das edições da Feira de Adoção.

Arandas fatura quatro prêmios

A equipe de Sheila Arandas, da Arandas Boutique de Marketing, ganhou quatro prêmios na etapa regional Norte e Nordeste do Prêmio Colunistas do Ano. A agência baiana, que tem só cinco anos, ficou em 2º lugar na Bahia, atrás da veterana Propeg

Celebration

O empresário e produtor Victor Lacerda vai comemorar seu aniversário hoje com uma superbalada no hotel Iara Beach, em Itapuã. A festança, com música eletrônica e axé, começa na hora do almoço e, festeiro como ele é, com certeza não tem hora pra acabar.

O compositor baiano Bruno Caliman, autor de inúmeros sucessos dos cantores sertanejos, foi o segundo autor que mais faturou no segmento de Rádio - relativo às músicas tocadas em todo o país entre janeiro e março deste ano.

Salvador é uma cidade barulhenta. De janeiro a agosto deste ano, a Sucom recebeu 40.795 denúncias de poluição sonora. E o barulho só faz aumentar. O número de queixas é 30,8% maior do que o mesmo período do ano passado.

