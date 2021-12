Café de La Musique no verão de Trancoso e Barra Grande

Foto: Divulgação



O empresário e apresentador de TV, Álvaro Garnero (foto), vai passar o verão entre Trancoso e Barra Grande, comandando as duas filiais do Café de La Musique. A ideia é trazer para as duas casas DJS da cena eletrônica para comandar baladas nos dois destinos turísticos. No próximo dia 28, no beach clube de Trancoso, acontece, pela primeira vez no Brasil, o Nuits Gypset, evento que promete entreter os convidados e prepará-los para a virada do ano com vibrações positivas, em um ritual que une música trance, espiritualidade e decoração psicodélica. O DJ Sean Gabriel, filho do CEO da maison Valentino, vai comandar a pista na praia.

Acervo de Matilde Mattos no Palacete



Como já tínhamos revelado na coluna, a mostra com o acervo de 80 obras doado ao Estado pela crítica de arte Matilde Mattos, na foto com a filha Claudine, será aberta dia 17, no Palacete das Artes

Casa nova



O chef Rodrigo Castro, pesquisador da cozinha de raiz, fechou o restaurante Aldrava, que funcionava no Hotel Casa das Portas Velhas, em Nazaré. O baiano agora comanda o Casa de Maria Joana, na Ceasinha, numa parceria com Leila Cordeiro, chef do Dona Mariquita.

Trade turístico



A agência de captação de eventos Salvador Destination, que foi criada no mês passado com 22 associados, vai fechar o ano com 30 membros. É o que promete o presidente Paulo Gaudenzi. Em janeiro, sai o primeiro mapa da cidade que será distribuído em hotéis e restaurantes.

Mudança

Davi Bastos vai voltar para a Contorno. Ele é o novo inquilino da Bahia Marina. O arquiteto, que tem escritórios em São Paulo e Rio, vai mudar sua sede da Centenário para o espaço que foi do Ercolano, em janeiro.

Caruru rejeitado



O caruru completo que a baiana Luciana Berry fez para a final do reality inglês MasterChef - The Professionals não agradou aos jurados e ela foi eliminada. Nas redes sociais, chefs baianos falam de discriminação da cozinha baiana. Mas, convenhamos, a iguaria não é para todos.

Cultura pelo telefone



A GVT investiu R$ 2 milhões em projetos culturais na Bahia este ano. A projeção da empresa de telefonia para 2015 é de que sejam investidos R$ 38 para todo o País. A GVT não soube precisar o montante para a Bahia, mas estima algo próximo dos 10% deste montante.

Bens imateriais



A exposição Patrimônio Imaterial Brasileiro - A Celebração Viva da Cultura dos Povos chega a Caixa Cultural, no dia 18. A mostra, que já passou pelo Rio e Fortaleza, fica em cartaz até 8/2 e contempla 31 bens. Quatro da Bahia: capoeira, acarajé, roda de samba e festa do Bonfim.

Antártica



Depois de narrar suas aventuras em 4ª Volta ao Mundo, o velejador Aleixo Belov lança seu sétimo livro O Veleiro Escola Fraternidade na Antártica, no próximo dia 16, às 18h, no Yacht Club da Bahia.

Férias



A partir do próximo sábado, 20, estarei de férias, devendo retornar, se assim Deus permitir, no dia 10 de janeiro. Até lá, a coluna será assinada, interinamente, pela jornalista Verena Paranhos, da equipe do Caderno 2+. A todos, bom Natal e um Ano Novo feliz.

Brega & chique



O espetáculo Eu Vou Tirar Você Desse Lugar, do jornalista e dramaturgo baiano Sergio Maggio, em cartaz na capital paulista, está concorrendo ao prêmio de melhor musical do ano do Guia Folha (Folha de São Paulo). A montagem homenageia o ídolo da música brega, Odair José.

DUAS LINHAS

Feira dos Chefs

Hoje e amanhã, no Largo do Santo Antônio Além do Carmo

Tunai e Wagner Tiso

Show na Caixa Cultural, de 18 a 21/12. Ingressos R$ 8 e R$ 4

