Caetano Veloso vai cantar na Lavagem de Madeleine em Paris

O Festival Cultural Brasileiro da Lavagem da Igreja de Madeleine, em Paris, deste ano, terá Caetano Veloso como principal atração. O evento, que acontece em agosto, vem ganhando cada vez mais destaque na capital francesa e ultrapassando a fronteira da festa. Prova disso é a ampliação do mercado (marché) que tem atraído expositores do Brasil e da França, a exemplo de marcas mundiais como a Renault e L'Oreal, que já confirmaram presença nesta edição. Organizado pelo produtor santoamarense Robertinho Chaves, o festival agora chegou à academia. Este ano, haverá um ciclo de palestras sobre ritmos afrobrasileiros na Sorbonne, uma das mais importantes universidades do mundo. E é para lá que vai o secretário de Cultura da Bahia, o professor Jorge Portugal, que fará na instituição uma palestra sobre o samba.

Mário Cravo Jr.

Divulgada com exclusividade pela coluna, no domingo passado, a transferência das 800 obras de Mário Cravo Jr. do Parque de Pituaçu para o Museu Rodin, já começou a ser inspecionada pelos técnicos do Ipac. A data da retirada depende desta avaliação.

Cacau na academia

A antropóloga americana doutora Carla Martin, da Universidade de Harvard, fará uma palestra junto com o chocolatier Colin Gasko, no Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Bahia, que acontece em Ilhéus, entre os dias 21 e 23 de julho próximos.

Solo de dança une a Bahia e a Guiana Francesa

O coreógrafo Dejalmir Melo, que já integrou os corpos de baile de companhias como Corpo, Quasar e o Balé do TCA, vai estrear, em única apresentação em Salvador, o solo Ondinar. O baiano sobe ao palco do XIsto Bahia, no dia 6 de julho, às 20h, onde será lançado o videodança Folha Seca, criado por ele e produzido na Guiana Francesa durante um festival latino-americano

Percussão baiana em solo europeu

O percussionista Wilson Café está na Europa. Este final de semana ele participa do Pianofabriek, festival internacional de percussão afro-brasileira, na Bélgica. De lá segue para workshops e palestras em Madri, na Espanha, e Alemanha

Outback presenteia clientes com facas

Até o dia 21 de julho, os clientes do Outback Steakhouse que quiserem adquirir as facas do restaurante que se tornaram objeto de desejo poderão ter quantas quiserem. O presente faz parte da já tradicional promoção Steak&knife e, para ganhar, o cliente só precisa pedir alguns dos pratos específicos da promoção, por R$ 59,90.

Propaganda

Bruno Cartaxo, diretor de criação da Morya (Grupo ABC), será um dos jurados do 10º Prêmio Jaime Câmara, em Palmas, no Tocantins. Seu nome foi escolhido numa lista tríplice do Sinapro - Sindicato das Agências de Propaganda da Bahia. A premiação destaca os melhores comerciais de rádio e TV, veiculados no estado.

Sanfona

O empresário Flavio Rial reuniu um grupo de amigos na quarta para festejar seu aniversário, em Piatã. Na quinta foi a vez de Marcelo Calabrich festejar o seu, ao som da sanfona, na Lagoa de Aruá.

Cidade da Música

Dona do título de Cidade da Música, concedido pela Unesco, Salvador corre o risco de perder a sua orquestra sinfônica, a Osba. Aliás, já perdeu. A sinfônica há muito entrou em colapso e foi rebaixada a orquestra de câmara. Mas, como a esperança é a última que morre, vamos torcer para que o governo reverta a situação.

