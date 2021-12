Blitz "trocada" por Márcia Freire

Principal atração da Festa Ploc, no dia 10/9, no Armazém Villas, a banda Blitz não virá. Seu lugar será ocupado por Márcia Freire, ex-Cheiro de Amor. Com todo respeito à cantora baiana, que é maravilhosa, a substituição é curiosa. Afinal, a artista não foi uma expoente da cena rock dos anos 1980.

Edinho Engel volta à cozinha do Amado

Depois de dois anos longe da cozinha, Edinho Engel volta a criar pratos para a mais famosa casa da cidade. Desde que o chef Fabrício Lemos abriu seu restaurante, o Origem, a dupla passou a trabalhar em parceria na cozinha. "O Fabrício tem atuado como consultor, cuidando da parte operacional, técnica e eu estou voltando aos poucos a criar", contou Engel. Segundo ele, durante o período em que ficou fora da cozinha - nunca da gastronomia - deu para refrescar a mente e "limpá-la" para novas ideias, novas criações. "Estou curtindo esse momento e azeitando a parceria com Fabrício, trabalhando em dupla". O cardápio da casa ainda leva a assinatura de Lemos, mas aos poucos, Engel está recolocando sua marca.

Emprego



Levantamento do Ministério do Trabalho revela que, pelo 16º mês seguido,

o número de demissões superou o de contratações. Feitas as contas, o saldo é de 94 mil postos de trabalho fechados no mês de julho. Somados os últimos 12 meses, o Brasil já ultrapassou a marca de 1,7 milhões a menos no país. Se continuar nesse ritmo...



Um livro para Gilberto Gil



Amiga de Gilberto Gil, Ana de Oliveira resolveu homenageá-lo com um livro sobre o pensamento crítico do cantor. Disposições Amoráveis reúne em 300 páginas histórias, opiniões, e os pontos de vistas de Gil em temas como política, espiritualidade, ciência, sustentabilidade e música, claro.



Netflix fatura com Wagner Moura



A segunda temporada de Narcos, estrelada pelo baiano Wagner Moura e prevista para o início de setembro, é aguardada com grande ansiedade pelos executivos da Netflix. O motivo? Na primeira temporada, a série rendeu 5,6 milhões de novos assinantes ao streaming no mundo.



Arquitetura, design e artes visuais



Roberta e Paulo Coelho recebem arquitetos, clientes e amigos para conhecer o novo showroom da Básica Home, no dia 9 de setembro. Na data, será lançado o projeto Básica - Mostra Contemporânea, que levará para a loja, a cada dois meses, a obra de um artista plástico. Bel Borba, Gustavo Moreno, Juraci Dórea, Leonel Matos - também curador do projeto - e Murilo Ribeiro, já estão agendados. Já o fotógrafo Paulo R. Coelho será o primeiro a expor.



Galeria Fernando Landeiro - Arte Contemporânea traz mostra de Antônio Ponteiro

Luiz Fernando Landeiro (foto) está trazendo para sua galeria a exposição Poteiro Pop, do português-mineiro Antônio Poteiro, que foi o maior nome da arte naif do Brasil. A mostra, que conta com a chancela do Instituto Antônio Poteiro, de Goiás, será aberta no dia 1º /9 e vai até 10/10



> Mais



A postura ética do artista plástico Zivé Giudice de não ceder às pressões para abrir as portas do Museu de Arte Moderna para gravação do programa Esquenta, da Globo, em dia de visita agendada



< Menos



Cá para nós, o espaço sagrado das artes contemporâneas, o MAM-BA, instalado num sítio histórico tombado, não combina com o programa comandado

por Regina Casé



Festa secreta no aniversário da San



A Skol Beats Secret vai promover uma balada hiper secreta na festa de 7 anos da San Sebastian, este fim de semana, no Gran Hotel Stella Maris. Segundo um dos sócios da boate, José Augusto Vasconcelos, 80 pessoas serão "sequestradas " para um after secreto, com direito a brindes, DJ etc. Tudo vipérrimo!



Vinho para todos



Sócio do baiano Cacá Tourinho, o enólogo Euclides Penedo Borges lançou seu sétimo livro, Degustando Vinhos - a Prática da Degustação Para Iniciantes e Iniciados, quarta-feira, no Rio. Agora é esperar o lançamento também na Bahia.



The best



Ruy Espinheira Neto foi o vencedor do concurso de Melhor Ambiente promovido pela Semog/Ilumina, quinta-feira, em Vilas do Atlântico. O arquiteto criou uma vitrine conceitual com enormes carretéis de fios e fitas de lâmpadas de LED.



Up grade



Luiz Brandão, presidente do Grupo UNIDOM, teve bons motivos para festejar seu aniversário esta semana: a audiência com o ministro da Educação, Mendonça Filho, para transformar a Faculdade Dom Pedro II em Centro Universitário.



Verão fashion e de boas vibrações



O Shopping Barra lança, no dia 20 de setembro, a campanha Good Vibes, durante o evento Glamour apresenta: Barra Fashion, que este ano, leva assinatura da revista Glamour. A campanha é estrelada pela modelo Ana Paula Rocha, clicada pelo fotógrafo Michel Rey, nas praias de Salvador.

O make up é do mago baiano Doda Guedes.



