Boulevard 161 será leiloado para pagar dívida trabalhista

Assédio

Durante reunião, esta semana, na sede do Iphan, os poderosos Maurício Barbosa (Segurança Pública do Estado), Guilherme Bellintani (Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador) e Carlos Amorim (Iphan) foram unânimes em reclamar da pressão que políticos, das mais variadas estaturas, exercem sobre agentes responsáveis pela regulação e fiscalização do uso dos espaços públicos e da segurança, em época de eleição. Em áreas tombadas ou não. Para se proteger do assédio, fecharam um pacto de proteção e resistência mútua. A conferir.

Acervo da Casa do Rio Vermelho será exposto no Iguatemi

Uma exposição com mais de 54 peças do acervo pessoal da família Amado, além de fotos exclusivas, será aberta no próximo dia 10, às 19 horas, no Shopping Iguatemi. A iniciativa é da família Amado, representada pelos netos do escritor, Jonga Amado e Maria João (filhos de João Jorge). A ideia, segundo a dupla, é chamar a atenção para o memorial Casa do Rio Vermelho, que será inaugurado entre setembro e outubro próximos. As peças do acervo, que serão mostradas em primeira mão ao público baiano, inclui objetos pessoais de Jorge e Zélia Gattai, catalogados por Maria João, durante a abertura das caixas que estavam guardadas no Rio Vermelho.

Cidade rica

A cidade de Barreiras, no oeste do Estado, tem se tornado um polo de atração de novos negócios. A rede de lojas Havan está instalando uma megaloja de departamento na região, próximo à Rodovia 242. O investimento é de R$ 35 milhões e a previsão é que a loja abra as portas no final deste semestre. A matriz fica em Brusque (SC).

Boas ideias

O incansável Fabrício Lemos está preparando mais uma edição do projeto Al Mare Special Week. O chef vai receber um grupo de convidados, na próxima terça-feira, às 20 horas, no restaurante Al Mare, no Shopping Salvador, para apresentar suas novas criações que estarão no cardápio da casa, de 11 a 25 deste mês, a preços especiais.

The Party

Um dos selos de festa mais famosos do mundo, a Ministry of Sound realiza mais uma edição em Salvador, no dia 16, no Unique. Os DJs: AS (André Sarate) e o residente do club inglês Ministry, Patrick Hagenaar, comandarão a cabine de som. No evento, a cantora Kall Medrado se une a Luca Buzanelli para apresentar seu novo trabalho.

Prestígio

O escritor americano e pesquisador de gastronomia Michael Pollan esteve esta semana na Bahia para conhecer a comida local. Os eleitos foram os chefs Rodrigo Castro (Aldrava) e Guto Lago (Vila Bahia), que fizeram tudo no capricho para agradá-lo. E conseguiram.

Sustentabilidade

Por falar em gastronomia, o chef Beto Pimentel foi um dos escolhidos da Natura para estrelar uma campanha institucional da marca de cosméticos sobre sustentabilidade. Durante dois dias, Pimentel colheu os produtos de seu pomar e gravou as imagens no Paraíso Tropical.

Expansão

Cem por cento baiana, a Tidelli está levando sua marca para o Brasil. A empresa dos irmãos Mandelli fechou parceria com as redes Starbucks e Outback para produzir os móveis das lojas no país. Quinta-feira, a marca reinaugura seu show room, no Caminho das Árvores

Nova loja no Caminho das Árvores

Léo Lavigne e Felix Pimentel convidaram o arquiteto Rogério Menezes para assinar projeto de seu novo empreendimento, a loja de móveis planejados Unna, aberta quinta.

Duas linhas

Mestres da Gravura

Livro será lançado dia 12, 19h, no Museu de Arte da Bahia.

Levi's

Marca de jeans abre loja no Outlet Premium, em Abrantes.

Med Fantasy

Hoje tem festa de medicina à fantasia, na Fonte Nova. 21h.

Elba Ramalho

No projeto Cordas, Gonzaga e Afins, dia 23, 21h, no TCA.

Paradoxus

Lança a nova coleção no dia 6, às 18h, no Shopping Barra.

adblock ativo