Bruno Caliman lança livro com prefácio de Luan Santana

Sai ano entra ano e o baiano Bruno Caliman continua liderando o ranking dos autores mais tocados do país. Apesar de embolsar uma fortuna em direitos autorais, o compositor de Teixeira de Freitas, no Extremo Sul da Bahia, permanece desconhecido do grande público. Autor de grandes sucessos da música sertaneja, como Camaro Amarelo, gravado pela dupla Munhoz e Mariano, e dos grandes sucessos de Luan Santana, como Escreve Aí, a mais tocada de 2015, Caliman agora quer sair do anonimato. Não como pop star, mas como escritor. Para isso, trocou o interior pela capital capixaba e lançou o primeiro livro, A Poesia de Bruno Caliman, com tiragem de apenas 300 exemplares, já esgotada. Agora ele busca uma editora. Não demorará encontrar, ainda mais com a ajuda do "brother" Luan, que assina o prefácio amoroso: "...uma conversa com Bruno Caliman é um belo curso para a faculdade da vida. Tenho orgulho em ter dado voz para algumas de suas obras, ter compartilhado pensamentos em outras, mas acima de tudo, de ser seu amigo..."Alguém duvida?

A volta do Extudo

Frank Kragt comprou a marca do antológico bar e restaurante Extudo, que pertencia a Fernando Ferrero. A ideia dele, que é dono do La Lupa, é resgatar o clima boêmio do lugar, além do cardápio (inesquecível para seus frequentadores). Kragt ainda não sabe quando instalará o bar, mas garante que, com certeza, será no Rio Vermelho. Aqui na torcida.

Despedida

E a Barra, para a alegria de muitos foliões, vai aos poucos se despedindo dos camarotes. Dos espaços badalados, exclusivos para convidados, apenas o Expresso 2222 e o Licia Fabio permanecem neste trecho do circuito. Os demais, migraram para Ondina ou saíram de cena. Pelo menos neste ano. A pipoca agradece.

Súdito da rainha no Baile da Vogue

Com turbante assinado por Ismael Soudam, o arquiteto Marlon Gama desfilou pelo Baile da Vogue, quinta, em São Paulo. Ganhou mimo da apresentadora Sabrina Sato que depois postou no seu instagram: @marlongama, amo! com vários corações.

Parceria festeira em dose dupla

Marcelo Borges e Arthur Athayde, da MA Interior Design, que assinarão o projeto do camarote Licia Fabio, foram requisitados pela promoter para decorar também a festa de Iemanjá do Zank.

Lazzo celebra Ederaldo Gentil

Dono da mais bela voz masculina do Brasil, o cantor baiano LAZZO MATUMBI vai resgatar a obra do compositor Ederaldo Gentil no show Voltando às Origens, que será apresentado no palco do Café Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia, logo após o Carnaval, nos dias 19 e 20 de fevereiro, sexta e sábado, às 20h30. O repertório inclui canções de Ederaldo e parcerias do compositor com sambistas baianos, como Edil Pacheco e Walmir Lima. Antes porém, o autor de clássicos da música baiana como Alegria da Cidade, canta na quinta edição da Festa Yemanjá é Black, no dia 2 de fevereiro, no Rio Vermelho.

Sunset na baía

Com direito a pôr-do-sol na Bahia de Todos-os-Santos e line up que inclui os DJs Miss Cady e André Magal, o empresário mineiro, radicado na Bahia, Alexandre Mendes, recebe um seleto grupo de amigos para festejar seu aniversário, hoje, 17h, na cobertura do Yatch Privilege, na Ladeira da Barra.

Mundo lúdico

Um belo registro da obra do artista visual J. CUNHA acabou de sair do forno. O Universo de J.Cunha, ainda sem data de lançamento, tem curadoria de Danilo Barata, projeto gráfico de Gil Maciel, e edição da Corrupio.

Festa & labuta

O ator Luiz Fernando Guimarães já está de malas prontas para desembarcar na Bahia e recepcionar os hóspedes do F Design que, assim como ele, vêm curtir o Carnaval. A estada desta vez será mais longa. Em março, engata uma curta temporada da peça O Impecável, que está bombando no Rio.

Iemanjá Pop

E por falar no F Design, Luiz Fernando e o sócio Adriano Medeiros estão preparando uma superfesta para celebrar a rainha do mar. Iemanjá Eletro Pop vai começar às 11h e reunir uma galera bacana no Urubu Club Bar, na cobertura do hotel, com direito a muito samba e música eletrônica, claro.

Feijão & Cerveja

A Diverti Eventos - que faz o Camarote Bar Brahma vai reunir um restrito grupo de convidados para a tradicional Feijoada do Brahmeiro, na segunda de Carnaval, às 15h, no camarote de Ondina. O feijão será feito por Dadá e os executivos da marca, como Cauê Aóas, Péricles Douglas e Kalinka, estarão de anfitriões.

Racismo?

Em entrevista ao jornal Estadão, anteontem, Carlinhos Brown disse: "O racismo é assunto para encher páginas de jornais. Para mim, é invisível e as coisas invisíveis não me atingem. Quem é racista não é da minha conta". E pensar que há alguns anos Brown denunciava, no Carnaval, o "apartheid escroto" em que vivia o país. Ajaiô.

Fábrica lúdica

A fachada do Camarote Bar Brahma, criada pelo designer Gringo Cardia, teve que sofrer alteração para se adequar ao projeto lúdico da fantástica fabrica de chope criada pelo arquiteto Ruy Espinheira Neto. Traços dos dois profissionais alinhados, agora a equipe de Ruy trabalha dia e noite para dar forma às suas invenções.

Duas linhas

Riachão festeja 95 anos com show, sexta-feira, dia 5/2, às 22h, no Pelourinho

Moema Ribeiro festejou aniversário, sábado passado, na Praia do Forte

Qual é o pente que te penteia? Uran Rodrigues faz festa na varanda do Expresso 2222, 7/2

Mudanças no Carnaval

No próximo domingo, a coluna não será publicada neste espaço. Estarei à frente da coluna Circuito Interno que, durante quatro dias (domingo, segunda, terça e quarta de cinzas), registrará tudo que acontecerá nos badalados camarotes da folia. No domingo seguinte (14/2) estarei descansando da maratona e prometo, se Deus quiser, retornar ao nosso convívio dominical no dia 21/2. Bom Carnaval para todos nós.

