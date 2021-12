Brown vai celebrar o samba e o Carnaval nos dois saraus deste verão

O Sarau du Brown, evento que já entrou no calendário de festas do verão baiano, terá apenas duas edições. Uma no dia 22 de janeiro e outra no dia 19 de fevereiro. O evento, que mais uma vez terá a direção artística de Paulo Borges, o criador do São Paulo Fashion Week, promete reunir no palco grandes nomes da música ligados ao samba e, claro, o Carnaval.

É que, nesta edição, Borges e Brown resolveram apostar nessa dobradinha samba e Carnaval como tema das apresentações que passam a ser chamadas de Sarau du Brown, Samba e Carnaval.

A equipe de produção do artista baiano está fazendo o convite a vários bambas, mas como os contratos ainda não estão fechados, a ordem é manter segredo total.

Daniela Mercury encanta paulistanos

Os paulistanos enlouqueceram com o show que Daniela Mercury fez esta semana na Aúdio Casa de Shows, em São Paulo. Ela cantou quatro horas e meia e o público, estimado em seis mil pessoas, vibrou com a energia da baiana, que fez um passeio pelos 30 anos da axé music. Ao chegar ao camarim, a cantora chorou de emoção.

DJS internacionais tocam no Morro

Uma trupe de DJS que inclui Aron (Argentina), Phil Romano (Itália), Dani Toro, Steven Redant (Alemanha) e Hansell Leyva (EUA) vai invadir o Morro de São Paulo entre os dias 2 e 4 de junho de 2017. A cereja do bolo será a cantora Ivete Sangalo, que se apresenta no dia 3, durante o San Island Weekend, organizado pela boate San Sebastian.

Ferveção no litoral

A virada do ano em Trancoso e Barra Grande, dois dos balneários mais requisitados da Bahia, vai ferver com uma série de festas exclusivíssimas assinadas pela cerveja Corona. Os dois destinos, que se tornaram os preferidos da elite paulistana, terão uma programação que soma seis dias de festa, cada um. Para poucos.

Leitura dinâmica

A editora Caramurê está ficando ainda mais perto do seu público leitor. A editora de Fernando Oberlaender e Márzia Lima vai inaugurar um ponto de venda no piso L1 do Shopping Barra. A abertura oficial será amanhã, às 18h, com o lançamento de dois títulos de autores baianos. Este aliás, o foco principal da editora.

Galeria de troféus

E a Arandas Marketing Boutique, de Sheila Arandas e Christian Baes, faturou mais dois prêmios para sua galeria de troféus. A agência recebeu em São Paulo o Prêmio Caio 2016, nas categorias Eventos de Relacionamento e Estande de pequeno porte criados para dois dos seus seletos clientes. A agência atua em todo o país.

Folia indoor

E já que, a partir de agora, o Carnaval será o assunto mais recorrente, a Schin não renovou o patrocínio master da folia, mas fará presença pesada no Carnaval de Salvador. A cervejaria manterá seu camarote para 1,2 mil pessoas por dia, no mesmo endereço do ano passado, em frente ao Clube Espanhol. O espaço vai funcionar de quinta (23) a terça (28), no esquema de open bar, e não será exclusivo para convidados, mas comercializado.

