Boulevard 161: valor arrecadado por leilão não cobre dívida

O Shopping Boulevard 161 não pertence mais ao empresário Antônio Brandão. O prédio, avaliado em R$ 16 milhões, foi arrematado em leilão, na última quarta-feira, pelo grupo Geneva Patrimonial Imobiliária do Brasil, por R$ 11,2 milhões. Ou seja, R$ 4,8 milhões a menos do valor estimado pelo mercado. Anunciado com exclusividade pela coluna, no sábado passado, o imbróglio envolvendo o centro de compras do Itaigara pegou os lojistas de surpresa. Famoso por concentrar diversas lojas dos segmentos de decoração e de entretenimento, o Boulevard 161 foi arrematado para quitar dívidas trabalhistas contraídas por uma outra empresa de Brandão, o Hospital São Marcos, na Graça. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Bahia), que encaminhou o bem para leilão, o valor arrecadado não cobre os custos totais da dívida trabalhista que é de R$ 13,2 milhões, o que implicará no leilão de outros bens da família Brandão. O novo dono do imóvel, Jaime Cabot, assegurou que manterá o segmento, o que acalmou os mais de 30 lojistas do centro comercial. Os antigos proprietários ainda planejam recorrer a tempo de reverter a situação.

Venturini: Minas com Bahia

O cantor vai lançar seu novo trabalho em Salvador (Foto: Divulgação)

O mineiro Flávio Venturini, que tem fortes ligações com a Bahia, vai lançar seu novo disco, que teve faixas gravadas aqui, nos dias 12 e 13/9, 21h, no Teatro Sesc Casa do Comércio. O álbum se chama Venturini.

Ligado

O som da boate Off, na Barra, que chegou a batizar a ruela onde funcionou durante mais de uma década de Beco da Off, será religado. A casa, que reabre com a pretensão de movimentar a cena gay no bairro, será comandada por Thaíse Simon, conhecida como Sereia.

Desligado

A apresentação acontece no dia 21, exclusiva para convidados. Na sexta e sábado seguintes, a ON dá suas boas-vindas ao público com a The Big Opening Party, embalada pela banda de live eletrônico YOW e os DJs Ronny Deville (Espanha), Patricia Haagensen e Elder Morenno.

Top

O Zank by Toque, no Rio Vermelho, entrou para o conceituado guia de hotéis de luxo Condé Nast Johansens. Há menos de um ano à frente do negócio, a empresária Lívia Lopes já emplacou a indicação de nível mundial. Seleto, o guia reúne só 1,3 mil hotéis em todo o mundo.

Cinema do Japão

Cursos, exibições de filmes, oficina de mangá e uma série de atividades marcam a mostra de cinema "O Universo de Miyazaki/ Otomo |Kon", que acontece entre os dias 26 e 31 de setembro, na Caixa Cultural. Serão exibidos 18 longas-metragens de animação japoneses.

Dudu Bertholini prestigia Bienal baiana

Dudu Bertholini ao lado da artista Camila Sposati (Foto: Dimitri Ganzelevich | Acervo)

O estilista Dudu Bertholini passou a semana em Salvador. Hóspede de Dimitri Ganzelevich na Casa-Museu Solar Santo Antônio, ele veio acompanhar a mostra da artista Camila Sposati, convidada especial da 3ª Bienal de Salvador. Bertholini retorna hoje a São Paulo a tempo de acompanhar a apresentação da coleção da marca feminina Artmaia para a qual criou 15 dos 50 looks que serão mostrados hoje na capital paulista.

No capricho

Maria Adair reuniu esta semana no seu ateliê-residência, na Graça, um time de colegas-artistas para celebrar o sucesso de sua participação na Bienal. Juarez Paraiso, Marcia Magno e Nádia Taquary bateram ponto. O cardápio foi feito, no capricho, pelo filho Murilo Brocchini.

